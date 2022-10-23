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23 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Sonbahar...

Orhan Ali YILMAZ
23 Ekim 2022, Pazar

Bir mevsim, sonbahar... 

Bir yağmur, bir düş, bir hüzün 

Bir son bahar 

Kışın önünde yazdan kalan… 

Yağmurlarla gelen...

Rahmet, bereket, bolluk... 

Toprak kokusu...

İnsanın, aslını daha bir yakın duyuşu...

Güneşin daha bir az görünüşü 

Yıldızların dinlenme zamânı… 

Ayın perdelenme âvânı...

Bulutlar 

Rahmet, bereket, yağmur, bazen de dolu yüklü... 

Sisli, puslu ve de hisli bir mevsim 

Mütehassis, hem de muhassis...

Sonbahar 

Garip bir hüzün, yazdan artakalan... 

Gençliğin zevâle meyli gibi ihtiyarlık şafağını andıran...

Havaların serinlediği, hem de soğuduğu...

Yazın rehavetinden, herkesin kışın hazırlığına durduğu... 

Ciddiyete büründüğü... 

Hazırlıklar, planlar yaptığı...

Okulların açılması, çocukların coşkusu...

Cıvıltısı, korkusu, neşesi,

Merakı, kuşkusu, heyecânı... 

Gözlerinden okunan... 

Hallerinden bilinen...

Yeni bir başlangıcın ayak sesleri... 

Sobaların hazırlandığı... 

Bacaların temizlendiği... 

Yardımlaşma mevsimi... 

İhtiyaçların karşılanması kışa hazırlık için... 

Bir endîşe, bir helecan, bir telaş... 

Bir heyecân, bir merak...

Sonbahar 

Bir ağaç, yazın yapraklarının birer birer düştüğü... 

Küçücük böceklerin, sinekçiklerin, kurtların 

Karınca ve de çekirgelerin evlerine çekildiği... 

Gözükmediği...

Yeşilliklerin, önce sarıya 

Sonra da toprağa döküldüğü...

Ayrı bir zevk, ayrı bir sevk 

Ayrı bir şevk sonbahar...

Renklerin ayrılığını,

Zevklerin farklılığını 

Sevklerin canlılığını,

Hem de şevklerin hisliliğini bilenlere...

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