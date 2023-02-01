"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yaralı şu parmağımız... Bir de şu sendikacılığımız...

Orhan Ali YILMAZ
01 Şubat 2023, Çarşamba
Üstad Hazretleri'nin, insanlığın başlangıçtan bu yana geçirdiği şu "Devirler" tasnifinde şu "Ecir" devri sonrasında ortaya çıkmış bir "kavram" ve ona bağlı bir "müessese" şu sendikalar ve sendikacılık, hem dünyada, hem de şu güzel ülkemizde.

Sendikalar ve sendikacılık, Avrupa'da, özellikle İngiltere'de 18. Yüzyıl sonlarında Sanayi Devrimi'nin ve ona bağlı şu "makineleşmenin" işçiler aleyhine ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları bertaraf etmek, işçi haklarını korumak, savunmak ve elde etmek amacıyla tesis edilmiştir. Ve bu hakların elde edilmesi anlamında şu "Sınıf Bilincine" dayalı çok çetin, hem de "kanlı" mücadeleler ile doludur...

Türkiye'de ise, ülkemizin Sanayi Devrimi'nin sonuçlarından etkilenme oranı yanı sıra biçiminin epey bi' farklı oluşu sebebiyle, bu süreç daha bir yavaş, daha bir "nazlı" ilerlemiştir.

Devlet-i Âliye-i Osmaniye itibariyle Tanzimat Fermanı sonrasında, 1851'li yıllarda başlayan işçi örgütlenmeleri, 2. Abdülhamit'in padişah olarak, konjonktürel bakımdan "mecbur kaldığı" ve aslında şu "kerhen" onayladığı 1908 tarihli 2. Meşrutiyet İlanı'nın ortaya çıkardığı hürriyet ortamının yardımıyla Kanun-i Esasî'de, yani Anayasa'da 1909'da yapılan değişiklikler ile "Cemiyet Kurma Özgürlüğü"nün Anayasal güvence altına alınması, örgütlenme anlamında şu sendikaların ve sendikacılığın önünü ilk kez tam olarak açmıştır. Fakat yine 1909 tarihli şu "Tâtil-i Eşgâl Kanunu" ile kamu görevlilerinin toplumun, ülkenin şu huzur ve asayişini bozabilecek bütün faaliyetleri ve ona bağlı şu "grev hakkı" bu bağlamda yasaklanmış, "tahdit" edilmiş, yani sınırlanmıştır. Cumhuriyet Dönemi'nde ise, tek partili antidemokratik dönemin mahsulü olan 1925 tarihli şu "Takrîr-i Sükûn Kanunu" ile bu yasak iyice perçinlenmiştir. 1938 yılına gelindiğinde şu "Cemiyetler Kanunu" ile de “Sınıf, cemaat ve ırk esasına dayalı cemiyetler kurulamayacağı”na dair hükümle birlikte şu "kamu görevlilerinin", yani devlet memurlarının sendika kurma ve sendikalaşmasının önü alınmış, öncesinde "kazanılmış" bu hak, ne yazık ki ellerinden alınmıştır. 

1947 yılında çıkarılan, bu konuda bir ilk kabul edilen “5018 Sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları Hakkında Kanun” ile ve sonrasında, global düzeyde, şu "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi" ile hemen bütün dünyada temel bir umde kabul edilen "insan hakları" ve bizdeki, 50 sonrasında "Çok Partili" hayatın sağladığı şu "özgürlük" ortamının da etkisiyle "Cemiyetler Kanunu"nda yapılan değişiklikler ile şu "Sendika Kurma, Sendikalaşma Özgürlüğü" yeniden tesis edilmiş, Anayasal güvence altına alınmıştır.  

Sendikalarımız, bireylerin tek başına mücadele edemeyeceği şu "devlet"in o muazzam gücüne karşı kaybedilen haklarının ya da şu global düzeyde hukukî gelişmelere paralel olarak, verilmesi gerekip de henüz verilmeyen haklarının şu "Sosyal Devlet" bağlamında temini amacıyla, birliktelik esasına dayalı "tüzel kişilikler" statüsünde kurulan, aslında bir çeşit "Sivil Toplum Kuruluşları"dır, hem de öyle de olmalıdır... Yoksa, Osmanlı'da olduğu gibi, şu Şeyhülislâm fetvalarının, çoğu zaman padişahın tarafına "eğik" oluşu misali, sendikaların şu talep ve buna bağlı elde ettikleri şu "kazanımlarının" hükümetin ya da "devlet"in tarafına çoğu zaman "paralel", hem de "eğik" vaziyette olması, elbette arzu edilecek "ideal" bir sendikacılık örneği değildir...

Örnek olarak, 2015-2018 yılları arasında, gayet zor, şu çetin şartlar altında, tam üç yıl "Doğu Hizmeti" yapmış bir "öğretmen" olaraktan görmüş olduğum, hâlen de herhangi bir iyileştirme ve muâdelet/denklik sağlanmamış olan, belki de "En Yaralı Parmağımız" ve "en büyük bir hak kaybımız" sayabileceğimiz şu "Doğu Ödeneği" konusu ve hakkıdır. Çünkü Doğu'da görev yapan ve onlar da, aslında şu 657 Sayılı Kanun'a tabi birer "memur" olan; hem hemşire, hem doktor, hem polis, hem de asker bu ödeneği yıllardır almakta, almaya da devam etmekte, sadece, yine tıpkı onlar gibi bir "devlet memuru" olan şu "öğretmenler" bu önemli hak ve de kazanımdan hâlen "mahrum" edilmektedir.  

İşte bizim şu "Yaralı Parmağımız", işte de şu Sendikalarımız...

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji’den 33 ile kar uyarısı

    Zulüm ve haksızlık devleti çürütür

    Esnaf primini yatıramıyor

    20 yeni cezaevi daha

    Enflasyon-faiz-kur sarmalı yatırımcıyı korkutuyor

    ‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’

    Samanın tonu 3 bin 500 TL’yi aştı

    EYT’de prim bilmecesi

    ‘İnsanların yargıya güvendiği bir dönem başlatacağız’

    Dış ticaret açığında rekor artış

    Esnafın elektrik faturası iş yeri kirası ile yarışıyor

    Yeni Asya’dan kuvvet alıyoruz

    Önemli olan kişi değil, sistem

    Demokrasi sözü veriyoruz

    Doğalgaz fiyatını indirin

    Macaristan: Bir başka Dinin Kutsal Kitabını yakmak hiçbir şekilde kabul edilemez

    İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yüzde 68,12'si asılsız çıktı!

    Tuz Gölü alarm veriyor!

    Bolsonaro, ABD'de kalabilmek için vizeye başvurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    20 yeni cezaevi daha
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Etkili bir yasama ve denetim için
    Genel

    EYT’de prim bilmecesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet ve demokrasi nîmetinin bedeli
    Genel

    Enflasyon-faiz-kur sarmalı yatırımcıyı korkutuyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Yaralı şu parmağımız... Bir de şu sendikacılığımız...
    Süleyman KÖSMENE

    Çürümüş kemikleri kim diriltecek?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şans, kısmet ve kaderimizi nasıl değiştirebiliriz?
    Faruk ÇAKIR

    Gençlerin gündemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.