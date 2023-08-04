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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Mustafa Öztürkçü kardeşim!

Osman ZENGİN
04 Ağustos 2023, Cuma
Onu, 2005 senesinde Bursa'nın İznik kazasına ilçe millî eğitim müdürü olarak tayinen gelmesinden sonra tanımıştım.

Akrandık. İkâmeti Bursa'da idi, aynı mahallede oturmuştuk. Evet, gazetemiz yazarlarından, aslen Vanlı olan muallim Mustafa Öztürkçü kardeşimden bahsediyorum.

İznik'te çalıştığı zaman, bazen ziyaretine giderdim. Hafta içleri dershanede, hafta sonları da, Bursa'da evinde ikâmet ediyordu. Bazen İznik'e ziyarete giderdim. Bazen de, Perşembe akşamları İznik sohbetlerine giderdik, çok sevinirdi. Bir ara İznik'te bir problem yaşamıştı. Ben de, İznik'in ileri gelen bir kaç kişisine, (belediye başkanı dâhil) "Mustafa bey benim arkadaşım, yardımcı olun" demiştim.

Çok mubarek, ehl-i hizmet, mülâyim bir kardeşimizdi. Bir çok mes'elede istişare eder, fikir teâtisinde bulunurduk. Çizgisini hiç şaşırmamıştı. Bazen yapacağı projelerden bahseder (röportaj vs.) fikrimi sorardı.

Daha evvel, Van'da çalıştığı zaman, PKK'lılarla yaptığı mücadeleleri anlatırdı. Emekli olduktan sonra artık iyice Bursa'ya yerleşmişti. Sohbetlere, oğulları ile gelirdi.

Bir araya geldiğimizde lâtifeleşirdik. Umumiyetle, üstad ve Risale-i Nur ağırlıklı yazardı.

Geçtiğimiz haftalarda, bir kalb krizi geçirmişti. Oğlu Aydın kardeşi arayıp, malûmat almıştım. Anjiyo yapamamışlar, ilâçla tedâvî ediliyordu. 2 Ağustos 2023 tarihinde vefat haberi geldi. Çok üzüldük.

Böyle güzîde bir kardeşimizin aramızdan ayrılması, bizi gerçekten üzd. Camiamızın, akrabalarının başları sağolsun! Oğulları; Said ve Aydın kardeşler, babalarının bayrağını dalgalandırır inşâallah!

Makamın, mekânın cennet olsun Mustafa kardeşim! Kabrin pûrnur olsun! Münker ve Nekire, kolay cevab verenlerden olasın!

Biz senden razıydık, seni iyi bilirdik. Rabbim de senden razı olup, seni iyi bildikleri sınıfına dâhil eylesin inşâallah!

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  • kainat

    4.8.2023 01:22:06

    Allah ğani ğni rahmet eylesin mekanı ve makamı cennet olsun.

  • Mehmet Türeli

    4.8.2023 01:13:08

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun camiamıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum

  • Sertaç Lüser

    4.8.2023 00:15:28

    Rabbim rahmet eylesin inşallah mekanı cennet olsun. Mustafa abi istikametini bozmadan görevini tevdi etti. Uzakta da olsak yakındaymış gibiydi. Yaş farkı olmaksızın bayramda kim önce davranırsa arardı. Mekanı bayram yeri olsun inşallah

  • M. Selim

    4.8.2023 00:05:26

    Rabbim, rahmet eylesin mekânı Cennet olsun. Allah sizden de razı olsun Osman ağabey 🌹

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