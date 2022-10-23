Bir mevsim, sonbahar... Bir yağmur, bir düş, bir hüzün Bir son bahar Kışın önünde yazdan kalan… Yağmurlarla gelen... Rahmet, bereket, bolluk... Toprak kokusu... İnsanın, aslını daha bir yakın duyuşu... Güneşin daha bir az görünüşü Yıldızların dinlenme zamânı… Ayın perdelenme âvânı... Bulutlar Rahmet, bereket, yağmur, bazen de dolu yüklü... Sisli, puslu ve de hisli bir mevsim Mütehassis, hem de muhassis... Sonbahar Garip bir hüzün, yazdan artakalan... Gençliğin zevâle meyli gibi ihtiyarlık şafağını andıran... Havaların serinlediği, hem de soğuduğu... Yazın rehavetinden, herkesin kışın hazırlığına durduğu... Ciddiyete büründüğü... Hazırlıklar, planlar yaptığı... Okulların açılması, çocukların coşkusu... Cıvıltısı, korkusu, neşesi, Merakı, kuşkusu, heyecânı... Gözlerinden okunan... Hallerinden bilinen... Yeni bir başlangıcın ayak sesleri... Sobaların hazırlandığı... Bacaların temizlendiği... Yardımlaşma mevsimi... İhtiyaçların karşılanması kışa hazırlık için... Bir endîşe, bir helecan, bir telaş... Bir heyecân, bir merak... Sonbahar Bir ağaç, yazın yapraklarının birer birer düştüğü... Küçücük böceklerin, sinekçiklerin, kurtların Karınca ve de çekirgelerin evlerine çekildiği... Gözükmediği... Yeşilliklerin, önce sarıya Sonra da toprağa döküldüğü... Ayrı bir zevk, ayrı bir sevk Ayrı bir şevk sonbahar... Renklerin ayrılığını, Zevklerin farklılığını Sevklerin canlılığını, Hem de şevklerin hisliliğini bilenlere...

Okunma Sayısı: 172

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.