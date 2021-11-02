“Risaleler bütün okullar için temel ders kitabı olsun!”

GENÇ YORUM

* (...)Risaleler dünyâdaki bütün okullar için temel ders kitabı olsun! “Ta’lim terbiye”nin ne olduğundan sağlıklı yaşamaya, yâni “insan” olmaya dair “formül, reçete, düstur” en kolay yoluyla ve farklı, ahir zaman üslûbuyla orada... (Ali Hakkoymaz)

* (...)Düştüğümüz yerden kalkmak, öldüğümüz noktada dirilmek ve tekrar harekete geçmek sâdece ve sâdece kim olmak istediğimizi tekrar hatırlamaya bağlı. Ve elbette o yolu istikàmetle yürüyebileceğimize dair taşıdığımız kuvvetli ümidle...

(Ayşenur Aydoğdu-Akten)

* Belki de yolda olduğunu fark edebilmek, varmaktan daha değerlidir bazen. İlerledikçe iz bırakabilmek, yolun sonundaki meyvenin kendisidir.

(Beyzanur Altınbaş)

* “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm Sûresi: 39.) âyeti şevkle çalışmaya teşvik eder; “Dünyâ, ahiretin tarlasıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, 1: 412) hadîsi bu gayretin ahiret odaklı olmasını ihtar eder... (Cenk Çalık)

* Hiç bilmediğiniz bir ortama girecekseniz, ne yaptığınızı biliyormuş gibi görünmenizde fayda var; yoksa sizi durdurup “Nereye gidiyorsun?” deme ihtimalleri yüksek! (Emine Sultan Çakır)

* “Keder ve ümitsizlik” gözlüğü önüne çıkan her şeyi soldurup karartırken, “îman” gözlüğü “karanlık” addedebileceğimiz hadisatı bizlere nurânî gösterir.

(Emine Tuğba Akar & Emine Sultan Çakır)

* Pozitif bir telkin bazen ilâçtan daha te’sirlidir.

(M. Said Zeki)

* Engeller birer “turnusol kâğıdı” gibi, ulaşılacak olan hedefin kıymetini bilenler ile bilmeyenleri birbirinden fark ettirir. En ufak bir engelde hedefinden cayanlar o hedeflere ulaşmaya lâyık değildir; böyle bir kişi için hayat kısırdır ve başarı onun kapısından geçmez. Hedeflerinin kıymetini bilen, kendisini hedef sâhibi yapan Rabbine şükreden, hedefine ulaşmak için karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışan insan içinse yeni başarılar kapıda beklemektedir...

(Mustafa Gönüllü)

* En olumsuz şartlarda ve herkesin ümitsizlikte kavrulduğu bir dönemde îman ve Kur’ân dâvâsını üstlenen Bediüzzaman, bütün bu şartları olumluya çevirircesine etrafını ümit ve müjdeye boğuyor. Genelde âlem-i İslâm için, özelde ise Nur Talebeleri için çok yüksek müjdeler veriyor. Öyle ki bu müjdeleri “tahmin ederim ki, zannederim ki...” gibi zan ifâdeleriyle değil, “yakînim var ki...”, “dünyâya işittirecek derecede kanaat-i kat’iyemle derim ki...” gibi kesin bilgi ihtiva eden kelimelerle ifâde ediyor.

(Süleyman Kösmene)

* Herkese de dert anlatılmıyor, derdi anlatmanın derdini arttırdığı insanlar var maalesef! Bu yüzden insan, anlaşılacağı ve iyi hissedeceği kişiye açmalı derdini(...). (Şeyda Sultan Zengin)

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BİZİM AİLE

* İnsan beyni bilgiyi anlamlandırabildiği ve neden-sonuç ilişkisi kurabildiği ölçüde baş etme becerilerini geliştirir ve kullanabilir...

(Hatice Kübrâ Ergin)

* Uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatarak zayıflamayı zorlaştırır. [Çünkü] vücut, “koruma sistemi”ni çalıştırır ve sonradan aldığı her besini “Tekrar uzun süre aç kalabilirim!” düşüncesiyle yağa dönüştürüp depolar [Böylelikle,] kilo vermeyi hedeflerken yağ dokusunda artışa sebep oluruz! Ramazan ayının sonlarına doğru görülen kilo artışı buna “en güzel” delildir... (Nurbahar Sâlihoğlu)

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Not: Yukarıdaki tesbitler dergilerin Eylül 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir.