Üstâd’ın “siyasiyyûn”dan istediği... (2)

Üstad’ın Münâzarât’ta, 1908-1910 itibariyle muhatap aldığı siyasîlere baktığımızda, şöyle bir manzara ile karşılaşırız.

İttihad-ı Muhammedî Fırkası (Partisi) başta olmak üzere, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda, Meşrûtiyet Dönemi itibariyle, içinde Gayr-i Müslimleri de temsilen pek çok mebûs, milletvekilinin bulunduğu, bugünkü dilde söylersek, gayet demokratik hem de “demografik” bir dağılımla, tam 13 parti ve başta Padişah 2. Abdülhamid’in bulunduğunu görürüz. Üstâd’ın, burada ısrarla vurguladığı nokta, siyasetin ve siyasî ve de idarî sorumluluğun, aslında bir “hizmetkârlık” olduğu, bir “reislik” ve “benlik” sebebi olmadığıdır. Ve devamla, siyasîlerin, sorunları, problemleri, tıpkı kendisinin yaptığı gibi “yerinde tesbit” etmesini, işi birbirine havale etmemesini, tembellikten kurtulup, keyiflerinden, konforlarından bir parça feragat ederek, millet için azıcık bir zahmete, bir fedakârlığa girmelerini istemektedir.

1922 yılı, Cumhuriyet’in Kuruluş Döneminde ise muhatap kitle ve siyasî konjonktür bayağı değişmiştir. Onun için, Üstâd’ın beklenti ve ikazları da biraz değişmiştir muhataplarına göre.. Meclis’e sunduğu on maddelik Beyannâme’de, başta sosyolojik, hatta “sosyopsikolojik” bir tesbit ve ikazla işe başlar: Doğu-Batı ayrımı. Ve devamında, Peygamberlerin çoğunlukla Doğu’da, Asya’da ve de Osmanlı’nın hâkim olduğu topraklarda gelmesinden hareketle, eğer bir “inkılâp” yapılacaksa bunun “din adına” olması gerektiğini, “akıl ve felsefenin”, yani “bilim”in ve de “fen”nin, ikinci derecede, ancak buna “yardımcı” olabileceğini, onun yerine “kesinlikle” geçemeyeceğini, hem de eğer böyle yapılırsa, yapılacak bu “inkılâb”ın yüzeysel, yani sathî kalacağını, milletin iç dünyasına nüfûz edemeyeceğini, dolayısıyla da “başarısız” olacağını oradaki “yetkililer”e ihtar eder. Sonrasında ise başka bir konuya dikkat çeker. Meclis’in, siyasîlerin hareketlerinin, muhakkak halk tarafından örnek alınıp taklit edileceğinden hareketle, siyasî-idarî sorumlularda Allah’a karşı görev ve sorumlukların, aynı zamanda insanlara, halka, vatandaşlara karşı görev ve sorumluluklarla iç içe olduğunu, bunun bir çeşit “kul hakkı” olduğunu, ondan dolayı da birbirinden ayrılamayacağını, siyasîlerin yanlışlarının da tıpkı doğruları gibi, halk tarafından, vatandaşlarca örnek alınacağını, taklit edileceğini ya da “tenkid” edileceğini, yani bir karşı direnç oluşturup, “karşı bir muhalefete” sebep olacağını, bu iki durumun da ülkeye zarar getireceğini, milletin, bugünkü dille söyleyecek olursak “kamuoyu”nun o muazzam potansiyel enerjisinin olumsuz, verimsiz, hatta zararlı ve de yanlış mecrâlara çekilebileceğini hatırlatır, onları ikaz eder.

Öncesinde İçişleri Bakanlığı da yapmış, dönemin CHP Genel Sekreteri bulunan Hilmi Uran’a ise başka noktaları ikaz etmektedir. Özetle, öncelikle, Türk milletinin bin senedir Müslüman olduğunu, milyarlara varan geçmiş ecdadının “İslâmiyet”le bağlı olduğunu, milyonlar şehitler ve gaziler verip, bir o kadar da evliyalar yetiştirdiğini, İslâmiyet’in bayraktarlığını yaptığını, İslâmiyet’i bütün dünyaya ilân ettiğini, bu anlamda “bütün mazisinin” İslâmiyet hesabına geçtiğini tarihî arka plân itibari ile kendisine hatırlatarak, bir kaç kişinin eseri olan “İnkılâp” namı altında yapılanların millete gâyet zararlı düştüğünü, bünyeye, milletin iç dünyasına uymadığını, karşı tepkilerin vuku bulduğunu, hem koca bir milletin bütün fertleriyle ve de ordunun gayretiyle meydana gelen o muazzam gelişme ve ilerlemelerin, yalnızca o şahıslara isnad edilemeyeceğini, eğer öyle yapılırsa milyonlarla ifade edilen halkın ve de ordunun gayretiyle meydana gelen o büyük “hasenelerin”, yani gelişme ve de ilerlemelerin küçüleceğini, sadece o üç dört şahsa münhasır kalacağını, hem de yapılan “İnkılâplar”dan kaynaklanan, Müslüman Türk Milleti ile alâkalı, dehşetli, büyük kusurlara “keffâret” olamayacağını, onları “affettiremeyeceğini” ihtar ile, mazide, geçmiş milyarlar ecdadımızın ruhlarını muazzep edip azap içinde bırakacağını, ve asıl da “tarih önünde” onları, yani kendilerini “mesul edeceğini” özellikle ikaz eder.

14 Mayıs 1950’de işbaşına gelen ve Çok Partili Demokratik Parlamenter Sistemin bânisi, kurucu lideri sayılan “İslâm Kahramanı” dediği Merhûm Adnan Menderes’e ise daha farklı şu noktaları ikaz eder. Şöyle ki:

Birincisi: Tek Partili dönemde yaşanan zulümlere, yanlışlara, düşmanca bir hissiyatla ve “mukabele-i bilmisil”, yani “ayniyle muamele” düsturu ile hareket edilmemesi. “Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez; ona yüklenemez..” âyetini nazara vererek, hukukta da genel bir teamül, bir kabul olan “suçun şahsîliği” prensibi ile hareket edilmesini, suçun, daha doğrusu “ceza”nın, sadece “suçlu kimse” ile sınırlandırılmasını, onun çoluk çocuğuna, akrabasına, ailesine, yakınlarına teşmil edilmemesini, onların, suçludan dolayı zarar “görmemelerinin” temin edilmesini, bunun da çaresinin ancak “İslâm Kardeşliği” kavramına sarılarak mümkün olabileceğini, yani İslâmiyet’in bir gereği olan “vicdan, şefkat ve merhamet etmek” ile sağlanabileceğini ihtar eder.

İkinci olarak: “Bir milletin efendisi, onlara hizmet edendir” hadisini nazara vererek, Meşrûtiyet Dönemi’nde söylediği, memuriyetin, siyasî ve de idarî sorumluluğun ancak bir “hizmetkârlık” olduğunu, ama zaman itibari ile, İslâmî Terbiye’nin eksikliği ve de Allah’a olan kulluğun gereği gibi yerine getirilmemesinin zaafiyeti, noksanlığı ile, bir “benlik” ve “tahakküm”e dönüştüğünü, bulunduğu makamın büyüklüğünce, konjonktürel olarak, kendisine verdiğini düşündüğü müthiş bir kibir ve dayatma ile, karşı tarafın seçimine, görüşüne ve de dinlenilmesine izin verilmeksizin, “millet için, fakat millete rağmen” şeklinde “zoraki” uygulamaların yapıldığını, bunun da, olmazsa olmaz olan şu bildiğimiz “adaleti” ve milletin hukukunu tamamen zâyi ettiğini, dehşetli “zulümlere” yol açtığını, hem de koca bir milleti hem perişan hem de “değersiz” kıldığını ikaz eder.

