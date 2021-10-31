Yıl 571...

Milâttan epey sonra Bir çocuk doğuyor Mekke’de Annesi, doğumunda etrafında nurdan hâleler görüyor
Doğudan batıya, maşrıktan mağribe, her tarafa uzanmış
Hayret hayret içinde hayran…
Gözleri kamaşıyor
*
Dedesi ismini koyuyor, “Muhammed…”
Ve, “İtikadım odur ki, benim bu oğlum,
Hiçbir Arab’ın ulaşamadığı bir şerefe nâil olacaktır.” diyor,
Hissetmiş, daha o zamandan müjdesini veriyor..
*
Doğumunda, Kâbe’nin putları yüzüstü devriliyor
Herkes buna şaşıyor, bir anlam veremiyor..
İran’da, hükümdâr Kisrâ’nın sarayının 14 şehnişîni, balkonu yıkılıyor
İstahrâbâd şehrinde, Mecûsilerin Mâbud kabûl edip ibâdet ettikleri
1000 yıldır yanan o meşhur ateşleri bir anda sönüveriyor..
Sâve gölünün suları çekiliyor, kayboluyor,
Semâve Vadisi’nin suları da taşıyor,
Bir alâmet, bir işâret olsun diye;
Getireceği o en son, o en mükemmel dine,
Elçiliğine, hem de peygamberliğine…
*
Daha doğmadan az önce babasını kaybediyor..
Annesinin vefatında, henüz altı yaşında
Dedesiyle yalnız iki yıl birlikte
Onunla da ayrılık görünüyor…
Sonrasında amcasının yanında misafir...
**
Sanki, küçüklüğünden büyük bir göreve hazırlanıyor
Büyük mahrûmiyetler içinde…
Sabra alıştırılıyor, doğruluğa çalıştırılıyor..
*
Gençliğinde ticaret yapıyor
Kervanlarıyla Şam’a, Yemen’e gidiyor
Bir ara Hz. Hatice’nin dikkatini çekiyor
Çalışkanlığı, dürüstlüğü, iffeti
Ağırbaşlılığı hem de kibârlığıyla…
Hemen teklif geliyor, bir elçi ile
“Evlenmeyi düşünürler mi?” diye
o da: “Benim param yok ki, nasıl evlenebilirim ki!”diyor
Belki biraz da şaşırıyor
Taaccüp, hem de hayretle karşılıyor…
*
Hz. Hatice 40 yaşlarında
Zengin, hem de asil bir kadın
Üstelik dul
O ise parlak bir delikanlı,
Hayatının henüz baharı, daha 25’inde…
Elçi tekrar geliyor:
“Temin edilse şartları, acaba düşünürler mi?” diye
O da cevap veriyor
“Elbette düşünürüm!..”
*
Sadece üç gün, amcası Ebû Tâlib’in evinde
Sonrasında, Hz.Hatice’nin hâne-i saâdetine varıyor
Dünyanın en mes’ûd
En kudsî evliliği işte tam da böyle başlıyor…
*
Yıl, 610
Yaşı 40’a henüz yeni varıyor
Hirâ’da vahyin, emrin ilki geliyor
“Ikrâ’: oku!” diyor
Cebrâil’i daha ilk kez görüyor
Belki biraz da korkuyor, hem de ürperiyor
Hemen eve, evine dönüyor
Sevgili eşine sesleniyor, o titreyen sesiyle
Hem de o değişmiş benziyle
“Beni örtün, beni örtün!..”
*
Daha kendisine gelmeden
Yine aynı Ses’i duyuyor:
“Ey örtüsüne bürünen!
Kalk ve uyar!
Ve Rabbini yücelt!
Elbiseni de temiz tut!” (Müddessir 1-4)
*
Olanları hemen anlatıyor o sevgili eşine
O da hemen îman, hem de tasdik ediyor
Büyük bir teslimiyet içinde…
Kalbi ferah, rûhu sükûn buluyor
Kendisine geliyor
*
Dâvet, evvel gizli oluyor
Ferdan ferdâ…
Ebû Bekir, Ali, Zeyd…
Osman, Abdurrahman, Sa’d, Zübeyr, Talha…
“Sırren tenevveret” hükmünü icrâ ediyor…
*
Sıkıntı, işkence, işte tam da şimdi başlıyor
Açlık, ambargo, mahrûmiyetler..
Süren yıllar boyunca
Müşrikler tarafından…
*
Sayı 40’a oluyor bâliğ
Hamza, Ömer…
İslâm kuvvet buluyor…
“Fesde’ bimâ tu’mer!”
“Emrolunduğunu,
Peygamberliğini artık açıkça beyan et!” (Hicr, 94)
Dâvet zâhir oluyor
“Gizlilik” son buluyor…
*
Habeşistan’a ilk hicret
Hıristiyanları İslâm’a dâvet
Kral Necâşi’den de onlara hürmet…
İltifat, nezâket, ra’fet, hem de himâyet…
*
Yıl 622
Müşriklerin O’nu (asm) öldürmeye kararı
Cibrîl’in, haberi Peygambere bildirişi
Her taraftan evinin sarılışı
En azılı kâtillerce
Ali’yi kendi yatağına yatırışı
“Onlar için önlerinden bir set, arkalarından da ayrı bir set çektik
Onları perdeledik; artık daha görmezler.” (Yâsin, 9)
Âyeti eşliğinde, aralarından sessizce çıkıp gidişi
En büyük bir tevekkülle
Hem de hepsinin gözleri önünde…
*
Yolda takip edilişi
Hirâ’ya sığınışı
Yol arkadaşı, can dostu
“İkinin İkincisi” Sevgili Ebû Bekir ile…
Bir örümceğin mağaranın girişine kalınca bir ağ örüşü
Sanki, daha onlar doğmadan yapılmış gibi
Bir güvercinin yuvası eşliğinde…
Müşriklerin içeri girmekten vazgeçişi.
*
Sürâka
Atıyla dört nala
Arkalarından geliyor
Gayette yaklaşıyor
Ebû Bekir’i, bir telâştır sarıyor
O ise, yine içinde sükûnetin
Tıpkı mağarada olduğu gibi
“Lâ tahzen, innellâhe maâna!” diyor
“Tasalanma, Allah bizimledir!”
Onu tesellî ediyor
*
Bir an yüzün dönüyor
Sürâka’ya bakıyor
Atı birden batıyor
Kumlara saplanıyor
Kurtulup tekrar ediyor takip
Bakıyor, atının ayakları altından duman gibi bir şey çıkıyor
O da işi anlıyor
Ne o, ne de bir başkası, ona zarar vermesi mümkün değildir asla!
Hemen aman diliyor
O da aman veriyor
“Git! Öyle yap ki, gelmesin bir başkası!” emrediyor
*
Medine’ye varışı
Sevgili Ebû Bekir’i ile
Bir coşku seli
Büyük bir sevinç her tarafı kaplamış
Her tarafta bir şenlik, bir Şehrâyn..
Ellerinde defler
Şehrin tepelerinde
Kadın erkek, çoluk çocuk…
Bir Hoşamedi, bir istikbal…
“Talae’l-bedru âleyna…”
“Ay doğdu üzerimize Vedâ Tepeleri’nden
Şükür gerekti bizlere Allah’a dâvetinden…”
Şiiri, ilâhisi eşliğinde...
*
Herkes tarafından,
En büyük bir hâhîşle
Adeta birbiriyle yarışırcasına
Evlerine dâvet edilişi
O ise;
Sevgili Devesi Kasvâ’sını serbet bırakışı
“O, Allah’ın memurudur;
Nereye çökeceğini en iyi o bilir..” deyişi
Tam bir tevekkülle…