Bursa Bediüzzaman Mevlidi’ne hepinizi bekliyoruz

2009 senesinde başlayıp, her sene devam edegelen Bursa Yeni Asya Derneğimizin tertib ettiği “Ulucamii Bediüzzaman mevlidleri” bir iki defa inkıtaa uğrasa da, bu sene, araya Ramazanın girmesi münasebetiyle inşâallah 30 Nisan 2023 Pazar günü, Bursa ulucamiinde icra edilecektir.

Muhabbetî bir hava ile nefes almak için, bu mevlide teşrif etmelisiniz!

Malûmunuz, üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefatından sonra, başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere, diğer Peygamberler (aleyhimüsselâm), üstadımız ve diğer mübarek zatlara olmak üzere, mevlidler okunmak âdet olmuştu. Bunların ilki, onun vefat ettiği yer olan Urfa’da başlayarak, Van, Isparta gibi onun menzillerinde devam etmiştir.

Benim gittiğim ilk mevlid; 1973 Urfa mevlidi idi. Daha sonra, 1976 Van, 1980 Isparta olarak devam etti. Buralar, hep üstadın menzilleri idi. Bunlara, son zamanlarda; Ankara-Kocatepe, Denizli, Bursa ve Kastamonu gibi yerlerde de devam edildi. Denizli ve Kastamonu da, üstadın menzilleri idi. Ankara’da da, bir müddet ikâmet etmişti. Fakat üstad, sağlığında hiç Bursa’ya gelmemişti. Yâni üstad, Bediüzzaman mevlidi yapılan beldelerden bir tek Bursa’ya gelmemişti. Ama seneler evvel, Bursalı ve hâlen hayatta olan Rıdvan Utangaç ağabeyin kendisini, Emirdağ’da ziyarete gittiğinde şöyle söylemişti: “Bursa’ya selam ediyorum. Bursa’ya gelemedim ama Bursa’ya öyle bir muhabbetim var ki tarif edemem. Bursa Osmanlı’nın başşehriydi. Osmanlı çok hizmetler yaptı Bursa’da. Onun için Bursa’nın bizim yanımızda hususi bir yeri var.”

Evet, Üstadımızın gelemeyip de, mânevî irtibatı olduğu Bursa’ya, Bursa Bediüzzaman mevlidine, hepinizi bekliyoruz!