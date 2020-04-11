Hastalıklar ve musîbetlerin dili

Musîbet kelimesi, isabet kelimesi ile aynı kökten gelir.

Allah tarafından sana atılan bir ok demektir. Bu kelimenin anlamında maksat, gaye, bilgi, plan ve irade vardır, hâşâ Allah kullarına zulmetmez ve abes işte yapmaz. “İs” ile başlayan Arapça fiillerde genelde bu manadadır. İstibdat, bilinçli olarak hürriyetleri kısmak, istiskal karşısındaki kişiyi hor görmek, istibat akıldan uzak görmek vs.

Allah ok atıyor ve sana isabet ediyor. Demek ki Allah seninle ilgileniyor, Eğer Allah seninle ilgilenmiyorsa o zaman en büyük azap olurdu. Allah seni geliştirmek için, kişinin gücünün yettiği miktarca hastalık ve musîbetleri verip deniyor. Hastalıklarda musîbetlerde Allah’tandır. Hastalıklar ve musîbetler insanları olgunlaştıran ve hoşlanılmayan güzelliklerdir.

Maden cevherleri topraktan çıkarılınca ateşe atılırlar, bu durum toprak için büyük azaptır. Eğer o cevher, o musîbetleri çekmeseydi değerli madenler meydana çıkmayacaktı. Demek ki insanlar hastalık ve musîbetlerde olgunlaşır gelişir. Meselâ göçlerle yer değiştirmek, başka yabancı bir yere gitmek büyük musîbettir. Genelde nerede büyük göçler olmuşsa, orada bilim ve medeniyette büyük gelişmeler oldu. Anadolu ve Mezopotamya’da bu şekildeki göçlerin sonunda pek çok büyük medeniyetler kurulmuştur. Medeniyetlerin oluşum ve gelişimin en büyük faktörü göçlerdir.

En büyük musîbetlere peygamberler ve büyük insanlar maruz kaldılar, ama sonunda büyük mükâfatlar kazandılar.

Peygamberimizin (asm) nesli olan Ehl-i Beyt, her zaman sürgünlere sıkıntılara maruz kalıp, Mekke ve Medine’nin dışına sürüldüler, fakat gittikleri yerlerde İslâmiyet’i anlatarak büyük gelişmelere sebep oldular. .

“İlim için gayret gerek, gayret içinde gurbet gerek” derler. Hiçbir bilim adamı kendi doğduğu yerde kalarak kendini geliştirmemiştir. Büyük savaşların sonunda da büyük bilimsel ve teknolojik gelişmeler olmuştur.

Avrupalılar, Haçlı seferlerinin sonunda, doğudan aldıkları bilimi geliştirerek, sanayi ve teknoloji devrinin başlamasına sebep oldular. Şimdiki virüsler de tıp ilminin gelişmesine sebep oluyor.

Allah’ın fazla ilgi gösterdiği insanlara veli denir. Allah velileri için, onlara korku ve üzüntü yoktur der. Musîbet Allah’ın ilgisi, korku ise şeytanın vesvesesidir. Korkan kişi gerçek manada Allah’a dayanmamış, dünyevî, fani şeylere kalbini ve aklını bağlamıştır.

Allah’tan başka neye dayanırsan yıkılıp gideceksin. Malın fani, mülkün fani, çoluk çocuğun fani, beka istiyorsan Bâki olanı ara. Küçük bir çocuğa annesi kızarsa veya korkutsa, o çocuk yine annesine sarılır ondan kaçmaz. Bizler de musîbetlerde her zaman O’na sığınacağız. İşte O’na sığınan tedbirini alır, takdiri O’na bırakır o zaman ne açlıktan ve ne de hastalık ve musîbetlerden korkar. “O’nun izniyle geldiysen hoş geldin sefa geldin” der. Bir fabrikanın bütün çarkları aynı şekilde dönmez, kimisi düz kimisi ters döner, fakat sonunda büyük çarkın vazifesini tamamlar. Her çark aynı dönse fabrika işlemez, işte vücut ve kâinat fabrikası da bu şekildedir. Bizler gerekli tedbirleri almakla mükellefiz gerisine karışmayız ve endişe de etmeyiz.