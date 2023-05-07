Şu “Birinci Avrupa”, bir de bizim şu “Avrupa Birliği” maceramız…

“Eyyy Avrupa Birliği…” ile başlayan ve “titre ve kendine gel!” minvalindeki şu söylemiyle devam eden, çok yoğun şu “hamâsetle” memlû/meşhûn, epey bir kalabalık şu cümleler bana, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndaki şu “Avrupa” kavramını, yani mefhûmunu, hem de onun ile ilgili şu enfes tahlilini hatırlattı ve üzerine yeniden yeniye bir “im’ân-ı nazar” ettirdi.

Siyasal İslâm ve onun sözcülüğünü üstlenen şu Siyasal İslâmcılarımız ile Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’yi birbirinden ayıran, belki de en bâriz, “en net” ayrımlardan birisi de hiç şüphesiz şu ”Avrupa”ya bakış konusu olsa gerektir...

Siyasal İslâmcılarımız, şu “Avrupa”ya nazar ettiklerinde, onların şuuraltılarında, hep şöylece bir “ön yargı” ile şu “kolaycılığa” incirar etmiş, onunla meşbû’ bir “toptancı” bakış açısı hep vardı: Avrupa kötüdür; “ahlâksızlığın” kaynağıdır; hem bize, hem de asıl şu “İslâm’a düşman” bir “Hristiyan kulübü”dür; ona yaklaşmak, şu “ateşe yaklaşmak” gibidir…

Yıllarca, şu yıllar yılı, hem toplumumuzu, hem de bizleri hep bu “hayalî düşman” ve ona bağlı şu “hayalî senaryo” ile korkutmaya çalıştılar…

Hatta çok iyi hatırlıyorum… 2006’da dönemin Vatikan Ruhanî Reisi olan şu Papa XVI. Benedikt’in Türkiye’ye, şu güzel ülkemize bir ziyareti olmuştu. Hemen şu bizim “gayyûr” Siyasal İslâmcı kardeşlerimiz olan arkadaşlarımız, Papa’nın Türkiye’ye şu gelişini “protesto” amacıyla, bizim Marmara İlahiyat Fakültesi’ndeki derslerimizi boykot etme, şu “derslere girmeme kararını” almışlar, şu bütün öğrencileri, hatta hocalarımızı da katarak, büyük bir “hararetle” bizleri bu konuda şu “iknaya”, hatta şu “sayısal bakımdan” şu “çokluktan” gelen “özel” bir avantaj ve de cesaretle, Şerif Mardin’in mucidi olduğu şu “mahalle baskısı” nevinden, bir çeşit “icbar”a bile kendilerince çalışmışlardı…

Bana geldiklerinde, çok iyi hatırlıyorum, içinde önemli bir “mantıkî sorunsalımız” da bulunan şöylece bir sualle bağlı bir açıklama ile onlara cevap vermiştim: “Arkadaşlar, farz ediniz ki, her ne kadar ona tam muâdil, birebir şu ‘denk’ olmasa da, bizim şu Diyanet İşleri Bakanımız (Ali Bardakoğlu) Avrupa’ya, meselâ İtalya’ya şu ‘iade-i ziyaret’ kapsamında gitmiş olsa, şimdi, oradaki Hristiyan Teoloji Fakültesi öğrencileri acaba bizim şu başkanımızın ülkelerine şu gelişini ‘protesto amacıyla’ dersleri boykot etme kararı almaları mı gerekiyor; şu ‘Hristiyan kimlikleri’ onlara acaba bunu mu emreder?... Bu nasıl bir ‘akıl tutulması’ ve de sakat bir bakış açısıdır yahu!?... Arkadaşlar, siz bu konuda, tabii ki, özgürsünüz.. ama sizlere ‘bera-yi malûmat’: Beni şu derslere girmekten hiç kimse, hiçbir güç alıkoyamaz!...” demiştim.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî, Dârü’l Hikmet- İslâmiye’de görevli olduğu 1920’li yıllarda, önce Arapça olarak kaleme aldığı, sonrasında kardeşi Abdülmecit Nursî tarafından Türkçeye tercüme ile külliyatına dâhil ettiği şu enfes tahlilinin hemen başında, konuyla ilgili, “hangi Avrupa’ya” karşı olduğu, itiraz ettiği anlamında hemen şöylece bir “tashih”, yani “düzeltme” ihtiyacı duyar ve bizleri şöylece uyarır: “Yanlış anlaşılmasın; Avrupa ikidir: Birisi, İsevînin, din-i hakikîden ve İslâmiyet’ten aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi’ (faydalı) san’atları ve ‘adalet ve hakkaniyete hizmet eden’ fünûnları takip eden Avrupa’ya hitap etmiyorum…” ifadesinin, kısa “tarihî bir panoraması” olan şu Sanayi İnkılabı, ve sonrasında ona bağlı olarak iki asrı aşkındır devam ile “tekemmül” eden şu “baş döndürücü” teknolojik gelişmeler, hem de Uluslararası Adalet Divanı (1945), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannâmesi (1948) Çocuk Hakları Beyannâmesi (1959), bir de şu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1953) ile müessis olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (1959), Üstâd’ın şu şiddetle itiraz ettiği, hararetli bir surette karşı çıktığı, şu “sefâhet ve dalâletin sembolü” olmuş, meşum “İkinci Avrupa”nın icra-yı faaliyetleri kapsamında, elbette ki değil…