Şu ''tasarruf'' dedikleri...

Şu İslâm Tarihimizde, şu seçimle iş başına gelen ilk beş halifenin sonrasında şu “idareye” talip olan ve hadiste “mucizane” bildirildiği üzere, “Hilafet, benden sonra 30 senedir. Sonrasında ‘saltanat’ hâlini alacaktır.” mealindeki, şu Hilafet’in hitâmını ve saltanatın başlangıcını hem teşkil, hem de temsil eden Hz. Muaviye, idaresi zamanında İslâm devletinin başkentini Hz. Ali dönemindeki şu Kûfe şehrinden Şam’a taşımış ve dillere destan, gayet görkemli, şu ihtişamlı, pek süslü ve de pahalı bir saray yaptırmıştı.

Sahabeden, Hz. Ömer gibi “adaletiyle” iştihar etmiş devlet başkanı ve halifenin bile, sırf bu sebeple Medine dışına nefyedip sürgüne göndermek zorunda kaldığı, şu doğru sözlülüğü, sözünü sakınmazlığı, şu dobralığı, haksızlığa ve de yanlışa karşı şu amansızlığı ile ünlü Ebûzer-i Gifârî’yı sarayına davet etmiş. Sarayını iyice gezdirdikten sonra kendisine dönerek, merakla, “Sarayımı nasıl buldun Ya Ebâzer!?” diye sormuş. Bunun üzerine Ebûzer-i Gifârî (ra) kendisine demiş ki, “Bak ya Muaviye! Eğer sen, bu sarayı Beytü’l-Mâl’den, yani şu devletin şu hazinesinden yaptırdı isen, sen hâinsin, yok eğer kendi kesenden, şu kendi paranla eğer yaptırdı isen, o da israftır, israf da zaten haramdır…”

Seçim sonrasında, ekonominin, şu pek büyük bir ümitle, saray tarafından kendisine emanet edildiği, soy ismi ile müsemma, çiçeği burnunda, yeni Hazine ve Maliye Bakanımız gelir gelmez kamu kurumları için, 30 Haziran 2021 tarihinde, şu kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandığı hatırlattı ve ilgili bütün şu kurumlara resmi yazı göndererek bu "Tasarruf Tedbirleri"ne muhakkak uyulmasını istedi.

Bu haber bana, Hz. Ömer’in, şu meşhur “tam elbise” hikâyesini tedâi-i efkâr ettirdi. Bilindiği üzere, şu savaş ganimetleri dağıtılmış. Sonrasında ise Hz. Ömer minbere çıkarak, halka hitaben konuşmasına, “Beni dinleyiniz Ey Cemaat!” diye başlayınca, hemen cemaatten, şu topluluktan birisi hızlıca ayağa kalkıp, yüksek ve de gür bir sesle, “Seni dinlemiyoruz Ya Ömer!” diye bağırmış. Hz. Ömer, büyük bir taaccüp, hem de merakla, hemen adama dönerek, “Neden beni dinlemiyorsunuz!?” diye sormuş. O da, “Ganimetler dağıtıldı. Herkese, sadece ‘yarım kumaş’ elbise düştü. Sen ise üzerinde, işte ‘tam kumaş’ bir elbise giymektesin!?” Hz. Ömer, hemen oğlu Abdullah İbn-i Ömer’e işaret ederek, “mevzuyu açıkla!” diye emretmiş. O da, topluluğa dönerek, “Ey Cemaat, dediğiniz doğrudur; hepimizin payına, sadece şu “yarım kumaş” bir elbise düştü. Ama ben, şu kendi payıma düşeni babama ilave ettim, işte onun için onun üzerinde, gördüğünüz üzere “tam kumaş” bir elbise var…” Bunun üzerine, soruyu soran adam, “Şimdi seni dinliyoruz Ya Ömer…” diyerek yerine oturmuş.

İşte bizim şu meşhur 1153 odalı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bir aylık bilançosu şu şekilde. Dikkatli hesaplamalara göre, şu “bir dakikalık” harcaması 18.000 TL’ye tekabül etmekteymiş. Şöyle “küçük” bir hesaplamayla; “18.000×60×24×30=777.600.000 TL” gibi bir rakam elde edilmekte. Bir yıllık bilançosu ise; yine “küçük” bir muhasebe ile; 777.600.000×12=9.331.200.000 TL imiş… Yani yaklaşık 10 Milyar TL. Bu da, ortalama 7.500 TL olan şu emekli aylık maaşı itibariyle 12.441.600 adet emekli maaşı demek oluyor... Yani bu şu demek aslında: Yaklaşık, “12 buçuk milyon” emeklinin “her birine” bir aylık, yıllık “ikramiye ödemesi” yapılabilir bu rakamla…

Hz. Ömer, hilafeti esnasında, 22.000.000 km² (22 Milyon) gibi muazzam genişlikte bir toprağa, şu devasa mülke hükmediyordu… Siz, bırakın şu sarayı, şu elçileri, şu önemli kimseleri, şu devlet

ricâlini karşılayacak doğru dürüst bir evi, bir makamı dahi yoktu, üstelik, şu üzerine giydiği “tek elbise” bile şu halk tarafından sorgulanabiliyordu…

Türkiye’nin yüzölçümü, sadece 783.562 km². Yani Hz. Ömer’in hükmettiği şu 22 Milyon km² toprağın, sadece ve sadece 28’de 1’i kadar… (1/28)

Diğerini geçtim de… ama şu “israf”, affen “tasarruf” neydi?...

Sizi bilmem ama, işte, ben asıl onu unuttum…