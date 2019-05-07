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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

“AB’nin ahkâmını kabul etmek ‘mağlûbiyet’ değildir!”

07 Mayıs 2019, Salı

GENÇ YORUM

* “AB’nin ahkâmını kabul etmek ‘mağlûbiyet’ değildir! ‘Hudeybiye Anlaşması’nı düşünelim: Görünüşte Müslümanların mağlûbiyetini gösteren bu anlaşma Mekke’nin fethine vesile olmuştur. Aynen bunun gibi, AB’nin hükümlerini kabul etmemiz, Allah’ın izniyle İslâmiyet’in tüm dünyada fütuhatına vesile olacaktır...” (Ayşenur Akay)

* “(...)Avrupa insaniyeti ve insanlara en faydalı olacak hukukî ve sosyal düsturları araştırırken farkında olmadan, insaniyeti en güzel şekilde yaşayan ve yaşatan, insanı eksene alan ve 14 asır boyunca dünya medeniyetine öncülük etmiş olan İslâmiyet’in düsturlarına yanaşmış[tır]!” (Bilal Said Parlakoğlu)

* “(...)Cehennem, hak edenler için bir rahmettir: Birincisi, suçlarının cezasını çekerek temizlenen mü’minler için ve ikincisi, inanmayıp, ancak yok olmadan sonsuz pişmanlıkla ‘Cehennem’in sakinleri’ olarak hayata devam edebilenler için...” (Caner Kutlu)

* “Hz. Muhammed’in (asm) sözleri ve fiilleri Allah’ın en azîm âyetlerindendir; öyle ki Resûlullah’ın ağzından konuşan, O’ndan başkası değildir...” (Fatma Zehra Şimşek & Duygu Yüksel & Esra Yavuzyiğitoğlu)

* “Neden korkuyoruz ‘sorgulamak’tan? Sorgu ‘farkındalık’la sonuçlanır çünkü... Farkındalık ise ‘tahkiki îman’la sonuçlanır!” (Handenur Yaşar)

* “‘Birinci Avrupa’ tarafından insanlığın faydası için üretilen teknolojik ürünler, özellikle yeni kitle iletişim araçları ‘İkinci Avrupa’ tarafından gasp edilmekte ve yine bu sefih anlayış tarafından üretilen ‘kültür endüstrisi’ vasıtasıyla bütün dünya sefahet ve dalâletle zehirlenmeye çalışılmaktadır!” (Hasan Yüksel)

* “(...)Günümüz kimi diyetisyenleri de ‘günde iki öğün’ verip az yediriyorlar. Asırlardır uygulanan, fıtratımıza uygun olan programa uysak yetecek yani! En güzel diyet, Sünnet’e uygun bir beslenmedir...” (Şule Konca)

BİZİM AİLE

* “Bir kadın ve bir erkek eğer evlenmeden önce meşru ölçüde her şeyi konuşabiliyorlarsa, birbirlerini anlıyorlarsa bu hâl evlilikle beraber devam edeceği için ortaya çıkan problemlerin çözümünü kolaylaştıracaktır; ama eğer konuşarak anlaşılma cihetine gidilmemiş, karşı cinsin kendisinden beklenen fiilleri yerine getirip getirmemesine göre değerlendirilmişse evlilikten sonra hayal kırıklığı yaşanabilir!” (Ayşenur Aydoğdu Akten)

* “Erkek çocuklarına da ‘ev’le ilgili sorumluluklar verilebilir, verilmelidir! Bunu yaparken yaşa uygun ve yeterli düzeyde yapmak mühimdir. Unutmayın: Eylemleri ‘kız-erkek eylemi’ olarak ayıran, yetişkinlerdir; çocuklar bu tür ayrımları biz onlara öğretmedikçe bilmezler...” (Banu Arslan)

* “(...)Dünyamızı saran zehirlerden kaçınırken hayatımızı zehir etmeden bunu başarabilmek gerekir!” (Fatmanur Şahin Öztaş)

* “Ruhunu, ahlâkını Kur’ân ve Sünnet’ten gelen manevî gıdalarla besleyerek hayatına yön veren Bediüzzaman, bedenini ise ‘gayet az, ama temiz, doğal’ gıdalarla besleyerek hayatını devam ettiriyordu.” (Mehtap Yıldırım Yükselten)

* “(...)Aroma verici maddeler biz Müslüman tüketiciler için şüpheli durumdadır; çünkü ‘alkol’le muamele edilme ihtimalleri bulunmaktadır!” (Nurcanan Akbaş Aydın)

* “Bediüzzaman Hazretlerinin ‘Biçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir-iki kometinin te’sirli bir sûrette perde altında çalıştığını hissettim ve bildim ki bu millet-i İslâm’a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor.’ dediği faaliyetlerin tam da merkezinde yer alıyoruz!” (Yasemin Güleçyüz)

* “(...)‘Gıda, ilâç, temizlik’ sektörlerinin dayatmaları bizi doğal olan her şeyden uzaklaştırıyor, dolayısıyla sağlığımızı da bozuyor!” (Zehra Örnek Beşiroğlu)

Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Nisan 2019 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

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