Eski Bursa’daki is kokuları...

Millet, elektrik fiyatlarındaki fahiş zamlara müteveccih olunca, doğal gaz fiyatlarındaki en az elektrik zammı kadar olan fahiş fiyatı ne hikmetse, nazara pek vermiyor.

Hâlbuki insanların evlerinde kullandıkları üç maddeden; su, elektrik ve bir de bu modern asırda, yakacak olarak kullanılan doğal gazdır. İlk kullanılmaya başlandığında ucuz, temiz ve kolaylığından dolayı, herkes evlerine doğal gaz sistemi yaptırmıştı.

İlk başlarda gaz dağıtımını bir devlet müessesi olan BOTAŞ yapıyordu. Daha sonra bazı yerlerde belediyelere devredildiyse de birçok yerde hususî şirketlere satıldı.

Sonrasında da tabiî, şirketler zam yaptıkça yaptı. Ama her şeye yapılan şu son zamlar, tâbiri câizse, milletin canına yetti. Milletin hâline, bırakın ağlayanı, acıyan bile yok. Milleti bu kadar sıkıp, sıkboğaz edip, ne yapılmak isteniyor, iş nereye götürülmeye çalışılıyor, anlamış değiliz?

Artık, fâhiş zamlardan sonra, doğal gazı kullanamayan bazı dar gelirli vatandaşlar, evlerine soba kurup, yakacak olarak ne bulurlarsa, onu yakmaya çalışıyorlar. Bizim, eski Bursa’daki Yeni Asya Derneği’ne her gidişimde, bu gibi evlerin soba borularından çıkan acâip koyu dumanlar ve is kokularından bunları anlıyoruz.

Şehrin daha fakir mahallelerinde vaziyet nasıldır bilmem? Allah, fakir fukaranın yardımcısı olsun!

