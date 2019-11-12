“Sorularla Bediüzzaman ve Risale-i Nur”un devamı...

Farz-ı misal, Risale-i Nur’ları “ana ders kitabı,” onunla ilgili veya onu ya da müellifini tanıtan kitapları da “yardımcı ders kitabı” sayabilir miyiz?

“Olabilir!” dediğinizi duyar gibiyiz.

Tabiî, neden olmasın?..

Madem “yardımcı ders kitapları” konuların özünü vermek suretiyle ilgili dersin daha iyi kavranmasını te’min eder, o hâlde mevzuubahis kitaplar da Bediüzzaman ve şaheserinin “daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak” için bire birdir!

Yazılarımızda defaatle belirttiğimiz üzere, bu fakirin “şahsî yayın”ı olan “Bediüzzaman Kitaplığı”nda (Mart 2013) olduğu gibi, mevzuyla ilgili yüzlerce kitap (yaklaşık 800 adet) bu mânâda “hizmet” etmiş ve etmekte...

(2013’ten bu tarafa geçen yedi yıllık vetirede bir o kadar daha—belki daha fazla—kitabın neşredildiğini varsayabiliriz. Yani “binler”i bulan “yardımcı ders kitabı” bahis mevzuu!)

İşte, o kitaplardan birisi de gazetemiz yazarlarından Süleyman Kösmene’ye ait olup “Sorularla Bediüzzaman ve Risale-i Nur” başlığını taşıyor. [Kitapla ilgili analizimiz çok önceleri (23 Ekim 2010) bu köşede neşredilmişti.]

UNUTULMAZ BİR ESER!..

Kitapta, adında geçtiği üzere, Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkındaki sorular cevap buluyor—tıpkı bugün de olduğu gibi...

Yani Kösmene Hoca, bidayetten beri köşesinde (“Fıkıh Günlüğü”) ilm-i hâlle ilgili soruların yanı sıra Bediüzzaman ve Risale-i Nur’la alâkalı suallere veya “saldırgan” mahiyetteki edep(sizlik)lere de cevap yetiştiriyor ki hep beraber “Maşallah!” diyoruz...

Hatırlatacak olursak—“unutulmaz eserler” arasına giren—ilgili kitap Şubat 2003 (ilk baskı) tarihli olup, 17 x 23 cm ebadında ve 404 sayfa. “Bediüzzaman’ı tanıyalım,” “Risale-i Nur ve mesleği,” “Risale-i Nur ve îman,” “Risale-i Nur ve ümit,” “Risale-i Nur ve korku,” “Risale-i Nur, Kur’ân ve Hadîs” ile “Risale-i Nur’da billûrlaşan kavramlar” başlıklı yedi bölümden meydana gelen “kitapta, Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında merak edilenler; Risale-i Nur’da değinilen, çözüme kavuşturulan pek çok îmanî, ahlâkî, felsefî mes’ele; ibadete, İslâmî bilimlere, hukuka ve örfe dair, toplumda tartışma konusu olmuş pek çok bilgi ve uygulama soru cümlesi biçiminde yer almış ve cevapları Risale-i Nur’dan ‘te’lif’ yoluyla verilmiş(...).” (“Takdim” yazısından, s. 10.)

“ŞERH VE İZAH” İHTİYACI

Dememiz o ki güzel ve faydalı bir serî olabilecek bir çalışmanın ilk kitabının geçen 17 yıllık müddet zarfında devam kitaplarının kotarılmamış olması—bizce—hem okuyucu hem de yayınevi bakımından ciddî bir noksanlık olup, behemahâl üzerine çalışılması elzemdir!

Hem eğitimci yazarımızın ilgili yeni yazılarının derlenmek suretiyle “kalıcı” hâle getirilmesi, hem de okuyucunun “yeni şerh ve izah çalışmaları” ihtiyacının karşılanması adına “Sorularla Bediüzzaman ve Risale-i Nur-2, 3...” tarzında bir serî fevkalâde büyük bir hizmete, kavlî ve fiilî duâlara vesile olacaktır.

Burada biraz durup, Muhterem Üstad’ın—kendisi dışında—Risale-i Nur’lar üzerin(d)e yapılacak muhtemel çalışmalarla ilgili beyanını hatırlamakta fayda var: “Bu dürus-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehitler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u îmaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.” [Mektubat (Yirmi Dokuzuncu Mektup), YAN, İstanbul, Aralık 2013, s. 725.]

Ma’lûmdur ki gazetemiz okuyucularının Bediüzzaman ve Risale-i Nur’la alâkalı sorularına tatminkâr ve muknî cevaplar kaleme almayı sürdüren Kösmene Hocanın bu gayretleri “şerh ve izah” çerçevesindedir. Dolayısıyla daha fazla gecikilmeden ilgili çerçevedeki yazılarının da kitaplaştırılmaya devam edilmesi inşallah herkes için iyi olacaktır.