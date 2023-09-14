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14 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Yarın”ki işler...

Orhan Ali YILMAZ
14 Eylül 2023, Perşembe
Kehf Sûresi’nin 23 ile 24. âyetinde, “Sakın, herhangi bir iş için, ‘inşallah’ demeden, ‘yarın ben bunu kesin yapacağım’ deme!” denilmekte.

Nasreddin Hocamızın, konuyla ilgili şöyle enfes bir hikâyesi var. Hoca, bir gün sabah erkenden yola düşer ve evden çıkmadan önce hanımına şöylece seslenir, “Hanım, ben gidiyorum. Eğer hava açarsa tarlaya, açmazsa, eğer yağmur yağarsa çarşıya gideceğim, bilgin olsun…” der. Hanımı da, “Bey, ‘inşallah’ de inşallah…” der. Hoca kızar ve hanımına çıkışır, “Hanım, bu işin inşallahı maşallahı mı var! Yağmur yağarsa çarşıya, hava açarsa tarlaya gideceğim…” der. Hanımı tekrar, “İnşallah de bey inşallah!” der. Neyse, hoca evden ayrılır, yola düşer, yolda giderken, derken, aksilik bu ya, şu eşkıyalar hocanın yolunu keserler. Hoca kendini, şu derdini anlatana kadar bütün parasını gaspederler, epey de bir hırpalarlar kendisini… Hoca, -nâçâr/çâresiz- perişan bir vaziyette geri, yola revân olur… Derken, yavaş yavaş, usulca eve yaklaşır… Hanımı mutfaktadır… Hoca, epey bi’ düşündükten sonra, istemeye istemeye de olsa şu dış kapının tokmağını sonunda vurur… Hanım hemen içeriden pür dikkat bir heyecan ve de merakla seslenir. “Kim o!” diye. Hoca, gayet “mahzun” ve de “mahcup” bir eda ile, “Hanım, aç, aç! ‘İnşaallah’ ben geldim…” der. Atalarımız, “Bugünün işini, yarına bırakma!” demişler. 

ABD eski başkanlarından Benjamin Franklin de, “Bir tane bugün, iki tane yarına bedeldir…” diyerek konuya şu anlamlı, hem de şu “ironik” bir yaklaşımda bulunmuş.

Hadisler’e nazar ettiğimizde ise, her ne kadar şu “acelecilik” Şeytan’ın bir “sıfatı” olarak gösterilse, sayılsa da, hayırlı işlerde, özellikle de şu beş konuda “aceleci” davranmak, işi sonraya “bırakmamak” bundan “istisna” edilmiştir. Onlar da; vakti girdiğinde namazını kılmak, tövbeyi etmek, şu cenazeyi defnetmek, misafirine ikramda bulunmak, evlilik çağına girdiğinde ise şu çocuğunu evlendirmek olarak izah edilmiştir.

Hem, hani meşhurdur, anlatılır… Bektâşı sormuş, demiş ki, “Ramazan ne zaman?” diye. Ahali de demişler ki, “Yarın Ramazan”. Bizim Bektâşi hemen, büyükçe bir kâğıda güzelce, şu büyük harflerle “Yarın Ramazan” diye yazmış ve odasının en görünen yerine, şu duvarına asmış. Her sabah kalkıp kalkıp ona bakıyormuş… Bir zaman sonra kendisine demişler ki, “Yarın arife, öbür gün bayram…” Bektaşi, dayanamamış, “Tüh be!” demiş. “Ne de çabuk geldi şu bayram; tam da şu oruca duracaktım…”   

Üstâd Hazretleri, konuyu tarif ve teşbih ederken, “Şeytân Sofestai, Hevâ ise Bektâşidir…” diyor Mesnevî’sinde…

Risale-i Nur’daki şu “tevehhüm-ü ebediyet” kavramı, yine tam bu konuyla ilgili… 21. Söz’de Namaz Bahsi’nde Üstâdımız, “Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir? Hiç kat’î senedin var mı ki, gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın?... Sana usanç veren, tevehhüm-ü ebediyettir.” diyor, devamında ise, “Keyif için, ebedî dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun... Eğer anlasaydın ki, ömrün azdır, hem faidesiz gidiyor; elbette onun yirmi dörtten birisini, hakikî bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddî bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur…” demekte.

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