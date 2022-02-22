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22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

“Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (5)

22 Şubat 2022, Salı
Aziz okuyucularımız tarafından “yeniasya. com.tr”de yazılarımıza yapılan yorumları mütâlâaya uzun bir aradan sonra, fakat “kaldığımız yerden”(!) devam ediyoruz...

07 Eylül-28 Aralık 2021 tarihleri arasındaki “yazarlardan seçmeler”le ilgili derlemelerimiz hakkında: 

Köşemizin has ta’kipçilerinden olup “dönüş”ümüzü kutlayan kıymetli yazarlarımız Atillâ Yılmaz, Cenk Çalık ve Çetin Acar ile değerli okucuyumuz Münir Kardeş’i; bilâhare yorumlarıyla “fakir”i yalnız hissettirmeyen değerli yazarımız Said Yüksekdağ ile okuyucularımız Tevfik Şamlı ve “Ömer”(?) beyleri unutmadık; hassaten teşekkürler ediyoruz! 

Ma’lûm-u âlîniz, te’lif yazıların yanı sıra—“Bizim Aile,” “Genç Yorum” ve “Köprü” dergilerimiz ile gazetemiz “Yeni Asya”dan—derlemeler de hazırlamaktayız. 

Her ne kadar şahsî bakış açımızı aksettirse de derlemelerimiz baştan beri çok alâka görüyor. Gıyabî takdirler/duâlar dahi bize öyle kuvvet veriyor ki bunu hep hissetmekteyiz. 

Dört ayı bulan süreçte köşemizi yalnızca “derlemeler”le doldurabildik! 

Esasen dönüşte çarçabuk belirleyebildiğimiz yayın takvimi ancak buna elveriyordu. Önce “Bizim Aile” ve “Genç Yorum” yazarlarından seçmelerimizi, peşinden de “Köprü” yazarlarından seçmeleri yayına verdik—ay başlarında ise gazetemiz yazarlarından seçmeleri...

(Belki bâzıların dikkatinden kaçmıştır, bu sebeple hatırlatmak gerekebilir: Övünmek gibi olmasın, ama mevzuubahis vetirede köşemizde te’lif yazıya yer veremesek de aynı devrede yeniden neşredilmeye başlanan “Kitaplık” ilâvesinde “Yeni Asya Neşriyat adına” olabilecek en iyi şekilde kitap tanıtımları yapmaya, artı olarak da kimi usta yazarlarımız hakkında umumî yazılar kaleme almaya çalıştık.)

Ve hamdolsun Ocak 2022 itibarıyla köşemizin yayın takvimi düzene girdi! 

Köşemizin tarzı gereğince hem “te’lif”lerimiz hem de “derleme”lerimiz devam ediyor, edecek... Mart ayı itibarıyla ise “sürpriz” bir derleme projesiyle karşınızda olmayı plânlamış bulunuyoruz; şimdilik sâdece şu kadarını belirtelim ki bu yeni derlememizi uzun bir müddettir düşünüyorduk, fiiliyata geçirmekse inşallah bu seneye nasip olacak.

*** 

18-25 Ocak 2022 tarihli ve “Ve işte 2021’de Yeni Asya’mızda yazıp çizenler...” başlıklı, iki bölümlü yazımız hakkında: 

—Cenk Çalık: “(...)Klâsik, ama çok önemli bir te’lifle başlamanız (...) hoş bir tevâfuk; zirâ belki de sâdece ‘Yeni Asya’ Gazetesi’ne has bir durumu nazara veriyorsunuz... Yüzlerce yazarı olan bir başka gazete var mı, bilemiyorum. 2021’de kaç kişinin gazetemizde emeği olduğunu çok merak ediyordum. (...) Bu arada, bütün bu zevatın alfabetik sıraya göre sıralanması[nın] çok büyük bir emeğin ve fedâkârlığın mahsûlü olduğunun farkındayız; tek tek tesbiti, dosyalanması, bir araya getirilmesi... gerçekten takdire şâyan!”

—Said Yüksekdağ: “Maşallah, barekallah... ‘Yeni Asya’ gibi bu kadar yazarı olan başka bir gazete var mı acaba?..”

Elcevap: 2021 yılında yaklaşık sekiz (8) ay müddetle gazetemizi ta’kip edememiştik. Köşemize döner dönmez geçmiş devrenin gazetelerini “hızlı”(!) şekilde tarayıp mu’tat “yazar (imzâ) indeksi”mizi hazırladık ve ortaya söz konusu sayı (270) çıktı. 

Cenk Çalık kardeşimizin deyişiyle “Yeni Asya”da “yüzlerce yazar” bahis mevzuu ve bu sayıda yazar başka mevkûtelerde pek yok. [“Fikir gazetesi” diye bilinen birkaç mevkûte ise sair yazarları, o da belli sayfalarda “misafir kalem” (konuk yazar) diye takdim etmekte.] 

Son olarak, ma’lûm yazıdaki—bizim de gözümüzden kaçan—bir “bilgi yanlışı”nı tashih edelim: 2019’un ortalarında sayfa sayısı 20’den 16’ya değil, 16’dan 12’ye düşmüştü. Bilvesile düzeltir, özür dileriz! 

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Yorumlar

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  • Cenk Çalık

    22.2.2022 00:26:26

    İster telif olsun, isterse derleme olsun her yazınızı keyifle takip ediyoruz. Veciz hitabınız ve noktalama işaretleri kullanmaktaki ustalığınız cay-i dikkattir. Bu yönüyle yazılarınızdan kendi adıma ders almaya çalışıyorum. Ancak yolun çok başındayım. Kırk fırından fazla ekmek yemem gerekiyor. Olsun yine de hissesiz kalmadığımı ümit ediyorum. Emekleriniz için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Baki selamlar.

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