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18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

“Adalet ve liyakat seminerleri” artı bir Demirel örneği!

18 Haziran 2019, Salı
Mesleğimizin “gazetecilik-yayıncılık” olması hasebiyle “makale” denilen gazete ve/ya dergi yazılarına ayrı bir gözle bakmaktayız.

Bilhassa “muhteva ve üslûp” yönleriyle kısaca “anlamlı ve düzgün” diyebileceğimiz her bir yazı bizim gözümüzde bir kitabın parçası! 

Tabiî ki “yazı” dedikse ilk bakışta bu basit ve “dar” görülebilecek spektruma edebiyatın tüm türlerini dâhil ettiğimizi belirtelim... 

Şahsî gazetecilik geçmişimizde bi’dünya dolusu haber, röportaj, makale vs’yi “yudumlamış,” hakeza yayıncılık tecrübemizde de yüzlerce—belki de bin’e baliğ—kitabı neşre hazırlamış birisi olarak “okuma” faaliyetini cidden pek seviyoruz. 

Bu kısa, biraz da şahsî(!) girizgâhı niçin yaptık? Şunun için: 

Elbette ma’lûmunuzdur, gazete ve/ya dergi köşelerinde çoklukla kitaplık yazılar “döşenir;” ta’bir caizse yazarlar yayıncılara bir nevi göz kırpar, “yazar ve/ya kitap” avcısı nâşirler de onları t/avlar! 

“ADALET VE LİYAKAT” SEMİNERLERİ 

Bir de kahramanı “gizli” (şahs-ı manevî mahsulü) kitaplık çapta yazı çalışmaları var—tıpkı “Yeni Asya”mızda “dizi” sayfasını zenginleştiren “seminer notları” gibi... 

Geçen güz (2018 sonbaharı) başlayan seminer dizisinde bugüne kadar—şayet arada “kaçırmadıysak”(!)—dokuz adet münazara deşifre edilerek okuyucuya ulaştırılmış bulunuyor. 

Risale-i Nur Enstitüsünün Ankara şubesinde tertiplenen “adalet ve liyakat” temalı akademik seminerlerde bugüne kadar sırasıyla Prof. Dr. Ahmet Bilgin, Av. M. Ali Aslan, Prof. Dr. Ali Şafak, Dr. Muhammet Örtlek, Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Av. Kadir Akbaş, Av. Erdoğan Çelebi, Prof. Dr. İlyas Doğan ve Doç. Dr. Hüseyin Kurt yer aldılar. 

Yeri gelmişken “seminer” kelimesinin “en çok bilinen” mânâsını da verelim: “Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı.” (TDK Güncel Türkçe Sözlük.)

Yani aktüel mevzular ve/ya mes’eleler ilmî bir yaklaşımla ele alınmakta...

Seminerlerin en çarpıcı yönüyse “beyin fırtınası”nı andıran soru-cevap faslı. Bu mânâda bilhassa seminercileri ve moderatörü tebrik etmek gerekiyor ki biz de ediyoruz!

Tüm bu sorulu-cevaplı seminer metinleri—15 Haz’19 itibarıyla—toplamda 101 adet a4 sayfaya erişti. Bu da aşağı-yukarı 13,5 x 19,5 cm ebatlı ve 300 sayfalı bir kitaba tekabül etmekte—ve keşke bu kıymetli fikirleri haiz seminerler gazete sayfaları arasında kalmayıp kitaplaşsa!

(Bu arada, Risale-i Nur Enstitüsünün Ankara Şubesi idaresine şimdiden, 2019-20 sezonunun seminer dizisi için—nâ-çîzane—“tema” tavsiyesinde bulunmak isteriz: “Adalet ve liyakat” mevzuunun devamı olarak “salâhat-maharet” meseli... Sizler de bize katılır mısınız?) 

DEMİREL’Lİ BİR LİYAKAT HATIRASI... 

Doğrusu tüm seminerler ayrı ayrı değerlendirilmeyi hak ediyor. Fakat biz şimdilik, hasretle yâd ettiğimiz devlet adamı Süleyman Demirel’in vefat yıldönümü (17 Haziran) münasebetiyle Prof. Dr. Ahmet Bilgin’in merhum hakkındaki bir hatırasını özetleyeceğiz: 

Sene 1994... Ahmet Bilgin, Diyarbakır’da RP’den BB başkanı seçilmiştir. Cumhurun başı Demirel’dir ve “belki de TC tarihinde ilk defa” Köşk’ün bütçesinden Diyarbakır BB’ye para gönderir. Ve 28 Şubat (1997) süreci... Bilgin 1999’da seçimi kaybeder, ancak onu ilk arayan Demirel olur—Ankara’ya geldiğinde onunla görüşmek istediğini söylemiştir. Bilgin, Ankara’ya döner; fakat Demirel’in ziyaretine gitmez! Demirel yine arar ve bu kez “onunla çalışma isteği”ni iletir. Fakat Demirel’in siyasî çizgisini sevmeyen Bilgin, o tarihte doçent olduğu için üniversiteye dönmek istemektedir. Bilâhare YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Demirel’in talimatı üzere Bilgin’e ulaşır ve ona akademide kadro verir... Bilgin’in deyişiyle, “Demirel kendisini ‘liyakat’ açısından hareketle böyle bir muameleyle karşılamış”tır! 

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