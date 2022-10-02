Yoksa bu duyulan sesler, gecikmiş “İran Baharı” mı?..

Kim bilir.. belki de.. İran ve bahar… Bahar, İran’ın Hemedan Vilayeti’ne bağlı yüksek rakımlı küçük bir şehir..

Kürt asıllı Mehsa Âmini’nin, İran’da yürürlükte olan Kılık-Kıyafet Kanunu’na uymadığı gerekçesiyle Ahlâk Polisleri tarafından 13 Eylül’de tutuklanması, sonrasında komaya girmesi ve nihayet 16 Eylül’de ölümünün tetiklediği, ve şu an itibariyle on binlere, belki de yüz binlere ulaşan ve onlarca şehre yayılan ve bir o kadar da insanın ölümüne sebep olan şu protesto ve de rejim karşıtı gösteriler, aslında bize ne söylüyor olabilir?..

Bunu anlamak için her şeyden önce, İran’ın rejimine, hem de tarihi gelişim sürecine şöylece kısaca bir im’ân-ı nazar etmek gerekiyor zannediyorum.

Problem, 1979’da Reformist, bir o kadar da Seküler referanslı, hem de ABD/Batı yanlısı olan Şah Rıza Pehlevi’yi, Marksistler ve Solcu İslâmcılar’ın yardımıyla darbe ile devirip, mevcut monarşiyi kaldırıp, yerine “Velâyet-i Fakîh” doktrinine dayalı, şu “Şia Mezhebi” gölgesinde “İslâm Cumhuriyeti”ni kuran Âyetullah Humeyni’ye kadar uzanıyor.

Velâyet-i Fakîh sistemine göre, cumhurbaşkanı da dâhil, bütün seçilenler, aslında, sadece birer “memur”durlar. Son sözü her zaman “Rehber” denilen şu en büyük dinî otorite kabul edilen “Âyetullah” söyler. Ve onun sözü bağlayıcıdır; tartışılamaz, eleştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.. Kaynağında ise Şia’nın itikadının ve ona bağlı şu “İmâmet” inancının temel referans alındığını görmekteyiz. Çünkü Şia itikadında, zamanının “İmamı”na tabi olmak, hepimizin bildiği şu Sünnî itikadımızdaki şu altı (6) İman Esası’na ilave olarak aslında bir yedincisidir. Dolayısıyla, tabi olmayanın imanı eksik; hatta geçersizdir. Çünkü, yine Şia itikadında “İmamlar”, tıpkı bizim itikadımızdaki “Peygamberler” gibi “İsmet” sıfatına sahiptirler; yani şu “günah”tan korunmuşlardır. Dolayısıyla, dinî emirlerde hata, yanlış yapmazlar. Onların sözleri ve emirleri ile “Peygamber”in söz ve emirleri arasında fark yoktur. Hiyerarşik bir yapıdaki şu din âlimleri topluluğu olan şu “Mollalar”ın sözleri, fetvaları, hatta söylemleri ise, “Zamanın İmamı” kabul edilen şu “Rehber”e aykırı olamaz; onunla ters düşemezler.

Bir zamanlar, Humeyni’nin danışmanı, aynı zamanda Dışişleri Bakanı, sonrasında ise “rejim”in en önde gelen muhalifleri arasında yer alan İbrahim Yezdi, “rejim”le ilgili itiraz ve değerlendirmesinde, “Bugün ‘Velâyet-i Fakih’ dedikleri teori, esasen bütünüyle ‘Cumhuriyet’i yok sayan bir şeydir. ‘Nasb’ teorisi, meşruiyetin ‘seçim’e değil, ‘Allah’ın tayini’ne bağlı olduğu fikridir. Velâyet-i Fakih’in şu ‘nasb’ ile gerçekleştiğine inanırlar. Yani, bu Veliyy-i Fakih, (Velâyet-i Fakih makamındaki kişi) geneli bağlar şekilde ‘nasb’ edilmektedir. Bu da demek oluyor ki, bu kişinin itibar ve meşruiyeti Allah’tan gelmekte ve şartları hâiz bu fakih, Müslümanların canlarında ve mallarında tasarruf imkânını ele geçirmektedir.” demektedir.

Şia ile ayrıştığımız diğer önemli temel bir nokta ise, Sünnî inancının, aynı zamanda Şeriat’ın, yani dinin sistemleşmiş bir tezahürü olan, bildiğimiz şu dört mezhebe göre, Müslüman kadın, başını örtmeye icbar edilemez, yani zorlanamaz, örtmediğinden dolayı da ona tazir cezası verilemez. İşlenen fiilin günah olması ve buna bağlı Âhiret mesuliyeti ise; o başka meseledir ve konumuzun dışındadır. (Meselâ, namazı “özürsüz terk eden için” icbar vardır, ve kişiye tazir cezası verilir.)

Konunun, şu karşı gösteri ve de protestoların iç yüzüne, şu psikososyal arka plânına baktığımızda ise gördüğümüz; -diğer dahilî ya da hâricî tetikleyici sebepler bir yana- asıl muharrik sâikin, insanın yaratılışından getirdiği, özünde var olan, insanı insan yapan, şu cüz-i ihtiyariyesini temin eden, onun da ayrı bir “fert” olduğunu izhar eden, kendi kararlarına sahip çıkma, başkalarının, -kendisi kabul etmediği hâlde- onun adına tasarrufta bulunmalarına karşı şiddetli bir feveran, bir gayz, bir öfke patlamasının, şu “ilan-ı isyan” suretinde “özgürlük haykırışları” olarak tezahür ettiği, mevcut şu “rejim”e karşı “Diktatöre ölüm!” sloganıyla tepkilerin bütünleşip, en yüksek perdeden ve en yalın şekliyle ortaya döküldüğüdür.

Konuyu, yine 2017’de 86 yaşında sürgün yeri olan İzmir’de vefat eden İbrahim Yezdi’nin öngörüsü ve hiç kaybetmediği anlaşılan şu ümit, hem de inancı ile bitirelim:

“İran’da ‘devrim’in öyküsü daha bitmedi.. Hiç kimse, 1979 Devrimi’nin nihaî sonucunun ne olacağını bilemez.. Bu devam eden bir süreç.. Biz İranlılar, er ya da geç İran’ın ‘demokratik’ bir devlet olacağına inanıyoruz…”