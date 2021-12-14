Hürriyet mücâdelesini sürdürenlere selâm olsun

GENÇ YORUM

* (...)Dünyâ hayatında dünyâ nâmına endişesi hissedilen istikbâlin pahası, âhiret terazisinde hiç hükmündedir. (...)Dünyânın kendisine ait hiçbir mes’elesi, her insanın başına açılmış âhiret dâvâsını kazanmak veya kaybetmek mes’elesinden daha önemli değildir. (Abdulkadir Sinoğlu)

* Karşılaştığı zorluk karşısında pes edip dışarıya kaçmak en ucuz kurtuluş olabilir ve kaçan kişi sâdece kendini kurtarmış olur. Ülkesinde kalarak zor şartlar altında “hürriyet, adâlet ve liyâkat” mücâdelesini sürdürenlere selâm olsun! Meyvelerini kendileri görmeseler bile sonraki nesillere eşsiz bir hediye bırakmış olacaklar... (Adnan Nâcir)

* Yüce Yaradan, insan vücudunu yüz trilyon hücreyle inşâ ederken hücrelerimiz yıldızlara, “sinir sistemi, sindirim sistemi, hareket sistemi, solunum ve üreme sistemleri” [de] sanki galâksilere benzemektedir... (Bahri Tayran)

* (...)“Yaradılış gayemize muvafık hareket etmek ve âhirete ciddî çalışmak” hem dünyâda hem de âhirette rahata kavuşmanın anahtarıdır; zira hakikî saadet ve lezzet oradadır... (Mustafa Usta)

* (...)Birbirinden farklı kimliklere sâhip olmak; başka başka taraflarımıza dokunan, başka katmanlarımıza ışık tutan meşgalelerle hemhâl olmak çok değerli ve daha dengeli. (Nuriye Sultan Kostak)

* Bütün hürriyetlerinizin elinizden alındığını düşündüğünüz bir durumda bile sizden alamadıkları tek hürriyet, “verili koşullar altında tavrını seçebilme, koşullar ne olursa olsun kendi yolunu seçebilme” hürriyetidir. (Süeda Yaşar)

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BİZİM AİLE

* Nasıl ki telefonu kullanırken şarjını bitiriyoruz, tekrar tekrar şarj ediyoruz; aynen onun gibi insanın da günlük koşuşturmalar(...) bitiriyor enerjisini, insana o enerjiyi takviye eden de “namaz”dır. (...) Hâsıl-ı kelâm, her “kalp, ruh, akıl” sâhibi insanın namaza ihtiyacı vardır, yani şarja; hem de günde beş defa!.. (Ayşenur Yaşar)

* Çocuklarımız hatasız ve mükemmel olsun istiyoruz. Ama çocuk, çocukluk döneminde prova yapmalıdır. Cenâb-ı Hak bile çocuğa 15 yaşına kadar, yani bulûğ çağına kadar “hata yapma özgürlüğü” vermiştir! (...) Çocukların ta’limi ya “cebir”le ya da “hevesatlarını okşamak”la olmaktadır—terbiye-i Muhammediye [ise] “hevesatlarını okşamak” kısmını ele almaktadır... (Esmânur Adıbelli)

* (...)Anneler, babalar, öğretmenler, müdebbirler! Terbiyenin olmazsa olmazı gereken iki sıfat var: “Şefkat” ve “merhamet...” Ebeveynler olarak evlâtlarımızın gelişim sürecinde onlara şefkatle ve merhametle yaklaşmalı, birer “doğru rehber” olmalıyız. (Esmânur Şeker)

* Dinimizin esaslarının insanlara duyurulmasında onların tekâmül seviyelerini dikkate alan “tedricî metot” ta’kip edilir. (...) “Tesettür” emri de kademe kademe inmiştir. (...) Âyet[ler]in nüzûlü vesilesiyle, değil sâdece erkeklere [karşı], hemcinsleri arasında da olsa tesettür ölçülerine riayetin gerekliliği önemli bir husus olarak kadınların dikkat nazarlarına sunulmaktadır. (Yasemin Güleçyüz)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Kasım 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir.