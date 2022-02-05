Üstad’ın havâss dediği “siyasiyyûn”dan istediği...

“Sözünüzü, fiiliniz tasdik etmek. Başkasının kusûrunu kendinize özür göstermemek. İşi birbirine atmamak.

Üzerinize vâcip olan hizmetimizde tekâsül (tembellik) etmemek. Vasıtanızla zâyi olan mâfâtı (kaybolan malları) telâfi etmek.

Ahvâlimizi dinlemek,

Hâcetimizle istişare etmek,

Bir parça keyfinizi terk etmek,

Ve keyfimizi sormak istiyoruz.

Eyyühe’r-ruûs ve’r-ruesâ!

Tekâsülî (tembelliğe dayalı) olan tevekkülden sakınınız..

İşi birbirinize havale etmeyiniz..

Elinizdeki malımızla ve ‘yanınızdaki aklımızla’ bize hizmet ediniz.

Çünkü, şu mesâkini (vatandaşları) istihdam ile ücretinizi almışsınız..

İşte hizmet vaktidir…” (Münâzarât)

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1. Meclis’e sunduğu Beyannâme’den:

“Enbiyanın ekseri Şarkta ve hükemanın (filozofların) ağlebi Garp’ta gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, Şark’ı ayağa kaldıracak din ve kalbdir; akıl ve felsefe değil..

Şarkı intibaha getirdiniz; fıtratına muvafık bir cereyan veriniz.. Yoksa, sa’yiniz ya hebâen gider; veya muvakkat, sathî kalır…”

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“Bu yüksek meclisin ef’âli taklid edilir. Kusurlarını millet, ya taklit veya tenkit edecek; ikisi de zarardır..

Demek, onlarda hukukullah, hukuk-u ibâdı da tazammun ediyor. Sırr-ı tevatür ve icmâı tazammun eden hadsiz ihbaratı ve delâili dinlemeyen ve safsata-i nefis ve vesvese-i şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakikî ve ciddî iş görülmez…” (Mesnevî-i Nûriye, Hubab)

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Dönemin CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’a hitaben: “Eğer şimdi siz kâtib-i umumî olduğunuz hamiyetperver, milliyetperver adamlar, şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen usûlleri muhafazaya çalışıp, üç dört şahsın inkılâp namında yaptıkları icraatı esas tutarak mevcut haseneleri ve inkılâp iyiliklerini onlara verip ve mevcut dehşetli kusurları millete verilse, o vakit üç dört adamın seyyiesi üç dört milyon seyyie olup bu kahraman ve dindar milleti ve İslâm ordusu olan Türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli merhum ordularına ve milyonlarla şehidlerine ve milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir mânevî azap ve şerefsizlik olmakla beraber; o üç dört inkılâpçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve ordunun kuvvet ve himmetiyle vücut bulan haseneleri o üç dört adama verilse, o üç dört milyon iyilikler, üç dört haseneye inhisar edip küçülür, hiçe iner; daha dehşetli kusurlara kefaret olamaz…”

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“İslâm Kahramanı” dediği Merhum Adnan Menderes’e yazdığı mektuptan:

“Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz.”

Halbuki, şimdiki siyaset-i hâzırada particilik taraftarlığıyla, bir câninin yüzünden pek çok mâsumların zararına rıza gösteriliyor. Bir câninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şenî gıybetler ve tezyifler edilip, bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden, gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise, hayat-ı içtimaiyeyi tamamen zîr ü zeber eden bir zehirdir.

Ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır.

İran ve Mısır’daki hissedilen hadise ve buhranlar bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor.

Fakat onlar burası gibi değil; bize nisbeten pek hafif, yüzde bir nisbetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa pek dehşetli olur..

Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i İslâmiyeyi ve esas İslâmiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp, mâsumları himaye için, ‘cânilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak’ lâzımdır…

Hem, emniyetin ve âsâyişin temel taşı yine bu kanun-u esâsîden geliyor.

Meselâ, bir hanede veya bir gemide bir mâsum ile on câni bulunsa, hakikî adaletle ve emniyet ve âsâyiş düstur-u esasîsi ile, o mâsumu kurtarıp tehlikeye atmamak için, gemiye ve haneye ilişmemek lâzım—tâ ki mâsum çıkıncaya kadar…”

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Açıklama: http://www.erisale.com/images/blank.gif ’Bir kavmin, Milletin Efendisi, onlara hizmet edendir’ hakikatiyle, memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm âleti değil...

Açıklama: http://www.erisale.com/images/blank.gif Bu zamanda ‘terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zâfiyetiyle’ benlik, enaniyet kuvvet bulmuş..

Açıklama: http://www.erisale.com/images/blank.gif Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp bir hâkimiyet ve müstebidâne bir tahakküm ve mütekebbirane bir mertebe tarzına getirdiğinden -abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi- adalet, adalet olmaz, esasiyle de bozulur.. Ve hukuk-u ibad da zîr ü zeber olur.. Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçmiyor ki, hak olabilsin.. Belki nefsanî haksızlıklara vesile olur…”

(Emirdağ Lâhikası 2)