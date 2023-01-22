Kahraman demokrat Nâdir Lâtif İslâm

1970’li senelerde, gençlik zamanımızda, hem hizmet-i imaniye ve Kur’aniye ile meşgul olmaya çalışırken aynı zamanda da, memleketin o anarşi kargaşasında, demokratlara istinad olmaya da çalışıyorduk.

İşte o senelerde AP Sakarya (Adapazarı) milletvekili Nâdir Latif İslâm ile de tanışmıştık. Bizim Yeni Asya olarak yaptığımız bazı faaliyetlere de iştirak ederdi. Hattâ, o senelerde Yeni Asya mühürlü “Hürriyetin Alfabesi” isimli bir kitabı da neşrolmuştu. Ve hâlâ o kitabı, muhafaza etmekteyim.

1980 ihtilalini müteakib, Ankara’dan ayrıldıktan sonra, bir çok dostla irtibatımız azalmıştı. Bundan otuz beş sene kadar evvel, Balıkesir’de çalışırken, Adapazarı’nda çalışan ağabeyimin yanına ziyarete gitmiştim. Dönüşte otobüse binip koltuğuma oturdum, biraz sonra baktım, yanımdaki yol arkadaşım da oturdu. Aaaa... bir baktım Nâdir Lâtif İslâm değil mi? Hem çok şaşırdım, hem de sevindim. Epeydir görmemiştik. Birden, “Nâdir abi!” dedim. O da pek dikkat etmemişti, beni görünce sevindi. Kendisi avukat olduğu için, İzmir’de bir dâvâya gidiyormuş. Artık, Balıkesir’e kadar, eski hatıralardan konuşup, sohbet ederek gittik.

Bugün (19.01.2023) vefat haberini aldım. Allah rahmet eylesin. Kahraman Nâdir Lâtif İslâm’a...