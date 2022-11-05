Siyasetin gündemi, bir de şu vatandaş’ın gündemi

Siyaset, devlet ve halkın yönetimi demek. Çeşitli yönetim şekilleri var tabii ki..

Cumhuriyet, Mutlak Krallık, Monarşi, Oligarşi, Demokratik Parlementer Sistem

Başkanlık ya da Yarı Başkanlık Sistemleri gibi..

“Cumhuriyet” de, ister istemez bazı farklılıklar arz etmekte..

Demokratik, Halk, İslâm, Sosyalist..

Bütün bu rejimler, binlerce yıllık tarihte, yaşanan onca acı tecrübeler sonucu ortaya çıkmış yönetim noktasındaki “çözüm önerileri” aynı zamanda..

Bunlar da temelde ikiye ayrılmakta; biri mütehakkim/despot, baskıcı, her şeyde “devletin” çıkarını önceleyen, gözeten, diğeri, muazzam ve karşı konulamaz bir güç ve aynı zamanda bir “şahs-ı manevî” olan “devlete” karşı bireyin/şahsın haklarını öne çıkaran, bir çatışma durumunda, devletin değil, şu doğuştan getirdiğimiz, sadece “insan” olmaktan kaynaklanan “bireyin haklarını” tercih eden, üstün tutan, yani “devlete” karşı “bireyi” koruyan yönetim biçimleri..

“Gündem” kavramına gelince, TDK’ya göre, “Dernek, parti vb. gibi örgütlerin kurultaylarında, kurulların toplantılarında görüşülecek konuların tümü ve bunların sıra listesi.” demek oluyor.

Bir de şöyle bir “mecazî” anlamı daha var ki, o da, günün öne çıkan konusu ya da konuları demek. Ve bununla ilgili, müdakkik kimseler tarafından, itiraz noktasında, gayet de “haklı” olarak, çoğu zaman şöyle deniliyor:

“Birisi çıkıyor, toplumun “gündemini” değiştiriyor, bizi bu “saçmalıklarla” uğraştırıyor..”

“Vatandaş”, aynı vatanda yaşayan, Kaderî açıdan aynı vatanı paylaşan, o vatanda yaşamak durumunda ya da zorunda olan insanların, toplulukların tamamı demek..

“Vatandaşın Gündemi” denilince sizin aklınıza neler geliyor?

Meselâ, sadece bir yılda 8 TL’den 27 TL’ye yükselen akaryakıt zamları mı, yoksa -o da TÜİK’in verilerine göre- % 90’lara dayanan Tüketici Enflasyonu mu, ya da %120’leri aşan şu Üretici Enflasyonu mu?

Ya da şu Açlık Sınırı’nın 10.000 TL’ye dayandığı, hem de Fakirlik Göstergesi’nin 25.000 TL’ye tırmandığı şu güzel ülkemde Asgarî Ücret’in hâlen 5.500 TL olduğu mu, hem de 85 milyona bâliğ koca, değerli bir halkın yaklaşık olarak “yarısının” bu ücretle geçinmeye çalıştığı mı?

Veyahut, bir yılda % 300 hatta 350 artan gübre fiyatları yüzünden tarlasına, bahçesine, bizim çay bahçemiz gibi, yeterli gübre atamadığı için, toplam üretimde ortalama % 10 civarında rekolte kaybı yaşayan (geçen sene bir milyon yüz bin ton iken, bu yıl sadece dokuz yüz bin tonda kaldığı) ve en ilgili ve de sorumlu olduğunu düşündüğümüz şu malûm yetkililer, Genel Müdürlerimiz, konuyla ilgili, kameraların karşısına geçip, algı yönetimi oluşturma ya da konuyu manipüle etme anlamında, büyük bir cüret ve tırnak içinde “bilimsellik”le, “Bu kaybın asıl sebebi olarak, ‘kurak geçen mevsim’in yegâne sorumlu ve de bir çeşit şu “suçlu” olduğunu ilan etmeleri mi?..

Gerisi mi dediniz; artık, onu da sizler tamamlarsınız..

Ne demişler: “Ârife işaret, kâfiymiş” vesselâm...