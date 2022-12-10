Şu “Devlet” dedikleri...

“Devlet” mefhûmu ya da kavramı, akademik olarak, Milât’tan epey önce şu Eski Yunan’da yaşamış Eflâtun, nâm-ı diğer Platon’a götürülebilecek kadar, felsefenin önemle eğildiği, kafa yorduğu, şu önemli “diyalektik” tartışmalara konu olan ana başlıklardan birisi aynı zamanda.

Filozofumuz, toplumu, Hint Kast Sistemi’ne epey benzer, hem de yakın bir tarzda rollere ve statülere ayırmış, en üst, en seçkin sınıf olarak da, -hatta, öyle ki peygamberlerin de üzerinde bir statü vererek- filozofları şu Devlet’in yönetimine yerleştirmiştir. Bununla da yetinmemiş, onların üzerinde de, en önemli, hem de tek görevleri, halkın, yegâne kurtarıcıları kendileri olduklarına halkı inandırmak olan, çok iyi yetişmiş rütbeli askerlerden oluşan şu en üst askerî yönetim konseyini tahayyül ve iltizam etmeyi de ihmâl etmemiştir.

(Çok iyi hatırlıyorum, enteresandır: Aynı zamanda, meşru, halkın reyleriyle seçilmiş şu hükümeti devirip, İhtilâl Konseyi Başkanı olarak kendini seçtiren, mesbûk cumhurbaşkanlarımızdan Kenan Evren, ihtilâl sonrasında, ya yeni keşfetmiş ya da ihtilâlin plânlamasında kendisine/kendilerine en büyük ilhâm kaynağı olduğu anlaşılan, yaklaşık 2.500 yıl önce yazılmış Platon’un şu kitabını elinde tutup, büyük sitâyiş ve övgülerle, adeta kapı kapı dolaşıp, herkese bu kitabı muhakkak okumalarını salık verip, ısrarla tavsiye ediyordu…)

“Muallim-i Sâni” nâmıyla, felsefede “İkinci Büyük Üstâd” kabul edilen, Büyük İslâm Filozofu Fârâbî tarafından, Platon’un bu eseri, konjonktür itibariyle, tevsî’ ve teşrih edilerek “elMedînetü’l Fâzıla” ismiyle, bazı eklemelerle 962’li yıllarda yeniden neşredilmiştir.

“Modern Devlet” mefhûmunu, hem de kısaca “Yasama-Yürütme-Yargı” olarak formüle edilen şu “Kuvvetler Ayrılığı”nı ilk kez ortaya atan o olmasa da, onu sistemleştiren, hiç şüphesiz, 1748 yılında neşrettiği şu “Hukûkun (Yasaların) Rûhu” adlı eseriyle meşhur Fransız Filozof Montesquieu’dur.

Parlamenter Sistem’in mucidi olarak ise, 1689 tarihli şu “Haklar Bildirgesi”nin ilanıyla dönemin İngiltere Parlamentosu gösterilir ve onu gücü ile ilgili olarak, “Belki bir erkeği kadın, kadını da erkek yapamaz; ama bunun dışında gücü her şeye yeter…” denilir.

Bizde ise, Parlamenter Sistem’in başlangıcı olarak, çoğunlukla, 1. ve 2. Meşrûtiyet Dönemleri gösterilir. (1876-1908)

Yalnız bir farkla ki, aynı zamanda “İlk Anayasamız”ın da kabul edildiği şu 1. Meşrûtiyet Dönemi Parlamenter Sistemimiz, yani şu Meclisimiz, dönemin padişahı 2. Abdülhamit tarafından, 1876’dan ta 1908 yılı 2. Meşrûtiyet Dönemi’ne, ilanına kadar, şu “İlk Anayasamız” ile birlikte tam 33 sene “rafa” kaldırılabilmiştir…

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî, gâyet “hararetli” bir şekilde katıldığı, 1908 yılında ilan edilen 2. Meşrûtiyet Dönemi şu “sistem tartışması” ile ilgili olarak, tanım ve kavramlaştırma bakımından, Kur’ânî bir bakış açısıyla konuyu, “Cumhûriyet ve Demokrat mânâsındaki Meşrûtiyet ve Kanun-u Esasî (Anayasa) denilen, Adalet ve Meşveret ve Kanunda Cem-i Kuvvet” şeklinde formüle eder.

Yani asıl olan, şu isim ve resim değil, o isme ve de o resme yüklenen anlam olduğunu, o zamanki Meşrûtiyet’in günümüz itibariyle şu “Demokratik Cumhûriyet” mânâsında olduğunu, ona tekabül ettiğini, “devletin yazılı aklını” temsil eden Anayasa’nın da taşıması gereken en temel özelliği olarak, olmazsa olmazı ve varlık sebebi olan şu “Adaleti” temin etmesini, ikinci olarak, şu Meclis eliyle ve konunun uzmanları aracılığı ile hazırlanmış olmasını, üçüncü ve son bir şart olarak da, bütün gücün şu “kanunlarda” toplanması şartını, şahsî nüfûz ve de gücün hiçbir şekilde kullanılmamasını, iltimasın önlenmesini, kanunların, istisnasız, toplumun her bir ferdi için, herkes için geçerli olmasını ve uygulanmasını Kur’ân’ın açıkça emrettiğini ifade eder.

Hâlihazırda, “Altılı Masa” denilen, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ortaklığında hazırlanan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” şeklinde formüle edilip ortaya konulan ve ona bağlı olarak, her partiden, konunun uzmanları öncülüğünde geliştirdikleri ve kamuoyuna henüz deklare ettikleri, şu çok “sönük” vaziyette, “âtıl/işlevsiz” hâlde bulunan Meclis’imizi yeniden güçlendirecek temel umdeleri ihtiva eden, 84 maddeden oluşan “Yeni Anayasa Metni”, bizi bundan tam bir asır öncesine götürüp, tıpkı Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursî’yi, o zaman itibariyle, Kur’ân hesabına heyecana getirip ümitlendirdiği, hem de “gayrete” getirdiği gibi, bizleri de aynı şekilde ümit ve heyecana getirmiş, inşaallah şu “gayrete” de getireceğine olan inancımız konusunda da hiçbir şüphemiz olmadığına inanıyorum…