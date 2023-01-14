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14 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Hafta tatili meselesi

Osman ZENGİN
14 Ocak 2023, Cumartesi
Hıristiyana tatil, Yahudiye tatil. Ama Müslümana yok! İki batıl, bir hak dinin haftalık ibadet günlerini bilirsiniz. Yahudilerin havralarındaki ibadet günü Cumartesi, Hıristiyanların Pazar, Müslümanlarınki de; Cum’a günüdür.

Ve o Cum’a günü, Müslümanların haftalık bayram günüdür. O günün meziyyet ve faziletlerini anlatmaya lüzûm yoktur. İşte, Müslümanlar bu haftalık bayram ve ibadet günlerini rahat bir şekilde îfa etsinler diye, Osmanlı zamanında, Cum’a günü resmî tatil günüydü.

O zamanki tek adam rejimi milletin dinine, imanına, kitabına, lisânına, örf ve adetine musallat olduğu gibi, bu resmî tatil gününe de el atmış, resmî tatil gününü, Cum’a gününden Pazar gününe tebdil etmiştir. Dolayısıyla, Müslüman milletin senelerce Cum’a namazını zora sokmuştur. Altmış senedir ne zorluklar çektiğimizi biliriz.

Bu böyle devam ederken, Ecevit’in, 1974 senesinde, Erbakan ile beraber olduğu koalisyon hükümeti zamanında, Yahudileri de sevindiren bir karar almasıyla, Cumartesi gününü de resmî tatil yapıp, haftalık tatil sayısını iki güne çıkarmasıyla, Hıristiyanların yanında, Yahudilere de resmî tatil olmuş. Ama Müslümanın ibadet günü olan Cum’a günü ise, garib, garib beklemektedir. Artık bakalım, bu günü de, kim tatil edecekse....

Ne acâib bir vaziyet değil mi? “Kendi öz vatanında garib olmak...” diye buna denilir. 

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