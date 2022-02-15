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15 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

“Kadınlar ve erkekler birbirleri için yaratılmıştır”

15 Şubat 2022, Salı
* Kadını fıtratından uzaklaştıran şeyler “sefih medeniyetin sunduğu eğlenceler, filmler, tiyatrolar, moda, defileler, reklâmlar” gibi unsurlardır. Bu yolda kadını maddeleştirerek onun güzelliğini ön plâna çıkarır ve mânâsını incitir—kadın fıtratından uzaklaşmaya başlar, fıtratından uzaklaşan kadınsa zamanla tükenir... / Fıtratını İslâmiyet’le muhafaza eden kadın ise her iki dünyâda da saadete mazhar olur. (Büşrânur Özdemir)

* “Bâzı kesimlerin ‘İslâm’ adı altında İslâm’da yeri olmayan kuralları kadınlara dayatması, sâhip olduğu hakları elinden almaya çalışması, kadını ‘erkekten aşağı bir varlık’ olarak görmesi” gibi uygulamalar, tam tersi amaçlarla ön plâna çıkan ideolojilerin toplum hayatına sirâyet etmesinin önünü açmıştır. (Emine Bakırlıoğlu)

* Kadının kimliğinin yeniden inşâsı, “kadının, dolayısıyla toplumun eğitimi; insanın erdemi yakalayabilmesi, kaybolmaya yüz tutan insânî değerlerin yeniden kazanılması” için, kadının muhitten merkeze, kesretten vahdete, hariçten dâhile dönmesi gerekmektedir. (Gülcan İleri)

* “‘Kadınlar yuvalarına dönmeli.’ hakikatini ‘kadının sosyal hayattan soyutlanması’ olarak anlamamak gerektiği, bunun günümüzde mümkün de olmadığı, kadının toplum hayatında varlığı kabul edilerek ne şekilde bulunması gerektiği”nin üzerinde durulmalıdır. Ayrıca “yuvaya dönmek”teki bir maksadın “fıtrata dönmek” olduğunu da ifâde edelim... (Halil Çiftçi)

* İslâmî eğitimden uzak yaklaşım ve İslâm toplumlarında yapılan yanlışlıkların İslâm’a fatura edilmesi sebebiyle kadın, İslâm’ın verdiği konumdan uzaklaştırılmıştır. (...)Kadın, geçmiş dönemlerde görülen anlayışa yakın bir anlayışa sürüklenmiştir ve bu, İslâm adına tek kelimeyle “talihsizlik”tir! (Havva Konur)

* (...)İslâm ahlâkî değer yargıları ve takvâdan uzak taklidî bir bedensel örtünme anlayışına karşı çıkmıştır, bununla birlikte sâdece iç güzelliği ön plâna çıkararak bedensel tesettürü gereksiz gören düşünce yapısına da muhalefet etmiştir; söz konusu ifrat ve tefritlerden uzak, insanın hem bedenî ve hem de ruhî yönünü gözeten mu’tedil bir tesettür anlayışı ortaya koymuştur. (Hüseyin Yürekli)

* “Kadın çalışmaz.” denildiğinde karşı tarafın şeriatın ona ta’yin ettiği sorumlulukları bilip harfiyen uygulaması, “Kadın çalışır.” dediğimizde de kadının şeriatın ona ta’yin ettiği hak ve sorumlulukları bilmesi gerekmektedir. (Kübrâ Ünüvar)

* [Kadını] toplumsal hayatın dışına itmenin İslâm adına herhangi bir haklı gerekçesi olamaz, böyle bir tutum kadına yönelik olmaktan önce bizzat İslâm’a ve Müslüman topluma yönelik büyük bir haksızlıktır; çünkü kadının kamusal hayata katılımı, dünyâ mes’eleleri hakkındaki bilinç düzeyi ve sorunlarla baş etme kapasitesi arttıkça İslâm toplumunun da gücü artacaktır. (Mustafa Gengeç)

* (...)Kadın ve erkeğin sosyal davranış biçimleri, gerek toplumdaki gerekse aile içerisindeki kadın ve erkek rolleri doğuştan gelen özellikler (fıtrat) ile bağlantılıdır. Bunun yanı sıra elbette fıtrata aykırı olan davranışlar ve birtakım farklı toplumsal tutumlar olabilmektedir; fakat bunlar tabiî bir sürecin sonuçları değil, yalnızca birer sapmanın tezâhürleridir. (Ömer Alan)

* Çeşitli söylemler kadın ve erkekler arasında rekàbet oluşturmaktadır: Bir taraf kadını aşırı yüceltirken diğer taraf kadını değersizleştirmektedir. Oysa kadınlar ve erkekler birbirleri için yaratılmıştır ve birbirlerini tamamlayan parçalar gibidir... (Vâhit Acun)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, “Köprü” dergisinin “kadın” konulu Güz 2021 tarihli sayısından derlenmiştir. 

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