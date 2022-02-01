GENÇ YORUM

* Fırtınalı bir denizde kendi gücümüze güvenip tek başına kayıkla çıkmak divâneliktir; onun yerine Risâle-i Nur şahs-ı mânevîsinin gemisine binerek sahil-i selâmete ulaşmak elzemdir. (Cenk Çalık)

* “Geçim” derdinin her şeyin önüne geçtiği, her şeyin maddî ölçülerle değerlendirildiği toplumlarda “ilim, kültür, san’at ve ahlâk”ta gerilemeler olacağı âşikârdır! (...) Cemiyet hayatıyla bağları zayıflayan ve sağlıklı bir şekilde sosyalleşemeyen fertlerin yalnızlığa sürüklenmeleri, çeşitli kötü alışkanlıklara müptelâ hâle gelmeleri ve maddî-mânevî pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalmaları kolaylaşır... (Editör)

* Resûl-i Ekrem (asm) bir hadîs-i kudsîde “Benim kulum, kendisine farz kıldığım şeyden daha sevgili bir şeyle Bana yaklaşamaz.” (Buharî, Rikak: 38) buyuruyor. Yâni Allah’a yakınlaşmanın yolu ilk olarak farzlardan geçer... (Emine Sultan Çakır)

* (...)Bize hazır olarak sunulmuş çoğu kavram ve imgeleri kendi hayat ve inanç sistemimize göre yeniden düzenlemeliyiz—başta kendi içimizde! (Süeda Yaşar)

* [Ş]u yüzdendir belki “birleşip Risâleleri okumak”taki sır: Bizim göremediğimiz detayı, imtihanımızın ağırlığından açamadığımız kapıyı, bir başka arkadaş açar, bize gösterir... (Şeyda Sultan Zengin)

* (...)“Popüler kültür, kimliksizleşme, küreselleşme” gibi millî ve dinî kültürlere karşı olan, toplumu değersizleştiren, ahlâka ve mâneviyata karşı çıkan akımlar konusunda dikkatli olmak gerektiği açıktır; aksi takdirde toplum binâmızın çimentosu olan değerler olmayınca binâ çökecektir! (Şükrü Kalı)

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BİZİM AİLE

* Mevlânâ Hazretleri bir sözünde ne kadar güzel demiş, değil mi?: “Her insan bir cevherdir, işlendiğinde mücevher olur!” Anne ve babaların görevi, çocuğa içindeki cevheri kendi elleriyle çıkarmasının yollarını göstermektir. (Ayşenur Şengün)

* Tahkik etmek, bir mü’min kardeşimizin davranışını/sözlerini tahkik etmeden yorumlamamak, yaymamak, “Bir hikmeti vardır.” diyebilmek gerek. Yâni her hususta “ehl-i tahkik” olmalı insan. (Ayşenur Yaşar)

* Hayatı boyunca kimseye boyun eğmeyerek bir izzet âbidesi olan Bediüzzaman, iktisadı bir “geçim kaynağı” olarak değerlendiriyor. Bu minimalist yaklaşım topluma örnek olmalıdır. (Editör)

* (...)Müreffeh ülkelerin demokratikleşme seviyelerinin yüksek olması gösteriyor ki sosyal refah için ekonomik tedbirlerin yanında “adâlet ve hürriyet” konularında da evrensel hukuka ve ilkelere göre hareket edilmelidir. (Hakan Murat Arslan)

* Birine 10 kuruş borcunuz olsa verin, veremeyecekseniz bunu dillendirip helâllik isteyin. “Bunun hesabını yaptım diye dalga konusu olur muyum?” diye düşünürken önemli bir düsturu unutuyoruz, unutturuyoruz: Böyle böyle çalmaya, hakka girmeye alışıyoruz! / Birinden de hakkınız olan 10 kuruş geldiğinde alın ya da açıkça helâl edin. Bırakın “cimri” desinler! Herkes herkesin hakkına sâhip çıksın. On kuruş zengin eder, çünkü 10 kuruş çok şey öğretir... (Nurefşan Akkaya)

* İslâm’ın özünden uzaklaşmak insânî değerlerden de uzaklaşmaktır—yaşadığımız günler buna şâhittir. Böyle bir ortamda Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye ölçülerinden başka sığınacak bir yer de yoktur! (Yâsemin Güleçyüz)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Ocak 2022 tarihli sayılarından derlenmiştir.