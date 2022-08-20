“Yazma”nın ya da “Yazar”ın sorumluluğu...

Fakülte yıllarında, büyük büyük, en kıdemli, en duayen hocalarımız, bize, kendilerinin zamanındaki en büyük hünerin, hangi bilginin hangi kütüphanede, hangi kitapta ve hangi bilgi fişinde olduğunu bilmek olduğunu söylerlerdi..

Milenyum çağı olan günümüzde ise, bilindiği üzere, bilgiye erişim, artık, sadece, bazen bir “tuş”un ya da “tuşların” ucunda..

O kadar bi’ zahmet, hem de meşakkate girmeden şu “bilgi”ye erişebiliyoruz..

Yani, kısacası; elde un var, şeker var, yağ var.. Asıl mesele, asıl hüner ise, şu “helva” yapmakta..

Atalarımız, “Söz uçar, yazı kalır..” demişler. Meşhur İranlı şairimiz Sâdî-i Şirâzî de bir şiirinde, “Yazmaktan maksat, sözlerini, söylediklerini bâkîleştirmektir..

Çünkü bu fanî dünyada hiçbir şey ebedî değildir..” der.

Yazıda ise iki unsur özellikle öne çıkar: hayal, bir de şu hakikat..

“Sanat” ve “maharet” mi dediniz; işte onlar, daha sonra gelir...

“Hayalî” şeyler, hem de hikâyeler ise, “hayalî” oldukları “belirtilmek” zorunda..

Tıpkı, Üstâd Hazretleri’nin “Hayal sûretini giymiş müthiş bir hakikat” ve benzeri ifadelerinde olduğu gibi..

“Hakikat” kısmında ise öne çıkan en önemli iki problem, “mantıksal tutarlılık”, bir de şu “doğrulanabilirlilik” meselesi..

Yoksa, yazılanların, İlm-i Mantık’taki şu “Safsata ve Hezeyan” kısmına dâhil olması kuvvetle muhtemeldir..

Ya da şu “Asparagas Haber” envaına..

Üstâd Hazretleri, mevzunun ehemmiyetine “Hakikî vukuatı kaydeden tarih, hakikate en büyük şahittir.” ifadesiyle dikkat çeker.

Hem de eski dilcilerimiz, “Lügatte, kâmûsta ‘pehlivanlık” olmaz!” demekle, konunun şu önemine, hem de ciddiyetine dikkatlerimizi çekerler.

Asıl, bir de, şu “cerbeze-demagoji” problemi var ki sormayın..

Çoğunlukla, konuyu ya da mevzuyu, ya “bilgi kirliliği”ne boğmak; ya da, “istenilen” sonuca ulaşmak için, “istenilen” cümle, hem de ifadeleri, büyük bir ustalık zannedilen, şu “cımbızla” aradan usulca çekip, “istenilen sonucu” elde etmek şeklinde cereyan ediyor..

Bunun, onlarca, yüzlerce, hatta binlerce örneğine ulaşılabilinir...

Son olarak ise, şu “mübalağa” ya da “tenkîs” hastalığı ya da zaafiyeti var ki, olayı ya da konuyu “olduğundan” fazla önemli, ya da “olduğundan” eksik veyahut “önemsiz” gösterme şeklinde, “hakikati” inciten, karıştıran, bozan, hem de “ihtilâl”e veren durumlar olarak arz-ı endam ediyor karşımızda çoğu zaman..

Üstâd’ın ifadesiyle, “Mübalağa ihtilâlcidir.. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde meylü’t-tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meylü’l-mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meylü’l-mübalağa ile hayali hakikate karıştırmaktır..

Bu ‘seciye-i seyyie’ ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir..

Bilmediği halde; tezyidinden noksan, ıslahından fesat, medhinden zem, tahsininden kubuh tevellüd eder..

Zira muvazenet ve tenasüpten nâşî olan hüsnü ‘min haysü lâ yeş’ur’ ihlâl eder...”

Öyle ise, ara sıra yazı kaleme alan Ehl-i Kalem Erbabı olarak bizlere düşen, sanat ya da üslûb-i ifadeden önce, yazdıklarımızın; kuvve-yi muhayyilemizin bir “tasarrufu” mu, yoksa bir “hakikat”in ifşâsı mı olduğunu “açıkça” belirtmek ki, hem okuyucuya olan “saygı”nın bir gereği, hem de yazdıklarımızın “tutarlılığı” bakımından en elzem bir “zaruret” olduğunu düşünüyorum..

Ha.. bir de, baskıya göndermenin hemen öncesinde, yazımızdaki, muhtemel, “realiteye” aykırı şu “sehivler”i son bir kontrol, hem de şu son “tashih”ini de unutmadan...