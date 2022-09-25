Şu “Mekteb-i Hissiyat”, bir de şu “Medrese-yi Efkâr”ımız…

Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursî, “Tefsir Mukaddemesi” olarak tesmiye edip isimlendirdiği Muhâkemât’ının Birinci Makalesi olan Unsuru’l-Hakikat’in, şu uzunca sayılabilecek Sekizinci Mukaddemesi’nde, o zamana kadar hiç ortaya konulmamış, şöyle “önemli” bir tarihî tasniften bahseder.

Avrupa için, 15. Yüzyıl (Hicrî tarihi itibariyle 10. Yüzyıl)’dan öncesini “mâzi” ile tabir eder. Yani “yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans ve de Reform Hareketleri’yle başlayıp, 1789 Büyük Fransız İhtilâli, ve sonrasında gelen şu Aydınlanma Dönemi, ve yine ona bağlı gelişen Sanayi İnkılabı öncesini, yani İlk Çağ ve Orta Çağı Avrupa için şu “mâzi” aynasında resmeder.

İslâm Âlemi içinse, baştan ta Hicrî Üçüncü Yüzyıl’a kadar topyekûn bir ilerleme, her yönüyle bir gelişme, kalkınma ve de yükselme çağı olduğunu, Üçüncü Yüzyıl’dan Beşinci Yüzyıl’a kadar kısmî, mevzi (bazısı lokal de diyebiliyor) bir gelişme ve de ilerlemenin mevcut olduğunu, Beşinci Yüzyıl’dan ta Hicrî 13. Yüzyıl’a kadar (Miladî 19. Yüzyıl), yine kendi ifadesiyle “mâzi” ile tabir eder ve genel itibariyle, aslında, tam “10 asır” şu İslâm Âlemi’nin şu “mâzi” de kaldığını ima eder…

Sonrasında ise, neden bu “mâzi” ve de “müstakbel” ifadelerini kullandığını ve bunların ne anlama geldiğini açıklar.

“Mâzi”yi, hem İslâm, hem de Avrupa tarihi itibariyle, kısaca “Mekteb-i Hissiyât” olarak tanımlar ve şöylece tasvir eder.

Bu dönem itibariyle, çoğunlukla aklın değil, baskın olarak şu “duygular”ın ön plânda olduğunu ve “kuvvetli/güçlü” olmanın ve olanın yüceltildiğini, kim şu duygulara hitap eder ve gücü ele geçirir, kalbi de katı, acımasız olursa, sadece onun sözünün geçtiğini ve yalnız onun yükseldiğini ifade eder. Ve bu dönemin her bir icraatında -kısmen de olsa- şu istibdat ve tahakkümün var olduğunu belirtir. Diğer özelliklerini ise şu maddelerde toplar:

-Başkasının mesleğine/mezhebine olan düşmanlık hissi ve ifadesinin kendi mesleğine/mezhebine olan taraftarlık ve sevgiden çok daha güçlü olduğunu,

-Birisine olan düşmanlığın, bir başkasına olan sevgi ve muhabbet şeklinde izhar edilip ortaya konulduğunu,

-Şu “hakikat”ın ortaya çıkmasına en büyük engel olan “taraftarlık” hissi, hem de bir şeye körü körüne bağlılık olan “taassup” ile hareket edildiğini,

-Mezhep ve meslekleri ayakta tutan ve onları idame ettiren ise, çoğunluk itibariyle, ya taassup ya da başkasını “dalâletle” suçlamak, yani yoldan sapmış olmakla itham etmek, veyahut hiçbir delile, hiçbir kanıta dayanmayan, şu İlm-i Mantık’taki “safsata”nın hâkim olduğunu izah eder.

“Medrese-yi Efkâr” olarak hem tabir, hem de tasvir ettiği şu “müstakbel”i ise şöylece teşrih ile tahlil eder: Kendi zamanı itibariyle kısmen de olsa, ileride, gelecekte, yani istikbalde, fenlerin, bilimlerin gelişmesi neticesinde; şu “kuvvet” e karşılık olarak “hak”kın, yani doğruluğun, şu “safsata”ya karşılık bürhan ve delilin, şu “insanın tabiatı”na karşılık “aklın”, şu “heva” ve “heves”e karşılık “hüdâ”nın, şu “taassup”a karşılık “metanet”in, şu “düşmanlığa” karşılık “hamiyet”in, yani kendi milleti için gayretin, şu “nefsanî meyillere” karşılık “aklın ve mantıklı yaklaşımların” ve şu “hislere/duygulara” bedel “fikirlerin” tamamen hâkim ve geçerli olacağının müjdesini verir. Tıpkı Hicrî Birinci, İkinci ve Üçüncü Yüzyıl’da “tamamen”, Beşinci Yüzyıl’a kadar da “kısmen” olduğu gibi, der.

Ve son olarak, Hicrî Beşinci Yüzyıl’dan 13. Hicrî Yüzyıl’a kadar, aslında, şu bildiğimiz “kuvvet”in, şu “hak”kı, dolayısıyla şu “kuvvetli”nin de şu “haklı”yı mağlup etmiş olduğunu not eder…