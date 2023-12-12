Ah Yaser! Ah Leylâ!

İsrail devletinin 1948 de Filistin’de kurulduğu günden beri bu topraklarda kan ve gözyaşı hiç dinmemiştir. 1967’deki Arab-İsrail harbinde biz, gençliğimizin ilk senelerini yaşıyorduk.

Normalde, Müslüman bir milletken, “Arab sosyalizmi ve BAAS akılsızlığı” ile oradaki zavallı millete bir fayda yerine, hep zarar getirmişlerdir. SSCB zamanındaki komünizmin kuklası olan Filistin Kurtuluş Teşkilatı (daha sonra uydurukçacılar “örgütü” ismini taktı) hep anarşi hareketleri ve gerillacılık yapmıştır. Bizde de, 1968 anarşistlerinin çoğu, Filistin “El fetih” kamplarında yetişmiştir.

FKT’nin iki mühim ismi; “Yaser Arafat ve Leylâ Halid”, anarşi cihetiyle, uçak ve adam kaçırma yoluyla hareket etmeyip, daha akl-ı selim ve sulha sebeb olacak faaliyetler yapsalardı, belki Filistin bölgesinde, şu anda sulh hâkim olmuştu. Ama işte bu iki şahsın yanlış hareketleri, bu dâvânın pek lehine olmamıştır. Çünkü onlar sosyalistçe hareket ederken, Yahudiler de, Bediüzzaman Said Nursî’nin ifadesiyle; (Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki enbiya-yı Benî İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan’da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti.”) bu sözlerle ifade edildiği gibi, dinî bir şekilde hareket ediyordu.

Siyonist, dinsizlere, aklı başında, Yahudiler de karşı çıkıyor. Ortalığı karıştıran o Siyonistlerin, mazlum Filistinlilere kan kusturması, hiçbir şekilde tasvib edilemez! Ama işi daha akılcı bir yolla çözmek yerine, bu şekilde hareket etmek, İsrail’in işine gelmiştir. Nitekim Netenyahu’nun, 2019 senesinde, parlamentoda söylediği şu sözlere dikkat lâzım: [Netanyahu, Mart 2019’da partili milletvekillerine yaptığı konuşmada, Filistin Devleti’nin kurulmasını engellemek için Hamas’la işbirliği yapılması gerektiğini söylemişti. Netanyahu, “Filistin devletinin kurulmasına köstek olmak isteyen kim varsa, Hamas’ın büyümesini desteklemeli ve Hamas’a para göndermeli. Bu, Gazze’deki Filistinlileri Batı Şeria’daki Filistinlilerden izole etme stratejimizin bir parçası”] demişti. Hamasın son hareketi ile Netanyahu’nun bu mevzudaki sevincini dile getirdiği söyleniyor.

Onun için, akıllıca hareket etmek lâzım, oyuna gelmemek lâzım. Bu şekilde yanlış hareketle, binlerce masum; çoluk-çocuk, yaşlı, kadın katledilmiştir. Allah, masum ve mazlum Filistinli kardeşlerimize acısın ve dertlerini, bir an önce bitirsin!

