“Yazı serileri” veya bir “köşe”de kitap yazmak...

Ta’kipçilerimiz, şahsen gazetemizdeki “seri yazılar”ı ne kadar mühimsediğimizi bilirler.

Bu elbette biraz da mesleğimizle (gazetecilik-yayıncılık) alâkalı! Zira bu tür yazıların bir şekilde herhangi bir “kitab”a kaynaklık teşkil ede(bile)ceğini öngörmekteyiz...

Gazetemizde 2018 yılında “seri yazılar” için müstakil bir sayfa tahsis edilmişti—bu tabiî ki hoş bir şey. (Fakat—“gezi yazıları” hariç—“sayfanın boş kalmaması” adına zaman zaman bir yerlerden iktibas edilen “tefrika” türü yazılar da neşredildiğini gördük ki bu bir başka yazımıza mevzu olabilir!)

Bir de muhterem yazarlarımızdan kimilerinin “köşe”lerinde sıralı yazıları oldu ve onları da işbu “seri yazılar” mevzuumuza dâhil ettik...

BİR YILDA 40 ADET SERİ YAZI!

İşte, mevzuubahis yıldaki “seri yazılar” ve de “köşe”lerdeki “sıralı yazılar”:

*A. Pınar Deniz’den “İstanbullu sahabîler;” *Abdurrahman Ceylân’dan “Bir zamanlar Kayseri;” *Ali Ferşadoğlu’ndan “1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle;” * Ali Yılmazcan’dan “Deprem hatıraları;” * Atilla Yılmaz’dan “Teşkilât-ı Mahsusa ve Bediüzzaman;” * Aytekin Coşkun’dan “İslâm kahramanı Menderes” ile “İslâmofobik hareketlerin İslâm algısı üzerine etkileri.”

* Cevher İlhan’dan “Bediüzzaman’ın vatanperverliği,” “Demirel’le özel görüşme notları” ile “Rusya’daki Risale-i Nur dâvâları;” Caner Kutlu’dan “Emek ve ittihad,” “Evrenselleşmek, medenîleşmek, cemaatleşmek” ile “Öğretmeni yenen ‘talebe!’”

* Emin Fırat’tan “Ali Osman Karahan’ın hizmet hatıraları;” Erdal Odabaş’tan “Çocuk ve oyun.”

* Faruk Çakır’dan “Hasan Özgenç’in hatıraları.”

* Hasan Güneş’ten “Türkiye-ABD ilişkileri.”

* Kübra Örnek’ten “Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi;” Kübra Ünüvar’dan “Konya camileri.”

* M. Fahri Utkan’dan “Eğitim sosyolojisi;” M. Latif Salihoğlu’ndan “Cihad-ı Ekber ilânı,” “Cizre’nin can damarı,” “İlk Meclis’te büyük kavga,” “Salgın bağımlılık: Sigara” ile “Yeni Asya’nın kuruluş safhası;” Mehmet Ali Kaya’dan “Namık Kemal’in ‘Hürriyet Kasidesi’ ve Bediüzzaman,” “Okumanın ve yazmanın önemi” ile “Sahabe mesleği;” Mehmet Çetin’den “İhlâs Risalesi okumaları;” Mustafa Gönüllü’den “Bir gencin gözünden Şanlıurfa Kitap Fuarı;” Mustafa Özbek’ten “By-Lock gerçeği;” Muhammet Örtlek’ten “Arap Baharının 7. yıl dönümünde Mısır;” Mustafa Öztürkçü’den “Nur mekteb-i irfanında muallim ve talebe mülâhazaları” ile “Nursî ailesi ve eğitimi.”

* Naci Tepir’den “Eğitim idaresi” ile “İdeal öğretmen.”

* Ömer Örtlek’ten “Kur’ân-ı Kerîm’in lisanı.”

* Rifat Okyay’dan “Çocuk terbiyesi.”

* Sebahattin Yaşar’dan “İzmir’e bir de bu gözle bakın” ile “Pazar grubu gençleri...”

“KALANLAR” VE “SÜRENLER...”

“Kalanlar”dan kastımız önceki yıldan (2017) kalan, fakat 2018’de bittiğini “zannettiklerimiz:” Meselâ Kutlu’nun “Emek ve ittihad” ile “Evrenselleşmek, medenîleşmek, cemaatleşmek;” Tepir’in de “İdeal öğretmen” başlıklı seri yazıları... “Sürenler”den kastımız ise aynı yılda (2017) başlayıp 2018’de de devam edenler: Meselâ Kutlu’nun mevzuubahis üç yazı serisi... (Kutlu’nun “Öğretmeni yenen ‘talebe!’” serisi 2019’da da devam etti.)

[Son bilgi de 2018’de başlayıp bu yıl da (2019) devam edenler hakkında: Ceylân’ın “Bir zamanlar Kayseri” ve Çetin’in “İhlâs Risalesi okumaları” isimli seri yazıları... Okyay’ın “Çocuk terbiyesi” başlıklı serisiyse bitti.]

Adı geçen yazarlarımızı tebrik eder, zât-ı âlîlerine teşekkürlerimizi sunarız!

Not: Geçmiş Bayramınız mübarek olsun!