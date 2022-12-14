Şu “Mafya” kültürümüz..

Risale-i Nur’da belirtildiği üzere, insanın mahiyetine bırakılmış/ekilmiş olan, hem de kendilerine herhangi bir sınır konulmayıp, tamamen özgür ve de serbest kılınan, bırakılan, önemli “kuvveler”den ikisi şu Kuvve-yi Şeheviyye ve Kuvve-yi Gadabiyye.

Yani insanın, şu menfaatlerini, ihtiyaç duyduğu şeyleri elde etme, hem de kendisine zararlı olduğunu itikat ettiği şeyleri kendinden uzaklaştırma güdüsü ya da duygusu.

Şu “Belgesel Kanalları”nı çokça izleyenlerimiz, aslında bu iki “kuvve”de, şu hayvanlarla “müşterek” bir yanımızın, ortak bir “kader”imizin olduğunu hemen fark etmişlerdir.

Amma bir farkla ki, yalnızca, şu insanda bulunan, kişiyi yaptıklarının bilincine vardıran ve onu “sorumlu” kılan, üçüncü ve “en önemli” kuvve olan, hem de şu hayvanlarda bulunmayan “Kuvve-yi Akliye”yi de atlamadan…

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“Mafya” kelimesi, Fransızca’da “Gizli Teşkilat” anlamına gelen şu “mafia” kelimesinden gelmekte olup, ilk olarak 1860’lı yıllarda Sicilya-İtalya’da ortaya çıktığı kabul edilir. Mafya kelimesi İtalyanca’da ise, “terim olarak” şu geniş anlamıyla, yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar sağlayan, çoğunlukla gizli ve “hiyerarşik” bir teşkilatlanmaya dayalı örgüt ya da bu örgütün mensubu kişiler anlamına gelmekte. Bunlar, kumar, uyuşturucu, finans, inşaat, kaçakçılık, insan/kadın ticareti, fuhuş, tefecilik, karaborsacılık, gasp, adam kaçırma/öldürme, fidyecilik, çek ve senet tahsilatı gibi, yüzlerce “legal” veya “illegal” sektörde faaliyet gösterebilmekte…

Ülkemizde, 1970’li yıllarda, silah ticareti ile yıldızı parlayan şu yerli ve de millî mafyamız, 80 İhtilâli sonrasında ise ağırlıklı olarak şu uyuşturucu ticaretine el atmıştır.

Şu “Mafya Kültürü”nü açığa/ortaya çıkaran sâiklerin, sebeplerin, sosyolojik ve sosyo-psikolojik arka plânına baktığımızda, aslında, şu hukukun, kanun hâkimiyetinin olmadığı yerlerde, “illegal” şartlarda palazlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hukukun, kanunların “askıya” alındığı 1971, özellikle de 1980 İhtilâli sonrasındaki şu “illegal” dönemlerde mafya örgütlerinin faaliyetlerini nasıl da arttırdıklarını, hukuk-kanun boşluğundan nasıl azamî derecede istifade edip, hemen her sahaya el atıp, mantar misali çeşitlenip, nasıl da çoğaldıklarını, dönemin emniyet istihbarat raporlarından, basından, hem de şu istatistiklerden detaylı olarak öğrenebiliyor, açıkça görebiliyoruz.

İnsan, “insan” olmak hasebiyle, -haklı ya da haksız- herhangi bir hakkını aramak veya bir menfaatini elde etmek yahut bir zararı kendisinden def etmek, uzaklaştırmak için önce devlete; yani onun “aklı” kabul edilen şu hukuka, kanunlara müracaat eder. Fakat vatandaş, şu hukukî/kanunî yolun, epey bi’ uzun, hem çetrefilli, hem yıpratıcı, yorucu, hem de netice alma, istenilen sonuca ulaşma/ulaştırması bakımından pek de tatmin edici bir “kesinliğinin” olmadığını, olamadığını hissettiği anda, hemen duygusallaşıp, şu hissine mağlup olarak, hissen, hem de zihnen, “Geciken adalet, adalet değildir!” hükmüne sürât-ı intikal ederek, daha sonuç alıcı ve daha “seri” olduğunu düşündüğü, tahayyül, hem de tasavvur ettiği şu illegal, kanun/hukuk dışı yollara hararetle atf-ı nazar edip, ciddî temayül gösterince, ne yazık ki, bildiğimiz şu “Mafya”yla yolları, ister istemez “telâkî” etmekte, yani kesişmekte, onların tuzağına, belki de kucağına düşmekte/düşebilmekte...

Yıllardır devam edegelen şu ciddî toplumsal yaramızın merheminin, ilacının ve ona bağlı çözümünün ise, “Devlet” olarak, şu herkesin gözleri önünde, sayıları binlerle ifade edilen, öyle gizlisi saklısı olmayan, ülkenin her yerinde/n görülebilen, boyları ve hacimleri farklı olmakla birlikte, tecrübeten, hem de en büyükleri olması itibariyle sinnen, yani yaşça şu 27’ye bâliğ olgunlukta, yaşımız zaviyesinden, epey bi’ yıllardır yakından tanıdığımız, tanışığımız olan, çokça defadır bizleri misafir etmiş/eden şu meşhur “Üç Harfliler”i, hem yerli, hem de tamamen millî olduğunu kabul ve iddia ettiğimiz, gerçek “Üç Harfliler” ismine mâsadak şu “mafyamız” aracılığı ile tehdit, tahfîf, ta’yîp ve tel’în, hem de “tezlîl” ile “terbiye” edip, onlara haddini bildirmekle değil, “Beş Harfliler” olarak, yani bizler, hepimiz Kur’ân’ın ifadesiyle şu “mükerrem” sıfatını hâiz birer “İnsan” olmamız hasebiyle, başta insafa ve vicdana, sonrasında ise hakka, hukuka, hem de şu kanunlara müraât etmek, yani sonuna kadar onlara bağlı kalmakla ancak mümkün olabileceğini, bunun dışındaki, siyaseten, şu apaçık yoğun “hamâsetle” memlû/yüklü, hem de buram buram “algı operasyonu” kokan, alternatif bütün şu yolların, aslında, izbe, karanlıklı, çıkmaz, içinden çıkılmaz/çıkılamaz birer sokak hükmünde olduğunu unutmadan…

