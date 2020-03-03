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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2020 SALI - YIL: 51

“Hiç kimse ‘mükemmel’ ve ‘her konuda iyi’ değildir”

03 Mart 2020, Salı
GENÇ YORUM

l (...) Kişi nasıl bir eş istiyorsa ona uygun bir hayat yaşamalıdır. “Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara lâyıktır.” âyeti (Nur Sûresi: 26.) bu mânâyı ifade etmektedir.                         (Ayşenur Akay)

l Kelimelerin ruhu vardır—insanı çok etkiler. Onun için, ağızdan çıkan kelimeye de kulaktan girene de dikkat etmeli insan!                                                 (Ayşenur Yaşar)

l Kur’ân’da üç sûrenin isminin “bal arısı” (Nahl), “karınca” (Neml) ve “örümcek” (Ankebut) olmak üzere konmuş olmaları, bu nârin ve nâzik hayvanların çok önemli görevlerinin olduğunu göstermektedir.   (Bahri Tayran)

l Kur’ân, âyetleriyle, kuantum çerçevesi ile klâsik fizik çerçevesi arasındaki ilişkiyi mu’cizevî bir dille apaçık ortaya saçıyor. Anlıyoruz ki kaos yok; bitmeyen sıralı tecelliler gösteri yapıyorlar. Perdeler, kapaklar, setler, engeller, karışıklıklar ve belirsizlikler bir “dest-i kudret”le o an ve uzayda kaldırılıveriyor.                            (Caner Kut)

l (...)Kur’ân nasıl Arap lisanını bozulmalardan koruduysa, onun bir tefsiri olan “Risale-i Nur” da Türk lisanını muhafaza etmiştir.                                   (Emine Sultan Çakır)

l (...) Bir ömrü nasıl geçirmiş olmayı diliyorsak, bulunduğumuz ânı da öyle geçirmeliyiz. 

                                                                          (Feyzanur Elif Mutlu)

l (...) Her sorgu yeni bir yeniliktir, yeni bir fark ediştir. Sorgulamayan eskir, küf tutar, kirlenir ve çöp olur! Sorgulamak bizi yeni tutan, diri tutan ilk etkendir. 

                                                                                            (Handenur Yaşar)

l (...)Yapılan araştırmalar gösteriyor ki okul öncesinde zekâyı en çok etkileyen faktör kelime hazinesinin genişliği ve anne-baba ile geçirilen kaliteli vakit.          (Merve Yavuz)

l (...)Said Nursî’nin “Bâkire iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekâr iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivaç tasfiye, tehzîb eder.” tesbitinin (...) altını çizmek gerekir! (İfadeyi kısaca şöyle açıklamak mümkün: “Evlenmemiş kadın üçte iki kadın, üçte bir erkektir. Evlenmemiş erkek üçte iki erkek, üçte bir çocuktur. Evlilik ise bu durumu düzeltip tamamlar, yani erkek ve kadın kişiliklerinin oturmasına yardımcı olur.)                           (Muhammed İsmail Tezer)

l Allah’tan uzaklaştıracak bir evlilik yerine bekâr kalarak, Allah’a yaklaştıracak bir evlilik için şartların oluşmasını beklemek en doğrusudur.        (Mustafa Gönüllü)

l Nikâhsız beraberlikler, zahiren sorumluluklar açısından rahatlatıcı gözükse de kişinin kalbinde ve ruhunda pek çok mânevî yaralar açmaktadır. 

                                                                          (Nesibe Ersoylu)

l (...)Veda ederken kalana “Allahaısmarladık!” dediğimizde, “Seni Allah’a emanet ettik!” gibi, duâ niteliğinde bir söz söylemiş oluyoruz. Dilimize oturmuş ne güzel bir kalıptır ki bu, ateist geçinen insanlar bile kullanmaktan [“Alasmaldık!”] alıkoyamıyorlar kendilerini!                                                        (Şeyda Sultan Zengin)

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BİZİM AİLE

l Hiç kimse “mükemmel” değildir ve her bireyin yetenekli olduğu alanlar farklıdır. Kimse “her konuda” iyi değildir.                                                                        (Banu Arslan)

l (...) “Dinî hassasiyetlerin ve kadın fıtratının korunması” kaydıyla, (...) hanımların sosyal hayatta yer alması, para kazanması yasak değil.                              (Hülya Zerin)

l (...) İslâmiyet ilme, kadının eğitimine önem verir. İlim tahsil eden kadın, ibadetlerinde bilinçli olur, çocuklarını daha iyi eğitir, “eşine, anne-babasına, komşularına” karşı vazifelerini de anlayışla îfâ eder—toplumun birçok yönden ilerlemesine katkı sağlar...               (Yasemin Güleçyüz)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Şubat 2020 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 137
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