İzmit’in ikinci Salih’i de rahmetli oldu

İzmitli kahraman arkadaşlarımızla münasebetimiz hep devam etmektedir. Bursa’ya da yakın olmasından dolayı irtibatımız vardır.

Bu kahramanlardan Salih Oral Ağabeyimiz, takriben, üç ay kadar evvel vefat etmişti. Hattâ “Salih Abi vefat etti” haberini alınca, hani üç dört senedir rahatsızlığı devam eden Salih Çökren kardeşimizin vefat ettiğini zannetmiştik, ama değilmiş, vefat eden, adaşı olan Salih Oral imiş.

Salih Çökren ile ne zaman bir araya gelsek veya başka mahfillerde, zeminlerde karşılaşsak, hep onun mütebessim, güler yüzlü çehresiyle karşılaşırdık. Sohbet eder, lâtifeleşir, hemhâl olurduk. Zaten kendisi de edebiyatçı olduğu için, güzel Türkçesi ile konuşurdu.

Fakat işte takdir-i İlâhî… O güzel konuşan insan, bundan üç sene kadar evvel, geçirdiği o rahatsızlığından dolayı, âdeta konuşamaz hâle gelmişti. Rahatsızlığını öğrenince aramış, geçmiş olsun temennisinde bulunmuştuk. Bir seferinde konuşmakta epey zorlandı ve biz de yormak istememiştik.

En son, emekli deniz subayı kardeşimiz kaptan Necdet Atlas’ın cenaze namazı için Bursa’dan Mikâil Yaprak kardeşimiz ve oğlu Süleyman ile beraber Yalova’ya gitmiş, oradan da akşam İzmit’e gidip arkadaşlarımızın sohbetine iştirak etmiştik. Bir ara sohbet başlamadan, Salih Hocanın evine kardeşi Mahmud Çökren ile ziyârete gitmiştik. Zaten ondan sonra da araya giren koronadan dolayı pek irtibat yapamamıştık. Ama vaziyetini hep takib edip, soruyorduk. En son Adapazarı’nda bulunan oğlunun yanına gittiğini haber aldık.

Hicrî 1442’nin son gününde vefat haberi geldi ve çok üzüldük. Aynı yaşta olduğumuz Salih kardeşimize, Allah’tan rahmetler diler, makam ve mekânının Cennet olmasını dilerim. Akrabalarının ve camiamızın başı sağ olsun.

NOT: Dün itibariyle, şükür, Hicrî 1443 senesine girdik. Rabbimiz, bu seneyi hakkımızda hayırlı eylesin. Her türlü musîbetin, belâların, âfâtların, hastalıkların olmadığı, âdil bir dünya düzenini Rabbimizin nasib etmesini diler, hepinizin yeni senesini tebrik ederim.

