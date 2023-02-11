Alâeddin Başar’a rahmet

Onu, 1970’li senelerin başında, Mehmet Kırkıncı hoca Ankara’ya geldiğinde, onunla beraber tanımıştım.

Hocanın yanında; Alâaddin Başar, Şener Dilek gibi üniversitede akademisyen iki abimiz ve bir de, rahmetli Vahdet Yılmaz vardı. Kırkıncı hoca usûlü olan, Risale-i Nur derslerinde onlar okur, hoca da şerh ve îzah yapardı. Hocanın vefatından sonra da, o ağabeyler aynı usûlü devam ettirdiler. Bir genç risaleden okur, onlar da îzah ederdi.

O zamanlar nur cemaati içerisinde, asistan ve akademisyen sayısı azdı. Biz bunlara seviniyorduk. 1976 Van mevlidine giderken Ankara’dan, Ahmed Canpolat ve Salâhaddin Sert ile Erzincan’a gelmiş, orada bir gün kaldıktan sonra arkadaşlarla otobüsle Erzurum’a gelmiştik. Orada, Alâaddin ağabeyi daha yakından tanıdık. Onun bulunduğu dershanede üç gün misafir olduk. Beraber sohbetlere iştirak ettik.

Çok beyefendi, ihlâslı, hizmet aşkıyla koşan bir ağabeyimizdi. Sakindi, şefkatliydi. 1980 ihtilâli sonrası tayinen gittiğim Erzurum’da da bir iki görüşmemiz olmuştu. 12 Eylül fitnesinin araya girmesiyle, görüşmelerimiz azalmıştı. Ama yine de, tâkib ediyorduk. Hele internetin tekâmül etmesiyle internet üzerinden yaptıkları Risale-i Nur sohbetlerine de rastlıyorduk.

Maraş depremine kederlenirken 7 Şubat 2023 sabahı, Alâaddin ağabeyin vefat haberi geldi. Arkadaşları haberdar ettik. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Akrabalarının ve câmiamızın başı sağ olsun.