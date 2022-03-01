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1 MART 2022 SALI - YIL: 53

“Bilhassa büyüklerin küçüklere saygılı olması gerekir!”

01 Mart 2022, Salı

BİZİM AİLE 

* “Her cemâl ve kemâl sâhibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi” sırrınca, insanlar toplum içerisinde gerek kendilerini gerek[se] yapmış olduğu işlerini göstererek “görünür olmak” isteyebiliyor. (...) İmtihan üzere geldiğimiz dünyâda güzel davranışlar sergileyenlerin görünür bir konumda olması, “insanların örnek alması” açısından takdir edilir elbette; ancak bu konumun getireceği mes’uliyetleri unutmadan hareket etmek gerekiyor! Allah’ın koyduğu sınırlar çerçevesinde, “helâl dairede olmak” kaydıyla göz önünde olmak, hayırlı işlere de vesile olacaktır. (Editör) 

* (...)Aile hayatının ev hâlleri, iaşesi, maişeti, yediği içtiği, gezdiği şeyler” mahrem olmalı, “gıpta, haset ve kıskançlık” doğuran kareler paylaşılmamalı; aksi takdirde maddeten te’siri hissedilen kötü nazarların toplanmasına neden olu[nu]r. Nasıl ki hamilelikte annenin radyasyonla karşılaşması ebeveynleri telâşlandırıyor; bunun gibi, “mânevî radyasyon” olan, maddeten te’siri hissedilen “kötü nazarlar” da aileyi ürkütmelidir! (Esmânur Adıbelli) 

* Görünmek bize bir şey kazandırmadığı gibi görünmekten sakınmak da bir şey kaybettirmez; aksine bâzen görünmek mânevî açıdan çok şey kaybettirebilirken görünmemek mânevî açıdan bizi daha çok zengin kılar... (Süleyman Kösmene) 

* Aşırı ebeveynler, çocuğun hayatında gereğinden fazla var olur; gereğinden fazla yardımda bulunur, onun adına pek çok işi yapar... Bu ise çocuğun problem çözme becerisine zarar verir! (...) Maalesef (...) çocuklarımızın isteklerinin hepsini, ama ihtiyaçlarının pek azını karşılıyoruz! (Şeymâ Özdemir) 

* Kişinin kendisi “dil”le inkârda da olsa hücreleri Allah’ın zikriyle “hayy”dır [diri, canlı, sağdır]. Bütün zerreler “Hu” ile “hayy”dırlar... / “Allah” lâfzı “elif”-“lâm” ile okununca hem Zat hem sıfat kastedilmiş olunur. “Elif”-“lâm”sız “Hu” yalnız Allah’ın (cc) ismidir. / Nefes içeri alınırken ve verilirken de “Hu” denir. Biz ehl-i zikir değilsek [bil]e hayatımız zorunlu olarak “Hu” ile daimdir. Her şey “hayy” kalabilmek için Allah’ı (cc) zikretmeye mecburdur. (Yağmur Akcura) 

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GENÇ YORUM

* Kendisinden öncekilerin başlattığı sıkı ekonomik politikaların meyve vermeye başladığı zamanlarda yönetimi devralan, ucuz ve bol paranın dünyânın her yerini ihyâ ettiği küresel ekonomik ılık rüzgârı arkasına alırken “Biz yaptık!” diye övünen, herkesin refah seviyesini yükseltmekle övünen siyâsî ve idâreciler, rüzgâr hız kesip yer yer durduğu ve ekonomi irtifâ kaybettiği anda insanları Allah’a yönlendiriyorlar! (Adnan Nâcir) 

* (...) “Beni anın ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin!” âyetinde belirtildiği gibi, insanın Rabbini anması, “ibâdetlerini yapması, özellikle şükrün en geniş bir ifâdesi olan namazlarını kılması”dır. (Editör) 

* Anne-babalar kendilerine mâlik olmadıkları gibi evlâtlarının da mâliki değildir. Çünkü hiçbir kul kendi kendine mâlik değildir. Kendine mâlik olmayan, başkasına nasıl olsun! (Fethiye Akay) 

* Hürmet “saygı” demektir. Bir şeye saygısı olmayan, o şeyden istifâde edemez. Saygılı olan, saygı görür. Bu sebeple, bilhassa büyüklerin küçüklere saygılı olması gerekir! (M. Ali Kaya) 

* İnsanların kendine saygı duyması için hizmet eden, mutlaka saygısız muameleye ma’ruz kalmıştır! (Şeyda Sultan Zengin) 

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Şubat 2022 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 196
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