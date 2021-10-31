"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Yıl 571...

Orhan Ali YILMAZ
31 Ekim 2021, Pazar
Milâttan epey sonra Bir çocuk doğuyor Mekke’de Annesi, doğumunda etrafında nurdan hâleler görüyor

Doğudan batıya, maşrıktan mağribe, her tarafa uzanmış

Hayret hayret içinde hayran…

Gözleri kamaşıyor

*

Dedesi ismini koyuyor, “Muhammed…” 

Ve, “İtikadım odur ki, benim bu oğlum,

Hiçbir Arab’ın ulaşamadığı bir şerefe nâil olacaktır.” diyor,

Hissetmiş, daha o zamandan müjdesini veriyor..

*

Doğumunda, Kâbe’nin putları yüzüstü devriliyor

Herkes buna şaşıyor, bir anlam veremiyor..

İran’da, hükümdâr Kisrâ’nın sarayının 14 şehnişîni, balkonu yıkılıyor

İstahrâbâd şehrinde, Mecûsilerin Mâbud kabûl edip ibâdet ettikleri

1000 yıldır yanan o meşhur ateşleri bir anda sönüveriyor..

Sâve gölünün suları çekiliyor, kayboluyor,

Semâve Vadisi’nin suları da taşıyor,

Bir alâmet, bir işâret olsun diye;

Getireceği o en son, o en mükemmel dine, 

Elçiliğine, hem de peygamberliğine…

Daha doğmadan az önce babasını kaybediyor.. 

Annesinin vefatında, henüz altı yaşında 

Dedesiyle yalnız iki yıl birlikte

Onunla da ayrılık görünüyor… 

Sonrasında amcasının yanında misafir...

** 

Sanki, küçüklüğünden büyük bir göreve hazırlanıyor 

Büyük mahrûmiyetler içinde…

Sabra alıştırılıyor, doğruluğa çalıştırılıyor..

*

Gençliğinde ticaret yapıyor

Kervanlarıyla Şam’a, Yemen’e gidiyor

Bir ara Hz. Hatice’nin dikkatini çekiyor

Çalışkanlığı, dürüstlüğü, iffeti 

Ağırbaşlılığı hem de kibârlığıyla…

Hemen teklif geliyor, bir elçi ile

“Evlenmeyi düşünürler mi?” diye

o da: “Benim param yok ki, nasıl evlenebilirim ki!”diyor

Belki biraz da şaşırıyor

Taaccüp, hem de hayretle karşılıyor…

*

Hz. Hatice 40 yaşlarında 

Zengin, hem de asil bir kadın

Üstelik dul

O ise parlak bir delikanlı, 

Hayatının henüz baharı, daha 25’inde…

Elçi tekrar geliyor:

“Temin edilse şartları, acaba düşünürler mi?” diye

O da cevap veriyor

“Elbette düşünürüm!..”

*

Sadece üç gün, amcası Ebû Tâlib’in evinde

Sonrasında, Hz.Hatice’nin hâne-i saâdetine varıyor

Dünyanın en mes’ûd

En kudsî evliliği işte tam da böyle başlıyor…

*

Yıl, 610 

Yaşı 40’a henüz yeni varıyor

Hirâ’da vahyin, emrin ilki geliyor

“Ikrâ’: oku!” diyor 

Cebrâil’i daha ilk kez görüyor

Belki biraz da korkuyor, hem de ürperiyor

Hemen eve, evine dönüyor 

Sevgili eşine sesleniyor, o titreyen sesiyle

Hem de o değişmiş benziyle

“Beni örtün, beni örtün!..”

*

Daha kendisine gelmeden 

Yine aynı Ses’i duyuyor:

“Ey örtüsüne bürünen! 

Kalk ve uyar! 

Ve Rabbini yücelt! 

Elbiseni de temiz tut!” (Müddessir 1-4)

*

Olanları hemen anlatıyor o sevgili eşine 

O da hemen îman, hem de tasdik ediyor

Büyük bir teslimiyet içinde…

Kalbi ferah, rûhu sükûn buluyor

Kendisine geliyor

*

Dâvet, evvel gizli oluyor

Ferdan ferdâ…

Ebû Bekir, Ali, Zeyd… 

Osman, Abdurrahman, Sa’d, Zübeyr, Talha…

“Sırren tenevveret” hükmünü icrâ ediyor…

*

Sıkıntı, işkence, işte tam da şimdi başlıyor

Açlık, ambargo, mahrûmiyetler..

Süren yıllar boyunca

Müşrikler tarafından…

*

Sayı 40’a oluyor bâliğ 

Hamza, Ömer…

İslâm kuvvet buluyor…

“Fesde’ bimâ tu’mer!” 

“Emrolunduğunu, 

Peygamberliğini artık açıkça beyan et!” (Hicr, 94)

Dâvet zâhir oluyor

“Gizlilik” son buluyor…

*

Habeşistan’a ilk hicret

Hıristiyanları İslâm’a dâvet

Kral Necâşi’den de onlara hürmet…

İltifat, nezâket, ra’fet, hem de himâyet…

*

Yıl 622

Müşriklerin O’nu (asm) öldürmeye kararı 

Cibrîl’in, haberi Peygambere bildirişi

Her taraftan evinin sarılışı 

En azılı kâtillerce

Ali’yi kendi yatağına yatırışı

“Onlar için önlerinden bir set, arkalarından da ayrı bir set çektik

Onları perdeledik; artık daha görmezler.” (Yâsin, 9)

Âyeti eşliğinde, aralarından sessizce çıkıp gidişi 

En büyük bir tevekkülle

Hem de hepsinin gözleri önünde…

*

Yolda takip edilişi

Hirâ’ya sığınışı 

Yol arkadaşı, can dostu

“İkinin İkincisi” Sevgili Ebû Bekir ile…

Bir örümceğin mağaranın girişine kalınca bir ağ örüşü

Sanki, daha onlar doğmadan yapılmış gibi

Bir güvercinin yuvası eşliğinde…

Müşriklerin içeri girmekten vazgeçişi.

*

Sürâka

Atıyla dört nala 

Arkalarından geliyor 

Gayette yaklaşıyor

Ebû Bekir’i, bir telâştır sarıyor

O ise, yine içinde sükûnetin

Tıpkı mağarada olduğu gibi

“Lâ tahzen, innellâhe maâna!” diyor

“Tasalanma, Allah bizimledir!” 

Onu tesellî ediyor

*

Bir an yüzün dönüyor

Sürâka’ya bakıyor

Atı birden batıyor

Kumlara saplanıyor

Kurtulup tekrar ediyor takip 

Bakıyor, atının ayakları altından duman gibi bir şey çıkıyor

O da işi anlıyor

Ne o, ne de bir başkası, ona zarar vermesi mümkün değildir asla!

Hemen aman diliyor

O da aman veriyor

“Git! Öyle yap ki, gelmesin bir başkası!” emrediyor

*

Medine’ye varışı

Sevgili Ebû Bekir’i ile

Bir coşku seli

Büyük bir sevinç her tarafı kaplamış

Her tarafta bir şenlik, bir Şehrâyn..

Ellerinde defler

Şehrin tepelerinde

Kadın erkek, çoluk çocuk…

Bir Hoşamedi, bir istikbal…

“Talae’l-bedru âleyna…”

“Ay doğdu üzerimize Vedâ Tepeleri’nden

Şükür gerekti bizlere Allah’a dâvetinden…”

Şiiri, ilâhisi eşliğinde...

*

Herkes tarafından, 

En büyük bir hâhîşle 

Adeta birbiriyle yarışırcasına

Evlerine dâvet edilişi

O ise;

Sevgili Devesi Kasvâ’sını serbet bırakışı

“O, Allah’ın memurudur;

Nereye çökeceğini en iyi o bilir..” deyişi

Tam bir tevekkülle… 

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosundan AB Konseyine dâvâ: Hukuk şartını uygula

    "Yasama tamam, icrayı çalışıyoruz"

    ABD’de göçmen çocuklar için tazminat ödenecek

    Katliâmlardan biri için af diledi

    Erdoğan, yarın Biden ile görüşecek

    Hamdolsun, AKM’yi açtı

    Diplomatik kriz devam ediyor: BAE de Lübnan'dan temsilcilerini çekti

    Türkiye'de 23 bin 96 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    "Depreme hâlâ hazır değiliz"

    "Gelecekteki salgınlara hazırlıklı olmalıyız"

    Sudan'ın Türkiye Büyükelçisi görevden alındı

    Taliban: Dünya ülkeleri Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

    Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde 2 protestocu öldü

    Yemen'de roketli saldırı düzenlendi: 3 çocuk öldü

    Hekimlerden ‘Beyaz Yürüyüş’

    Askerler Erdoğan posteri açtı

    ABD istihbaratından Kovid-19'un kaynağıyla ilgili açıklama

    Myanmar’da 'Ordu 160'dan fazla binayı ateşe verdi' iddiası

    Cuntaya karşı yürüyecekler

    Elektrik faturasını düşürme teklifleri

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiyeler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mânileri aşarak hizmete devam
    Mehmet KARA

    Kesinlikle oy vermeyeceğim!
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB Konseyine dâvâ: Hukuk şartını uygula
    Ahmet BATTAL

    Milliyetçilerin imtihanı yeni başlıyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cumhuriyetten kaçtık, dolara tutulduk
    Faruk ÇAKIR

    Petrol yoksa güneş var
    MUHSİN BOZKURT

    Hz. Ömer farkı
    Risale-i Nur'dan

    Her canlı, kâinata küçük bir misal

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.