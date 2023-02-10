“Uzmanlar”ının, şu “deprem”le ilgili şu “açıklamalarını” dinlerken…

Önce Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 6.02.2023 Pazartesi günü sabaha doğru saat 04.17’de, 7,7 büyüklüğünde büyük bir depremle sarsıldık, hemen sonrasında ise saat 04.26’da merkez üssü Gaziantep’in Nurdağı ilçesi olarak kaydedilen 6,4 büyüklüğünde ikinci bir depremle tekrar sallandık.

Aynı gün öğlen vakti saat 14:24’te de bu sefer merkezi yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olarak gösterilen ve 7.6 büyüklüğünde üçüncü büyük bir depremi yaşadık.

Depremler sonrasında, “Deprem uzmanları”nı dinliyoruz hep birlikte pür dikkat, hemen her televizyon kanalındalar, hatta o kanal senin bu kanal benim dolaşanları bile var, pek çoğunun ismini ise daha öncesinde belki de hiç mi hiç duymadığımız, duymadığınız, çeşitli üniversitelerde ya bölüm başkanı veya fakülte dekanı bulunan prof. titrili, başta jeoloji olmak üzere, maden, inşaat mühendislerini, mimarları, sonrasında ise şu “deprem uzmanı” ünvanlı olanlarını.

Depremle birlikte, 500 yıldır stres biriktiren, sıkışan, gerilen, bilmem kaç yüz nükleer ya da atom bombası kuvveti potansiyelinde bulunan şu “Kuzey Anadolu Fay Hattı”mızın kırıldığı üzerinde hemen hepsi “hemfikir” şu uzmanlarımız. Özetle, başta Nâci Güngör olmak üzere, gerekli uyarıları, deprem öncesinde, gerekli zamanda yaptıklarını, bu depremin aslında “ben geliyorum” dediğini ve neticede kendileri açısından bu sonucun “sürpriz” olmadığını belirttiler.

Düşündüm bir Müslüman olarak, binlerce kişinin vefatına ve on binlercesinin yaralanmasına ve şu soğuk kış gününde şu en soğuk mevsimde yüz binlerce kişinin evsiz barksız kalmasına sebep olan bu depremin, şu kadar “uzmanlarının” tırnak içinde şu “bilimsel” açıklamaları, mânevî, moral motivasyon noktasında, onları büyük bir merak, hem de ondan daha derin bir “endişe” ile dinleyen, izleyen şu milyonlara, yani şu halka ne verebilir, onların iç dünyalarında şu söyledikleri ne anlam ifade eder ve onlara nasıl bir “teselli” verebilir!?...

“O’nun izni ve de bilgisi olmaksızın tek bir yaprak dahi düşemez…” meâl ve misâlindeki pek çok âyet, kendisini “Müslüman” olarak tanımlayan herkesi bu konuda bir “iç muhasebe”ye, bir derûnî “murakabeye” sevk eder; hem de etmelidir de…

Sonra, “Zelzele gibi vakıalar olan şu hâdisat-ı kevniye, ‘tesadüf oyuncağı’ değiller!” olan şu şiddetli ikaz, hem de sayhası her zaman onun şu “mânevî kulağında” çınlamalı...

Bu da, şu sözüm ona “uzmanlara” ve şu “uzman” geçinenlere: “Zemine nebatat ve hayvanat envâından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde, gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler; baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âlî gayeler içinde kemal-i intizam ile ‘Meczup Mevlevî’ gibi (kendi etrafında saatte 1670km, Güneş etrafında ise saatte 107.000km gibi muazzam bir hızla) devredip döndürmesini bildiğin halde, nasıl oluyor ki, küre-i arzın benî-Âdemden, ‘bahusus’ ehl-i imandan beğenmediği bir kısım etvâr-ı gafletin sıklet-i mâneviyesinden ‘omuz silkmeye benzeyen’ zelzele gibi mevt-âlûd hâdisat-ı hayatiyesini; bir ‘mülhidin/dinsizin’ neşrettiği gibi gayesiz, ‘tesadüfî’ zannederek, bütün musibetzedelerin elîm zayiâtını bedelsiz hebâen-mensur gösterip, müthiş bir ye’se (ümitsizliğe) atabilirsin!?...

Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm edersin!

Belki öyle hâdiseler, bir Hakîm-i Rahîm’in emriyle, ehl-i imanın fâni malını sadaka hükmüne çevirip ibkâ etmektir ve küfrân-ı nimetten gelen günahlara keffârettir…”