Şu “arzu” ve de “fikir”lerimiz...

Bediüzzaman Said Nursî, Doğu Cephesi itibariyle, kendisinin de Gönüllü Milis Albayı olarak, talebeleriyle birlikte bizzat iştirak ettiği 1. Dünya Savaşı ile ilgili, Sünûhât’ında belirttiği üzere, Osmanlı adına savaşa girmeye kararını veren yetkili sorumlular hakkında, halk tarafından, yüksek perdeden, şöyle garip bir “itiraz” ile karşılaşır:

“Mağlûbiyet mâlûmdu; biz bilirdik. Bilerek, bizi belâya attılar.”

Cevabında ise, Üstâd Hazretleri, biraz da “ironik” olarak şöyle bir mukabelede bulunur:

“Acaba, Hindenburg (Almanya Genelkurmay Başkanı) gibi ‘dehşetli’ insanlar nazarına nazarî kalmış olan gaye-i harp, sizin gibi acemîlere nasıl malûm ve bedihî olabilir?..

Acaba, ‘fikir’ dediğiniz şey—el’iyazü billâh—‘arzu’ olmasın?!..

Bazan, zâlimâne intikam-ı şahsî, arzûya ‘fikir’ sûretini giydirir…”

İnsanın, şu yaşadığı hayatta tercihlerini belirleyen iki vazgeçilmez kelime; arzu ve fikir…

Arzular, hislerden kaynaklanan, “mahsûsât” diye tarif ettiğimiz, kişiye ait, hem öznel, hem de “sübjektif” bir alan.

Fikir ya da fikirler ise, sağlam bilgilere ve nesnel gerçekliğe yaslanan, mantıksal tutarlılık içeren, kişiye özel olmayan, şu “objektif” kanaatlerdir.

Felsefe Tarihi, hem de Edebiyat Literatürü’nün, mebzûl miktarda bulunan şu malûm “-izmlerine” şöylece dikkatlice bir baktığımızda, nazarımızı onlara teksif ettiğimizde, aslında bu iki unsurun (arzu ve fikir) çekişmelerinin, çakışmalarının, hatta “çelişmelerinin” bir çeşit tarihi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz…

Temel problem ise, şu, arzuların mı fikirleri doğurduğu, yoksa fikirlerin mi arzuları beslediği, daha doğrusu “beslemesi gerektiği” konusu ve de tartışması olsa gerektir.

Üstâd Hazretleri, Muhâkemât’ında, “his-fikir ayrımı” ile ilgili uzun bir mukaddeme ve şu tarihî mukayese, hem de itirazından sonra, şöyle bir tespitte bulunur ve konuyu itmam sadedinde şu cümleyi sarfeder:

“Biz Ehl-i Hâliz ve Namzed-i İstikbâliz.

Tasvir ve Tezyîn-i Müddeâ, zihnimizi işbâ’ etmiyor; ‘bürhân’ isteriz…”

Ve devamında, “İsbâtiyecilik” asrı diye tarif edilen bu asrın, “gerçeği” arayan şu “Müteharri-i Hakikat”ine karşı, şu müddeanın “tasvir” ve de “tezyin”inin ikna edici olmadığını, ona cevap olamayacağını ve onu tatmin edemeyeceğini, hem izah, hem de ikaz eder.

