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25 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Şu “sosyal” devletimiz, bir de şu “mülteci” politikamız…

Orhan Ali YILMAZ
25 Ağustos 2023, Cuma
Geçenlerde, 10 yaşındaki oğlumla birlikte, Risale-i Nur merkez umumi dersimize giderken, daha doğrusu onu da götürürken, Kayseri’ye henüz yeni geldiğimiz ve şu “öğrenci pasosunu” henüz alamadığımızdan dolayı, tramvaya binerken, turnikenin altından geçmesini işaret ettim.

Görevli memur durumu fark edince, hemen müdahale etme ihtiyacını hissetti. Ben de, hem “ironi”, hem de cevap anlamında, duyacağı tarzda “yaşı tutmuyor!” şeklinde mukabele ettim. İlgili memur, “Hayır olmaz! Bilet atacaksınız!” tarzında, ısrarla tekrar müdahale edince, artık, ben de dayanamayıp, iyice yanına yaklaşarak, yüksek ve de gayet vurgulu bir ses tonuyla “Bana bak arkadaşım! Bütün şu Suriyelilerin hepsini –istisnasız- bedava taşıyorsunuz… Bir Türk vatandaşının herhangi bir Suriyeli kadar kıymeti yok mu bu memlekette!?... Bilet falan atmıyoruz. Git istediğin yere, en üst mercie kadar şikâyet et; anladın mı!” dedim. O da kafasını sağa sola sallayarak uzaklaşıp gitti.

Ben, görüş olarak, şu ideal; yani olması gereken, Anayasamızda temel bir ilke olarak da yazılı bulunan şu “Sosyal Devlet” kavramı gereğince, hiçbir öğrenciden; ilkokuldan, ta ortaokula, oradan liseye, hatta üniversiteye kadar; yani kişi şu “kendi gelirini elde edinceye kadar”, resmî vasıtalarda hiçbir şekilde “ücret alınmaması” gerektiğini dâvâ eden, mevcut şu uygulamanın açık yanlışlığını, şu “Sosyal Devlet” anlayışına, kavramına “kesinlikle” uymadığını savunan ve hemen her ortamda, her platformda bunu dile getiren, buna “gönülden” inanmış birisiyim…

2011 Mart ayında başlayan ve, “İnşallah, biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, Selahaddin-i Eyyubi’nin kabri başında Fâtiha okuyacak, Emevî Camii’nde namazımızı da kılacağız.” temennisiyle, aslında şu “taraf” olduğumuz, hukukî dildeki ifadesiyle “ihsâs-ı rey” ettiğimiz Suriye İç Savaşı sebebiyle, savaştan kaçıp ülkemize sığınan ve günümüz itibariyle yaklaşık 4 milyona baliğ olmuş bir mülteci nüfûsuyla karşı karşıyayız. Resmî rakamlara göre, o tarihten bu yana, sadece 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk bu topraklarda dünyaya gelmiş bulunmakta...

Ve biz onları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, -şu kanunî boşluğumuzdan dolayı- bildiğimiz şu “mülteci” sıfatıyla değil, şu “misafir” statüsünde kabul etmiş bulunmaktayız… Ondan dolayıdır ki, ulaşım ve eğitim masrafları ile birlikte, şu bütün hastane ve ilaç masraflarını karşıladığımız gibi, yiyecek ve kira yardımının yanı sıra, onları şu her türlü vergiden “muaf” tutmakla, aslında ne kadar “misafirperver” olduğumuzu göstermiş bulunmaktayız ve hâlen de göstermeye devam ediyoruz…

Ama takdir edersiniz ki, tabii ve de reel olarak, bunun şu bütçeye, şu devlet bütçemize getirdiği epey ağır ek bir yük, hem de yüksek bir maliyeti var ve biz yönetim olarak, her nedense bunu göz ardı ediyoruz/etmiş durumdayız… Şu, “devede kulak misali” bulunan, şu derin ekonomik, hem de sosyal yaramıza aslında pek de bir merhem olmayan şu Avrupa Birliği Fonları ve de yardımlarını saymazsak…

Hem garip, hem de hazîn, belki bir o kadar da “ironik” olan asıl durumumuz, asıl vaziyetimiz şu ki; siz, T.C. vatandaşı olarak, şu her ay ödenen Genel Sağlık Sigorta Priminizi eğer yatırmazsanız, şu hastane, hem de sağlık hizmetinden hiçbir şekilde yararlanamıyorsunuz, şu “katkı payı”nı ödemeden de, ne yazık ki, şu ilaçlarınızı alamıyorsunuz…

Ne dediniz; tam olarak duyamadım da…

“Misafir azizdir” mi dediniz!?...

O zaman sizlere, kısa ve de özlü bir söz, ta küçüklüğümden bu yana hep işittiğim, hem de pek sevdiğim, çok anlamlı bir özdeyiş söyleyeceğim…

“Eve lâzım olan, câmie haramdır…”

Hemen de ezber edebilirsiniz…

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