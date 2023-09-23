"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Şu ''tasarruf'' dedikleri...

Orhan Ali YILMAZ
23 Eylül 2023, Cumartesi
Şu İslâm Tarihimizde, şu seçimle iş başına gelen ilk beş halifenin sonrasında şu “idareye” talip olan ve hadiste “mucizane” bildirildiği üzere, “Hilafet, benden sonra 30 senedir. Sonrasında ‘saltanat’ hâlini alacaktır.” mealindeki, şu Hilafet’in hitâmını ve saltanatın başlangıcını hem teşkil, hem de temsil eden Hz. Muaviye, idaresi zamanında İslâm devletinin başkentini Hz. Ali dönemindeki şu Kûfe şehrinden Şam’a taşımış ve dillere destan, gayet görkemli, şu ihtişamlı, pek süslü ve de pahalı bir saray yaptırmıştı.

 

Sahabeden, Hz. Ömer gibi “adaletiyle” iştihar etmiş devlet başkanı ve halifenin bile, sırf bu sebeple Medine dışına nefyedip sürgüne göndermek zorunda kaldığı, şu doğru sözlülüğü, sözünü sakınmazlığı, şu dobralığı, haksızlığa ve de yanlışa karşı şu amansızlığı ile ünlü Ebûzer-i Gifârî’yı sarayına davet etmiş. Sarayını iyice gezdirdikten sonra kendisine dönerek, merakla, “Sarayımı nasıl buldun Ya Ebâzer!?” diye sormuş. Bunun üzerine Ebûzer-i Gifârî (ra) kendisine demiş ki, “Bak ya Muaviye! Eğer sen, bu sarayı Beytü’l-Mâl’den, yani şu devletin şu hazinesinden yaptırdı isen, sen hâinsin, yok eğer kendi kesenden, şu kendi paranla eğer yaptırdı isen, o da israftır, israf da zaten haramdır…”

Seçim sonrasında, ekonominin, şu pek büyük bir ümitle, saray tarafından kendisine emanet edildiği, soy ismi ile müsemma, çiçeği burnunda, yeni Hazine ve Maliye Bakanımız gelir gelmez kamu kurumları için, 30 Haziran 2021 tarihinde, şu kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandığı hatırlattı ve ilgili bütün şu kurumlara resmi yazı göndererek bu "Tasarruf Tedbirleri"ne muhakkak uyulmasını istedi.

Bu haber bana, Hz. Ömer’in, şu meşhur “tam elbise” hikâyesini tedâi-i efkâr ettirdi. Bilindiği üzere, şu savaş ganimetleri dağıtılmış. Sonrasında ise Hz. Ömer minbere çıkarak, halka hitaben konuşmasına, “Beni dinleyiniz Ey Cemaat!” diye başlayınca, hemen cemaatten, şu topluluktan birisi hızlıca ayağa kalkıp, yüksek ve de gür bir sesle, “Seni dinlemiyoruz Ya Ömer!” diye bağırmış. Hz. Ömer, büyük bir taaccüp, hem de merakla, hemen adama dönerek, “Neden beni dinlemiyorsunuz!?” diye sormuş. O da, “Ganimetler dağıtıldı. Herkese, sadece ‘yarım kumaş’ elbise düştü. Sen ise üzerinde, işte ‘tam kumaş’ bir elbise giymektesin!?” Hz. Ömer, hemen oğlu Abdullah İbn-i Ömer’e işaret ederek, “mevzuyu açıkla!” diye emretmiş. O da, topluluğa dönerek, “Ey Cemaat, dediğiniz doğrudur; hepimizin payına, sadece şu “yarım kumaş” bir elbise düştü. Ama ben, şu kendi payıma düşeni babama ilave ettim, işte onun için onun üzerinde, gördüğünüz üzere “tam kumaş” bir elbise var…” Bunun üzerine, soruyu soran adam, “Şimdi seni dinliyoruz Ya Ömer…” diyerek yerine oturmuş.

İşte bizim şu meşhur 1153 odalı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bir aylık bilançosu şu şekilde. Dikkatli hesaplamalara göre, şu “bir dakikalık” harcaması 18.000 TL’ye tekabül etmekteymiş. Şöyle “küçük” bir hesaplamayla; “18.000×60×24×30=777.600.000 TL” gibi bir rakam elde edilmekte. Bir yıllık bilançosu ise; yine “küçük” bir muhasebe ile; 777.600.000×12=9.331.200.000 TL imiş… Yani yaklaşık 10 Milyar TL. Bu da, ortalama 7.500 TL olan şu emekli aylık maaşı itibariyle 12.441.600 adet emekli maaşı demek oluyor... Yani bu şu demek aslında: Yaklaşık, “12 buçuk milyon” emeklinin “her birine” bir aylık, yıllık “ikramiye ödemesi” yapılabilir bu rakamla…

Hz. Ömer, hilafeti esnasında, 22.000.000 km² (22 Milyon) gibi muazzam genişlikte bir toprağa, şu devasa mülke hükmediyordu… Siz, bırakın şu sarayı, şu elçileri, şu önemli kimseleri, şu devlet

ricâlini karşılayacak doğru dürüst bir evi, bir makamı dahi yoktu, üstelik, şu üzerine giydiği “tek elbise” bile şu halk tarafından sorgulanabiliyordu…

Türkiye’nin yüzölçümü, sadece 783.562 km². Yani Hz. Ömer’in hükmettiği şu 22 Milyon km² toprağın, sadece ve sadece 28’de 1’i kadar… (1/28)

Diğerini geçtim de… ama şu “israf”, affen “tasarruf” neydi?...

Sizi bilmem ama, işte, ben asıl onu unuttum…

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Silahlı şiddetin çoğu ruhsatsızlarla

    Yüzde 70 olacak

    Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı

    Selman: Anlaşmaya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

    Faiz ödemeleri ne olacak?

    Tarlada maliyet artışı gıda krizinin habercisi

    “Yapısal reformlar şart”

    Ekonomik kriz kepenk kapatıyor

    Sicilya Adası'ndaki yangın yerleşim yerlerine yaklaştı!

    Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

    Azerbaycan'dan Karabağ’daki Ermenilere acil insani yardım

    Durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı

    Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

    İsrail askerleri Cenin kentinde bir köye baskın düzenledi

    DSÖ: Hastalıkların tespit edilmesi ve olası salgınların önlenmesine odaklanıyoruz

    İstanbul Valiliği: "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımları gerçeği yansıtmıyor

    İzmir'deki yangında 260 hektar orman zarar gördü

    Bahçelievler'de trafik kazası: 4 ölü

    Kimse yargıya emir veremez

    En Çok Okunanlar

    Yasemin YAŞAR

    Uhuvveti bozan eserler değil, kasır fehimlerdir
    Ahmet BATTAL

    Kira meseleleri için ne lazım?
    Mehmet ÇETİN

    Toplumsal gusül
    Faruk ÇAKIR

    Bilime de sığmaz, vicdana da!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği -1
    Muhammet ÖRTLEK

    Küresel Güney’in güçlenmesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu ''tasarruf'' dedikleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.