"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Yazma”nın ya da “Yazar”ın sorumluluğu...

Orhan Ali YILMAZ
20 Ağustos 2022, Cumartesi
Fakülte yıllarında, büyük büyük, en kıdemli, en duayen hocalarımız, bize, kendilerinin zamanındaki en büyük hünerin, hangi bilginin hangi kütüphanede, hangi kitapta ve hangi bilgi fişinde olduğunu bilmek olduğunu söylerlerdi..

Milenyum çağı olan günümüzde ise, bilindiği üzere, bilgiye erişim, artık, sadece, bazen bir “tuş”un ya da “tuşların” ucunda..

O kadar bi’ zahmet, hem de meşakkate girmeden şu “bilgi”ye erişebiliyoruz..

Yani, kısacası; elde un var, şeker var, yağ var.. Asıl mesele, asıl hüner ise, şu “helva” yapmakta..

Atalarımız, “Söz uçar, yazı kalır..” demişler. Meşhur İranlı şairimiz Sâdî-i Şirâzî de bir şiirinde, “Yazmaktan maksat, sözlerini, söylediklerini bâkîleştirmektir.. 

Çünkü bu fanî dünyada hiçbir şey ebedî değildir..” der.

Yazıda ise iki unsur özellikle öne çıkar: hayal, bir de şu hakikat..

“Sanat” ve “maharet” mi dediniz; işte onlar, daha sonra gelir... 

“Hayalî” şeyler, hem de hikâyeler ise, “hayalî” oldukları “belirtilmek” zorunda.. 

Tıpkı, Üstâd Hazretleri’nin “Hayal sûretini giymiş müthiş bir hakikat” ve benzeri ifadelerinde olduğu gibi..

“Hakikat” kısmında ise öne çıkan en önemli iki problem, “mantıksal tutarlılık”, bir de şu “doğrulanabilirlilik” meselesi..

Yoksa, yazılanların, İlm-i Mantık’taki şu “Safsata ve Hezeyan” kısmına dâhil olması kuvvetle muhtemeldir..

Ya da şu “Asparagas Haber” envaına..

Üstâd Hazretleri, mevzunun ehemmiyetine “Hakikî vukuatı kaydeden tarih, hakikate en büyük şahittir.” ifadesiyle dikkat çeker.

Hem de eski dilcilerimiz, “Lügatte, kâmûsta ‘pehlivanlık” olmaz!” demekle, konunun şu  önemine, hem de ciddiyetine dikkatlerimizi çekerler.

Asıl, bir de, şu “cerbeze-demagoji” problemi var ki sormayın..

Çoğunlukla, konuyu ya da mevzuyu, ya “bilgi kirliliği”ne boğmak; ya da, “istenilen” sonuca ulaşmak için, “istenilen” cümle, hem de ifadeleri, büyük bir ustalık zannedilen, şu “cımbızla” aradan usulca çekip, “istenilen sonucu” elde etmek şeklinde cereyan ediyor..

Bunun, onlarca, yüzlerce, hatta binlerce örneğine ulaşılabilinir...

Son olarak ise, şu “mübalağa” ya da “tenkîs” hastalığı ya da zaafiyeti var ki, olayı ya da konuyu “olduğundan” fazla önemli, ya da “olduğundan” eksik veyahut “önemsiz” gösterme şeklinde, “hakikati” inciten, karıştıran, bozan, hem de “ihtilâl”e veren durumlar olarak arz-ı endam ediyor karşımızda çoğu zaman..

Üstâd’ın ifadesiyle, “Mübalağa ihtilâlcidir.. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde meylü’t-tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meylü’l-mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meylü’l-mübalağa ile hayali hakikate karıştırmaktır.. 

Bu ‘seciye-i seyyie’ ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir.. 

Bilmediği halde; tezyidinden noksan, ıslahından fesat, medhinden zem, tahsininden kubuh tevellüd eder.. 

Zira muvazenet ve tenasüpten nâşî olan hüsnü ‘min haysü lâ yeş’ur’ ihlâl eder...” 

Öyle ise, ara sıra yazı kaleme alan Ehl-i Kalem Erbabı olarak bizlere düşen, sanat ya da üslûb-i ifadeden önce, yazdıklarımızın; kuvve-yi muhayyilemizin bir “tasarrufu” mu, yoksa bir “hakikat”in ifşâsı mı olduğunu “açıkça” belirtmek ki, hem okuyucuya olan “saygı”nın bir gereği, hem de  yazdıklarımızın “tutarlılığı” bakımından en elzem bir “zaruret” olduğunu düşünüyorum.. 

Ha.. bir de, baskıya göndermenin hemen öncesinde, yazımızdaki, muhtemel, “realiteye” aykırı şu “sehivler”i son bir kontrol, hem de şu son “tashih”ini de unutmadan...

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faiz kararı yine bankalara yaradı

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç 26 Ağustos'ta bir araya gelecek

    Vicdanlara sığmayan bir dönem

    Nijerya’da 1,2 milyon çocuk beslenemedi

    Ek ödeme yönetmeliği yetersiz ve adaletsiz

    Öğretmenlerden protesto

    Kendimi batık esnaf gibi görüyorum

    'Mahmud Abbas karalama kampanyasına maruz kaldı'

    Galatasaray'da son dakikalarda gelen galibiyet sevinci

    85 yaşında Müslüman oldu, "Emin" oldu

    Devlet krizi gençleri de derinden etkiliyor

    ‘Zamlarla başa çıkamıyoruz’

    Kanada mercimeğine ‘yerli üretim’ logosu

    "Allah'tan başka kimse beni buradan çıkaramaz"

    KKTC: Kıbrıs'ta sadece GKRY'nin tanınması ahlaki değerden ve adaletten yoksunluktur

    Bab'a füzeli saldırı: 14 sivil öldü, 37 sivil yaralandı

    'Erdoğan ve Herzog diplomatik ilişkilerin ''en üst seviyeye'' çıkarılmasını görüştü'

    Avusturya’da ölü sayısı 5’e yükseldi

    Tuna Nehri'nde su seviyesi azaldı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya'nın Donetsk bölgesindeki saldırıları önlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vicdanlara sığmayan bir dönem
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle birlik beraberlik olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Faiz kararı yine bankalara yaradı
    Faruk ÇAKIR

    Öğretmenlerin derdi
    Misbah ERATİLLA

    Azami dikkat, azami sadakat
    Muhammet ÖRTLEK

    Ukrayna’dan sonra Kazakistan mı?
    Genel

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç 26 Ağustos'ta bir araya gelecek
    Ahmet BATTAL

    Pozitif ayrımcılık nasıl olur?
    Hediye Ballıkaya

    Gülen yüz Nevin abla

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.