Bir mevsim, sonbahar...
Bir yağmur, bir düş, bir hüzün
Bir son bahar
Kışın önünde yazdan kalan…
Yağmurlarla gelen...
Rahmet, bereket, bolluk...
Toprak kokusu...
İnsanın, aslını daha bir yakın duyuşu...
Güneşin daha bir az görünüşü
Yıldızların dinlenme zamânı…
Ayın perdelenme âvânı...
Bulutlar
Rahmet, bereket, yağmur, bazen de dolu yüklü...
Sisli, puslu ve de hisli bir mevsim
Mütehassis, hem de muhassis...
Sonbahar
Garip bir hüzün, yazdan artakalan...
Gençliğin zevâle meyli gibi ihtiyarlık şafağını andıran...
Havaların serinlediği, hem de soğuduğu...
Yazın rehavetinden, herkesin kışın hazırlığına durduğu...
Ciddiyete büründüğü...
Hazırlıklar, planlar yaptığı...
Okulların açılması, çocukların coşkusu...
Cıvıltısı, korkusu, neşesi,
Merakı, kuşkusu, heyecânı...
Gözlerinden okunan...
Hallerinden bilinen...
Yeni bir başlangıcın ayak sesleri...
Sobaların hazırlandığı...
Bacaların temizlendiği...
Yardımlaşma mevsimi...
İhtiyaçların karşılanması kışa hazırlık için...
Bir endîşe, bir helecan, bir telaş...
Bir heyecân, bir merak...
Sonbahar
Bir ağaç, yazın yapraklarının birer birer düştüğü...
Küçücük böceklerin, sinekçiklerin, kurtların
Karınca ve de çekirgelerin evlerine çekildiği...
Gözükmediği...
Yeşilliklerin, önce sarıya
Sonra da toprağa döküldüğü...
Ayrı bir zevk, ayrı bir sevk
Ayrı bir şevk sonbahar...
Renklerin ayrılığını,
Zevklerin farklılığını
Sevklerin canlılığını,
Hem de şevklerin hisliliğini bilenlere...