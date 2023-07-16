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16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Şu “kritik eşik” dedikleri...

Orhan Ali YILMAZ
16 Temmuz 2023, Pazar
Psikolojide, eğitimde, felsefede, sanatta, ekonomide, müzikte, edebiyatta, siyasette, hatta şu futbol, hem de tababet, tabii ki de bir de dinde…

Psikolojideki kritik eşik, şununla temsil edilir: Bir uçak kazasında ıssız bir adaya düşen uçaktan bir küçük çocuk dışında kurtulan olmamış. Çocuk, her nasılsa, garip bir şekilde, adada hayatta kalmayı başarmış. Kendisine ulaşıldığında ise, yaklaşık 30’lu yaşlara bâliğ olduğundan, o saatten sonra hiçbir şekilde “konuşmayı” öğrenememiş, ne kadar uğraşıldı ise de kendisine bir türlü öğretilememiş. Ömrünün sonuna, âhir ömrüne kadar şu hayvan seslerini çıkararak şu hayata veda ile itmâm-ı hayat eylemiş…

Eğitimde ise, öğrenilecek, öğretilecek yeni bir şeyin olmaması, kalmamasını ya da herkesin, okumuş en kalifiye genç tabakanın ülkesinden ve ülkesinin geleceğinden ümidi kesik bir vaziyette gözünü şu yurt dışına dikmesini, daha açık, daha vâzıh bir deyimle aslında şu “beyin göçünü” tam ifade etmekte.

Felsefede ise, şu Kritisizm’den farklı olarak, yeni bir felsefi bakış açısının ortaya konulamayışı, felsefenin, bu anlamda “kendini tekrar etmesi” olarak tarif edilebilir.

Sanatı, hem de şu müziği, belki de şu edebiyatı da buna ilave edebiliriz.

Ekonomide, gelir gider dengesinin bozulması, işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığının, milletin belini büken o ağır vergilerin, yapılan onca zamların, kısaca, canlı örneğimizde olduğu gibi, insanların nefes almasını dahi güçleştirecek seviyeye ulaşması olarak tasvir edilebilir.

Siyasetteki kritik eşik mi dediniz; işte tam da bu ehvâle, doğrudan herhangi bir çözüm üretememek, konunun uzmanlarının, şu gâyet makul ve de tutarlı çözüm ve de uyarılara kulak asmamak, eski yanlışları tekrar etmekle yoluna, şu küfr-ü inadî, şu “fikr-i sâbit” tarzında “ısrarla” devam etmek diyebiliriz.

Futbolda ise, en çok dile getirilen “şike” dedikleri şey, şu illegal örgütlenmeler, kara para aklamalar, ahlâkî zafiyetler...

Tıpta ise, yoğun bakımı, bilincin kapalı oluşunu, hem de geçici süreyle kalbin şu durmasını ifade etmekte.

Dinde ise, hadiste ifade edilen, şu en meşhur “Cenab-ı Hak, her yüz senede bir müceddid-i din gönderiyor…” hadisinin, zamanın zâhir ulemasınca göz ardı edilmesi, şu malûm “akademik” tezlerine hemen hiç konu edilmemesi, kendi ilimlerinin kendilerine ve şu “ümmete” yeterli olduğuna itikat, hem de onunla iktifa etmeleri en açık arayla gösterilebilir.

Tecdid, aslına dokunmadan, rencide etmeden, dini gelişen yeni çağın şartlarına göre “yeniden yorumlamak” demek kısaca.

Öyle olunca, yapılan şu bütün akademik çalışmalar, içinde, Kur’ân’ı gösteren şeffaf birer âyine olması, hem de onun kutsiyetine kişiyi îsal etmesi lâzım gelirken, ne yazık ki şu Kur’ân’ın önünde, onun ışığını engelleyen karanlıklı, bulanık, hem de kesif birer perde olmuş, Üstâd’ın deyimiyle, diğer seküler, bilimsel, modern kitaplar gibi, başlı başına şu “tasnîfat” hükmüne geçmişler...

İşte, merak ettiğiniz, şu zâhir ulemanın, aslında sebep olduğu, şu ümmetin şu çağdaki şu en meşhur kritik eşiği…

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