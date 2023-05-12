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12 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

“Yetersiz” beslenme, bir de şu “israf”ımız...

Orhan Ali YILMAZ
12 Mayıs 2023, Cuma
İnsan sağlığı ile ilgili en önemli iki kavram ve de keskin ayrım şu Yeterli, hem de Dengeli Beslenme, Sağlık Bilgisi derslerinde şu çocuklarımıza şu okullarımızda şu “zorlukla”, hem de “çoklukla” öğretmeye çalıştığımız…

Z kuşağı tabir ettiğimiz şu en genç, en yetişkin, en dinç, en okumuş, en duyarlı kuşağımızın, şu hayat pahalılığı, bir de de kiraların şu yüksekliğinden, astronomik rakamlara bulûğundan sonra en çok şikâyet ettikleri konu, % 87 gibi bir oranla, yani şu kahır ekseriyet ve de ağlebiyetle şu “yetersiz beslenme” olduğu ölçülmüş, şu son yapılan istatistik ve de anketlerin şu sonuçlarına göre…

İnsan, takdir edersiniz ki, sadece şu mideden ibaret bir mahlûk değil, tıpkı şu midemiz gibi, şu gözümüz, şu kulağımız, hatta aklımız, belki de hayalimiz için de, biri yeterli-yetersiz, diğeri dengeli-dengesiz olmak üzere dört çeşit beslenme tarzımız, biçimimiz, hem de yöntemimiz var. Bir de bir beşincisi olan şu “oburluğumuz” var ki, bu tadat edilen konularda, artık ona hiç girmeyeceğim…

Üstâd Hazretleri, “Nasıl ki, mide bir rızık ister; öyle de, kalb ve ruh ve akıl ve göz ve kulak ve ağız gibi insanın latifeleri ve duyguları dahi Rezzâk-ı Rahîm’den rızıklarını isterler ve müteşekkirane alırlar. Her birisine, ayrı ayrı ve onlara lâyık ve onları memnun ve mütelezziz eden rızıkları, hazine-i rahmetten ihsan edilir. Belki Rezzâk-ı Rahîm, onlara daha geniş rızık vermek için; göz ve kulak, kalb ve hayal ve akıl gibi o latîfelerin her birisini, hazîne-i rahmetinin birer anahtarı hükmünde yaratmış. Meselâ: Göz, kâinat yüzündeki hüsün ve cemâl gibi kıymetdar cevher hazinelerinin bir anahtarı olduğu misillü, ötekiler dahi (herbiri) birer âlemin anahtarı olur; iman ile istifade eder…” derken, aslında; kalp, göz, kulak, akıl ve hayal gibi bu duyuların, latîfelerin katkısız, şu “GDO’suz, helâl gıdalar”ının neler olduğunu, şu “yeterli”den ziyade, asıl da şu “dengeli” beslenmelerinin nasıl olması gerektiğinin, hem formülünü, hem de târifini vermekte...

İsrâf, bu hayatta, bazılarının zannettiği, belki de, ya da pek çoğumuzun şu “kanıksadığı” üzere, sadece şu midenin ihtiyacını temsil eden şu “yiyecekler”le madud/sınırlı, hem de o kadar basit ve de sığ, şu suhûletle, o kadar “kolaylıkla” halledilebilecek bir konu, hem de bir kavram değildir. Kalbin ve ondan nebeân eden sayılamayacak sayıdaki şu çok güçlü duyguların isrâfı, gözün ve de şu gördüklerinin israfı, şu kulak ve de şu işittikleri/dinlediklerinin israfı, şu akıl, hem de şu “taakkul” ettiklerinin israfı, şu hayal, hem de şu tahayyül ettiklerinin israfı…

Buna işaret eden -pek çoğumuzun bildiği üzere- şu çok anlamlı meşhur bir hadiste: “Allahım! Fayda vermeyen ilimden, haşyet/korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, hem de cevap verilmeyen, dinlenilmeyen (bazılarına göre kabul olunmayan) duadan Sana sığınırım…”

Bu “isrâfın”, belki de en hazîn, en düşündürücü, şu kalbin şu ta en derin yerinden şu insanı ürperten, yaralayan, en “ciğersûz” şu uç noktası, varacağı en tehlikeli sonuçları itibariyle, Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursî Kastamonu Lâhikası’nda “özetle” şöyle demekte: “Ya aklını dağıtır; mânevî bir dîvâne olur, ya kalbini dağıtır; mânevî bir dinsiz olur, ya fikrini dağıtır; mânevî bir ecnebi olur…”

Yani, adam, şu “görünürde”, sözüm ona, sanki “makul/akıllı” gibi durmakta, ama, ya şu olayları ve de kişileri, hem de şu görüşleri, mantıklı ve de tutarlı değerlendirememekte; veyahut şu İslâmiyet esasâtına bütün bütün muhalif, zıt, şu dindışı, hem fesada, hem de ifsâda uğramış bozuk bir itikada intikal etmekte; ya da başkalarının, şu “lüzûmsuz”, hem de “şuûrsuz” ve de “uğursuz” bir “vekil-i fuzûlîsi” olmakta, âdeta onların şu sözcülüğünü, hem de savunuculuğunu yapmakta…

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