Yaralı şu parmağımız... Bir de şu sendikacılığımız...

Üstad Hazretleri'nin, insanlığın başlangıçtan bu yana geçirdiği şu "Devirler" tasnifinde şu "Ecir" devri sonrasında ortaya çıkmış bir "kavram" ve ona bağlı bir "müessese" şu sendikalar ve sendikacılık, hem dünyada, hem de şu güzel ülkemizde.

Sendikalar ve sendikacılık, Avrupa'da, özellikle İngiltere'de 18. Yüzyıl sonlarında Sanayi Devrimi'nin ve ona bağlı şu "makineleşmenin" işçiler aleyhine ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları bertaraf etmek, işçi haklarını korumak, savunmak ve elde etmek amacıyla tesis edilmiştir. Ve bu hakların elde edilmesi anlamında şu "Sınıf Bilincine" dayalı çok çetin, hem de "kanlı" mücadeleler ile doludur...

Türkiye'de ise, ülkemizin Sanayi Devrimi'nin sonuçlarından etkilenme oranı yanı sıra biçiminin epey bi' farklı oluşu sebebiyle, bu süreç daha bir yavaş, daha bir "nazlı" ilerlemiştir.

Devlet-i Âliye-i Osmaniye itibariyle Tanzimat Fermanı sonrasında, 1851'li yıllarda başlayan işçi örgütlenmeleri, 2. Abdülhamit'in padişah olarak, konjonktürel bakımdan "mecbur kaldığı" ve aslında şu "kerhen" onayladığı 1908 tarihli 2. Meşrutiyet İlanı'nın ortaya çıkardığı hürriyet ortamının yardımıyla Kanun-i Esasî'de, yani Anayasa'da 1909'da yapılan değişiklikler ile "Cemiyet Kurma Özgürlüğü"nün Anayasal güvence altına alınması, örgütlenme anlamında şu sendikaların ve sendikacılığın önünü ilk kez tam olarak açmıştır. Fakat yine 1909 tarihli şu "Tâtil-i Eşgâl Kanunu" ile kamu görevlilerinin toplumun, ülkenin şu huzur ve asayişini bozabilecek bütün faaliyetleri ve ona bağlı şu "grev hakkı" bu bağlamda yasaklanmış, "tahdit" edilmiş, yani sınırlanmıştır. Cumhuriyet Dönemi'nde ise, tek partili antidemokratik dönemin mahsulü olan 1925 tarihli şu "Takrîr-i Sükûn Kanunu" ile bu yasak iyice perçinlenmiştir. 1938 yılına gelindiğinde şu "Cemiyetler Kanunu" ile de “Sınıf, cemaat ve ırk esasına dayalı cemiyetler kurulamayacağı”na dair hükümle birlikte şu "kamu görevlilerinin", yani devlet memurlarının sendika kurma ve sendikalaşmasının önü alınmış, öncesinde "kazanılmış" bu hak, ne yazık ki ellerinden alınmıştır.

1947 yılında çıkarılan, bu konuda bir ilk kabul edilen “5018 Sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları Hakkında Kanun” ile ve sonrasında, global düzeyde, şu "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi" ile hemen bütün dünyada temel bir umde kabul edilen "insan hakları" ve bizdeki, 50 sonrasında "Çok Partili" hayatın sağladığı şu "özgürlük" ortamının da etkisiyle "Cemiyetler Kanunu"nda yapılan değişiklikler ile şu "Sendika Kurma, Sendikalaşma Özgürlüğü" yeniden tesis edilmiş, Anayasal güvence altına alınmıştır.

Sendikalarımız, bireylerin tek başına mücadele edemeyeceği şu "devlet"in o muazzam gücüne karşı kaybedilen haklarının ya da şu global düzeyde hukukî gelişmelere paralel olarak, verilmesi gerekip de henüz verilmeyen haklarının şu "Sosyal Devlet" bağlamında temini amacıyla, birliktelik esasına dayalı "tüzel kişilikler" statüsünde kurulan, aslında bir çeşit "Sivil Toplum Kuruluşları"dır, hem de öyle de olmalıdır... Yoksa, Osmanlı'da olduğu gibi, şu Şeyhülislâm fetvalarının, çoğu zaman padişahın tarafına "eğik" oluşu misali, sendikaların şu talep ve buna bağlı elde ettikleri şu "kazanımlarının" hükümetin ya da "devlet"in tarafına çoğu zaman "paralel", hem de "eğik" vaziyette olması, elbette arzu edilecek "ideal" bir sendikacılık örneği değildir...

Örnek olarak, 2015-2018 yılları arasında, gayet zor, şu çetin şartlar altında, tam üç yıl "Doğu Hizmeti" yapmış bir "öğretmen" olaraktan görmüş olduğum, hâlen de herhangi bir iyileştirme ve muâdelet/denklik sağlanmamış olan, belki de "En Yaralı Parmağımız" ve "en büyük bir hak kaybımız" sayabileceğimiz şu "Doğu Ödeneği" konusu ve hakkıdır. Çünkü Doğu'da görev yapan ve onlar da, aslında şu 657 Sayılı Kanun'a tabi birer "memur" olan; hem hemşire, hem doktor, hem polis, hem de asker bu ödeneği yıllardır almakta, almaya da devam etmekte, sadece, yine tıpkı onlar gibi bir "devlet memuru" olan şu "öğretmenler" bu önemli hak ve de kazanımdan hâlen "mahrum" edilmektedir.

İşte bizim şu "Yaralı Parmağımız", işte de şu Sendikalarımız...