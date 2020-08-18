"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Kadınlar her işte çalışmalı mı?

18 Ağustos 2020, Salı
Bundan bir müddet önce, Afrin harekâtı sırasında, dikkatimi bir şey çekmişti. Orada, Afrin harekâtına katılan, birkaç kadın subaydan, görüntülü olarak bahsediliyordu.

Onları görünce, zihnim, seneler öncesine gitti. Belki, 10-15 sene önce bir yaz günü TVde haberleri seyrederken, tahminimce Ege tarafında bir beldede orman yangını çıkmış. Bütün devlet erkânı, o yangının seyri, sevk ve idaresi hakkında, orman yangın kulesine çıkmışken, o beldenin en büyük mülkî amiri durumundaki kaymakam, yangın kulesine çıkamamıştı. Sebebi de; kaymakam kadınmış ve o anda da hamile imiş, ondan dolayı çıkamamış. O zaman, bu haber bana çok garip gelmişti.

Kendi kendime şöyle düşündüm: “Yahu, bu ne biçim iş? Kadının yeri, aslında evidir, bunu böyle biliyoruz. Ama yine de, mecburen çalışmak durumu olursa, kadının yapacağı işler var, neden kendi fıtratlarına münasip işlerde değil de, yaratılış itibariyle, erkeklerin ancak üstesinden gelebileceği her işe el atıp, oralarda da kendilerini göstermek istiyorlar veya çalıştırılıyorlar? Böyle olunca da, kadın kaymakam gibi, fıtratları zorlayıcı bu durumlar da, böyle hoş olmayan manzaraların görülmesine sebep oluyor.

Elbette biz, doğuştan asker bir milletiz denir ya… Ama bu erkeklerin işidir. Neden, zorlanarak kadınlar burada istihdam edilir ki? Haydi, polislikte bir nevi, kadın muhataplarla irtibatta, kadın polis olabilir diyelim (bu da, polisliğin her biriminde değil tabi. Meselâ, bir trafikte çok da lüzum yok.) Çeşitli mesleklerde icab ederse, kadın istihdam edilebilir. Ama dediğimiz gibi, bizzat erkeklerin bile zor yaptığı mesleklerin, kadınlar tarafından yapılması, yaptırılmak istenmesi anlaşılır gibi değil. 

Bir zaman Papa demişti ki, “İşsizliğin en mühim sebeblerinden biri, erkekler yerine kadınların çalıştırılması” nasıl da kitabın ortasından söylenmiş bir söz.

Cemiyetin de, üstünde durulması icab eden bir meselesidir bu.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte dünya genelindeki son gelişmeler

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz

    Savunma hakkı kısıtlanamaz

    Belarus’ta protestolar büyüyor

    'Yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor'

    Cumhur, EYT’lileri duymuyor

    Bir Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

    Bilim adamı olmak istiyor

    Domates tarlada kaldı

    İsrail - BAE anlaşması 'yenilgi' demektir

    Ankara'da salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı!

    ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Bursa'daki yangın kontrol altına alındı: Şüpheli gözaltında

    Üniversitelerde kalite düşüyor

    Türk gence 'George Floyd' muamelesi: Almanya'dan tepki çeken görüntüler!

    Yemen’de şimdi de sıtma krizi

    Konutta ipotekli rekor

    Düşük faiz kısa sürdü

    İlk altı ayda 3 milyar lira trafik cezası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz
    Genel

    Savunma hakkı kısıtlanamaz
    Ahmet BATTAL

    Amerikan siyaseti ve Türk demokrasisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbazların maskesini indirmek için
    Orhan GÜLER

    “Beşleme” ve “Nur Hareketi”nde büyük tadilât...
    Risale-i Nur'dan

    Her fen, kendi lisanıyla Allah’tan bahsediyor
    Osman ZENGİN

    Kadınlar her işte çalışmalı mı?
    Çetin ACAR

    Yeni Asya’da, iki manşetle Risale-i Nur
    Nejat EREN

    Kalpleri saran duygu: Dostluk
    Genel

    Son 24 saatte dünya genelindeki son gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.