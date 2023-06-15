“Üç Güven” meselesi…

17 Haziran 2015’te Ankara Güven Hastanesi’nde vefat eden 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel, tam da bu şekilde, işte tam da bu minval üzere formüle etmişti Türkiye’nin, şu güzel ülkemin, şu güzel ülkemin şu güzel insanının şu güzel geleceğinin nasıl olması gerektiğini, bir arkadaşımızın da bölüm birincisi olarak mezun olduğu, bizzat bizim de iştirak ettiğimiz, özel bir üniversitenin mezuniyet programında yapmış olduğu o anlamlı, içinde enfes bir tespit, tavsiye, hem de şu “öngörü” dolu konuşmasında…

Kısaca şöyle diyordu “vurgulu” bir şekilde (hem de o hiç terk etmediği meşhur o kendi şivesiyle) bütün mezunlara hitaben: “Arkadaşlar! Önce kendinize güvenceksiniz. Sonra şu ülkenize güvenceksiniz… Sonra da bu ülkenin ‘geleceğine’ güvenceksiniz… Bu üç güvenden birisi eksik olursa, bu hayatta başarılı olamazsınız arkadaşlar, olamazsınız…”

Son günlerde, şu güzel ülkemi, başta doktorlar, mühendisler olmak üzere, memleketimin, yurdumun en iyi yetişmiş kalifiye insanlarının, şu ülkeyi terk etmek isteyenlerin Gines Rekorlar Kitabı’na girecek derecede çoğaldığı istatistikî sonuçlara ait haberlere muhatap olunca aklıma düştü yukarıdaki konuşma.

İstanbul Tabip Odası(İTO) Yönetim Kurulu (YK) Üyesi Dr. Saffet Ercan, AKP’nin politikaları ve ekonomik kriz nedeniyle sağlık emekçilerinin ülkeyi terk etmek için sürekli olarak bir çıkış aradığını belirtmiş. Sağlıkçıların ülke dışına gitmek için TTB “İyi Hâl Belgesi” almak zorunda olduğunu söyleyen Ercan, elde ettikleri verileri de bu başvurulardan aldıklarını aktarmış. Başvurular kapsamında, sağlıkçıların 20 yıllık süreçte, “sürekli olarak” ülkeyi terk ettiği noktasında bir araştırmaya sahip olduklarını dile getiren Ercan, 2023 yılı ve özellikle de “14 Mayıs Seçimleri”nin ardından kendilerine yapılan başvuruların “iki katına” çıktığını vurgulamış...

Tam da Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in bahsettiği şu “Üç Güven” den, özellikle şu “ikisinin” eksikliğini “çok bâriz” hissedenler ülkeyi, şu güzel ülkemizi terk ediyorlar… Ne kadar “hazîn”, bir o kadar da “düşündürücü” değil mi!?...

Eskiden, ideolojik sebepler ve de gerekçelerle, bilim adamlarımız ülkemizi terk ederlerdi, daha doğrusu etmek zorunda kalırlardı. Yaptıkları şu güzelim bilimsel çalışmalar, her nedense şu “ideolojik” engellere takılır. Türkiye Bilimler Akademisi’ne alınmazlar, eğer öncesinde üyelikleri var ise, hemen süratle üyelikleri iptal edilirdi. Meselâ, Merhum Prof. Doktor Fuat SEZGİN ve Şerif MARDİN Hocalarımız, bu konuda çok açık “mağdur edilen” en “seçkin” örneklerimiz.

Asıl da Üstadımız… Merhum Eşref Edip Fergan’a vermiş olduğu mülakatından, “Risale-i Nur’u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni, ‘Skolastik Bataklığı’ içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar?! Ben, bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin mes’eleleri hallettim. Hattâ bu hususta da bazı eserler te’lif eyledim… (Kızıl İ’câz, Tâ’lîkât, Muhâkemât) Fakat ben, öyle mantık oyunları bilmiyorum… Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem! Ben, cem’iyetin iç hayatını, manevî varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum… Yalnız, Kur’ân’ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki, İslâm cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün, cemiyet yoktur!...”