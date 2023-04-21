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21 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

İki bayram birden...

Osman ZENGİN
21 Nisan 2023, Cuma
Ecdadımız, hayatlarında, işlerinde hep dinî emir ve yasaklarını esas aldığından, çok şeyde o emirleri, tavsiyeleri, atasözüne tebdil edip kullanmıştır.

Rahmetli validem, her Ramazan geldiğinde, bize derdi ki; “Yavrum, bunlar sayılı günler, çabuk geçer!” Seneler sonra, Risâle-i Nurlarla hemhâl olunca o zaman bunun hikmetini anladık. Anacığım, bilerek veya bilmeyerek bize, Bakara sûresinin 184. Âyetinin meâlini söylüyormuş.

Evet, mezkûr âyette; “eyyâmen ma’dûdât” diyor. Yani, “bunlar sayılı günlerdir.” Ve o sayılı günler, geldi, geçti ve bir Ramazanı daha tamamladık şükür. Allah, tuttuğumuz oruçları ve sâir ibâdat-ı taatimizi kabul etsin! Gelecek seneki Ramazana da, sağ-salim kavuşmayı nâsib etsin!

Her yapılan güzel işin sonunda bir mükâfat olmayacak mı? Olacak elbet. İşte, farz olan Ramazan ayı orucu neticesinde, Cenab-ı Hak, bize onun bir de bayramını bahşetmiştir. İşte bugün, o bayram günüdür. Bizim milletimizde ismi Ramazan Bayramı olan bu mubarek günün hadislerde geçen ismi ise; "İydu'I-fıtr" yâni, “Fıtır bayramıdır. Bugün o bayram günüdür. Hem de bu sene o bayram günü, Müslümanların haftalık bayramı olan Cum’a gününe tekâbül ettiğinden, aynı gün içerisinde, iki defa hutbe okunan ”iki bayram” bir aradadır.

Hani, halk arasında yanlış bilinen bir “iki bayram arasında nikâh yapılmaz!” sözü vardır ya, o iki bayram, bu iki hutbe arasıdır. Yoksa kastedilen, Ramazan ve Kurban bayramları arasında demek değildir. Öyle olsaydı, Ramazandan sonra gelen Şevval ayında, Peygamber (asm) Hz. Aişe validemizle nikâhlanmazdı.

Evet, güzel bayramımız, güzel günlere vesile olsun! Bayramlarımız mubarek olsun!

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