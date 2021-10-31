Yıl 571...

Milâttan epey sonra Bir çocuk doğuyor Mekke’de Annesi, doğumunda etrafında nurdan hâleler görüyor

Doğudan batıya, maşrıktan mağribe, her tarafa uzanmış

Hayret hayret içinde hayran…

Gözleri kamaşıyor

*

Dedesi ismini koyuyor, “Muhammed…”

Ve, “İtikadım odur ki, benim bu oğlum,

Hiçbir Arab’ın ulaşamadığı bir şerefe nâil olacaktır.” diyor,

Hissetmiş, daha o zamandan müjdesini veriyor..

*

Doğumunda, Kâbe’nin putları yüzüstü devriliyor

Herkes buna şaşıyor, bir anlam veremiyor..

İran’da, hükümdâr Kisrâ’nın sarayının 14 şehnişîni, balkonu yıkılıyor

İstahrâbâd şehrinde, Mecûsilerin Mâbud kabûl edip ibâdet ettikleri

1000 yıldır yanan o meşhur ateşleri bir anda sönüveriyor..

Sâve gölünün suları çekiliyor, kayboluyor,

Semâve Vadisi’nin suları da taşıyor,

Bir alâmet, bir işâret olsun diye;

Getireceği o en son, o en mükemmel dine,

Elçiliğine, hem de peygamberliğine…

*

Daha doğmadan az önce babasını kaybediyor..

Annesinin vefatında, henüz altı yaşında

Dedesiyle yalnız iki yıl birlikte

Onunla da ayrılık görünüyor…

Sonrasında amcasının yanında misafir...

**

Sanki, küçüklüğünden büyük bir göreve hazırlanıyor

Büyük mahrûmiyetler içinde…

Sabra alıştırılıyor, doğruluğa çalıştırılıyor..

*

Gençliğinde ticaret yapıyor

Kervanlarıyla Şam’a, Yemen’e gidiyor

Bir ara Hz. Hatice’nin dikkatini çekiyor

Çalışkanlığı, dürüstlüğü, iffeti

Ağırbaşlılığı hem de kibârlığıyla…

Hemen teklif geliyor, bir elçi ile

“Evlenmeyi düşünürler mi?” diye

o da: “Benim param yok ki, nasıl evlenebilirim ki!”diyor

Belki biraz da şaşırıyor

Taaccüp, hem de hayretle karşılıyor…

*

Hz. Hatice 40 yaşlarında

Zengin, hem de asil bir kadın

Üstelik dul

O ise parlak bir delikanlı,

Hayatının henüz baharı, daha 25’inde…

Elçi tekrar geliyor:

“Temin edilse şartları, acaba düşünürler mi?” diye

O da cevap veriyor

“Elbette düşünürüm!..”

*

Sadece üç gün, amcası Ebû Tâlib’in evinde

Sonrasında, Hz.Hatice’nin hâne-i saâdetine varıyor

Dünyanın en mes’ûd

En kudsî evliliği işte tam da böyle başlıyor…

*

Yıl, 610

Yaşı 40’a henüz yeni varıyor

Hirâ’da vahyin, emrin ilki geliyor

“Ikrâ’: oku!” diyor

Cebrâil’i daha ilk kez görüyor

Belki biraz da korkuyor, hem de ürperiyor

Hemen eve, evine dönüyor

Sevgili eşine sesleniyor, o titreyen sesiyle

Hem de o değişmiş benziyle

“Beni örtün, beni örtün!..”

*

Daha kendisine gelmeden

Yine aynı Ses’i duyuyor:

“Ey örtüsüne bürünen!

Kalk ve uyar!

Ve Rabbini yücelt!

Elbiseni de temiz tut!” (Müddessir 1-4)

*

Olanları hemen anlatıyor o sevgili eşine

O da hemen îman, hem de tasdik ediyor

Büyük bir teslimiyet içinde…

Kalbi ferah, rûhu sükûn buluyor

Kendisine geliyor

*

Dâvet, evvel gizli oluyor

Ferdan ferdâ…

Ebû Bekir, Ali, Zeyd…

Osman, Abdurrahman, Sa’d, Zübeyr, Talha…

“Sırren tenevveret” hükmünü icrâ ediyor…

*

Sıkıntı, işkence, işte tam da şimdi başlıyor

Açlık, ambargo, mahrûmiyetler..

Süren yıllar boyunca

Müşrikler tarafından…

*

Sayı 40’a oluyor bâliğ

Hamza, Ömer…

İslâm kuvvet buluyor…

“Fesde’ bimâ tu’mer!”

“Emrolunduğunu,

Peygamberliğini artık açıkça beyan et!” (Hicr, 94)

Dâvet zâhir oluyor

“Gizlilik” son buluyor…

*

Habeşistan’a ilk hicret

Hıristiyanları İslâm’a dâvet

Kral Necâşi’den de onlara hürmet…

İltifat, nezâket, ra’fet, hem de himâyet…

*

Yıl 622

Müşriklerin O’nu (asm) öldürmeye kararı

Cibrîl’in, haberi Peygambere bildirişi

Her taraftan evinin sarılışı

En azılı kâtillerce

Ali’yi kendi yatağına yatırışı

“Onlar için önlerinden bir set, arkalarından da ayrı bir set çektik

Onları perdeledik; artık daha görmezler.” (Yâsin, 9)

Âyeti eşliğinde, aralarından sessizce çıkıp gidişi

En büyük bir tevekkülle

Hem de hepsinin gözleri önünde…

*

Yolda takip edilişi

Hirâ’ya sığınışı

Yol arkadaşı, can dostu

“İkinin İkincisi” Sevgili Ebû Bekir ile…

Bir örümceğin mağaranın girişine kalınca bir ağ örüşü

Sanki, daha onlar doğmadan yapılmış gibi

Bir güvercinin yuvası eşliğinde…

Müşriklerin içeri girmekten vazgeçişi.

*

Sürâka

Atıyla dört nala

Arkalarından geliyor

Gayette yaklaşıyor

Ebû Bekir’i, bir telâştır sarıyor

O ise, yine içinde sükûnetin

Tıpkı mağarada olduğu gibi

“Lâ tahzen, innellâhe maâna!” diyor

“Tasalanma, Allah bizimledir!”

Onu tesellî ediyor

*

Bir an yüzün dönüyor

Sürâka’ya bakıyor

Atı birden batıyor

Kumlara saplanıyor

Kurtulup tekrar ediyor takip

Bakıyor, atının ayakları altından duman gibi bir şey çıkıyor

O da işi anlıyor

Ne o, ne de bir başkası, ona zarar vermesi mümkün değildir asla!

Hemen aman diliyor

O da aman veriyor

“Git! Öyle yap ki, gelmesin bir başkası!” emrediyor

*

Medine’ye varışı

Sevgili Ebû Bekir’i ile

Bir coşku seli

Büyük bir sevinç her tarafı kaplamış

Her tarafta bir şenlik, bir Şehrâyn..

Ellerinde defler

Şehrin tepelerinde

Kadın erkek, çoluk çocuk…

Bir Hoşamedi, bir istikbal…

“Talae’l-bedru âleyna…”

“Ay doğdu üzerimize Vedâ Tepeleri’nden

Şükür gerekti bizlere Allah’a dâvetinden…”

Şiiri, ilâhisi eşliğinde...

*

Herkes tarafından,

En büyük bir hâhîşle

Adeta birbiriyle yarışırcasına

Evlerine dâvet edilişi

O ise;

Sevgili Devesi Kasvâ’sını serbet bırakışı

“O, Allah’ın memurudur;

Nereye çökeceğini en iyi o bilir..” deyişi

Tam bir tevekkülle…