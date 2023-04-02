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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

O hiç unutulur mu?

Osman ZENGİN
02 Nisan 2023, Pazar
Elbette unutulmaz! Üstadın “Ben, Ziver’imi (esas ismi bu iken, Üstad Zübeyir olarak değiştirmiş) dünyalara değişmem!” dediği, bu kahraman ağabeyimizi nasıl unuturuz?

Risâle-i Nur cemaatine dâhil oluşumuzun üzerinden, daha bir sene geçmişken vefat eden Zübeyir Ağabey ile İstanbul’da olduğundan müşerref olamamıştım. Gerçi, görüşememiş de olsak değil mi ki, “Birimiz şarkta, birimiz garbta, birimiz cenubta, birimiz şimalde, birimiz âhirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz.”

Zübeyir Ağabey, üstadın talebe- hizmetkârları içinde, çok acâib biriydi. Üstadında tamamen sadık, onu gölge gibi tâkib eden, üstadına fânî olan bir ağabeyimizdi. Ve bu hususiyetlerinden dolayı da, Tahirî Mutlu ağabeyin ifadesiyle o “Nur’un bir kumandanı” idi. Üstadın “bin talebe” yerine kabul ettiği kahraman bir ağabeyimizdi.

Üstad, Cumhuriyetin ilk yirmi beş senesinde, siyâsî ahvâle pek bakmazken, 14 Mayıs 1950’de DP iktidara geldikten siyasete, vatan ve din için bakmıştı. O senelerde, gazeteleri sadece Zübeyir ağabeye okutur, diğer ağabeyleri, o gibi şeylere pek yanaştırmazmış. DP iktidara gelince, Celâl Bayar’ın mahiyetini bilmesine rağmen, ona çekilen telgrafı da Zübeyir Ağabeye yazdırtıp, çektirmişti.

Üstadın vefatından sonra, hizmetkâr ve birer rükün olan talebeleri, ne yapacaklarını bilemez bir hâlde iken, Zübeyir Ağabey, Üstadın, bir-iki istisna hâriç, bütün talebelerini bir araya getirmiştir. Hattâ bu mevzuuda ona, babası yaşındaki Tahirî Mutlu Ağabey dâhil, ağabeylerin hepsi tâbî olmuş ve hizmetler o şekilde devam etmişti.

“Risale-i Nurlan’ı matbuat lisanıyla konuşturmak zamanına” münasib hareket ederek, evvelâ, 1967’de, haftalık “İttihad” daha sonra da, 21 Şubat 1970 tarihinde, “Yeni Asya”yı matbuat âlemine o kazandırmıştır” sözleriyle de gazetenin ehemmiyetini ifade etmiştir.

Zübeyir Ağabey hayatta iken piyasaya çıkan, “dini siyasete âlet edenlerin” ilk partisi olan MNP’ye şiddetle karşı çıkmıştır. Zübeyir Ağabey, Mehmet Kırkıncı Hoca ile aralarında geçen muhaverede, (Kırkıncı Hocanın hatıralarında bu kısım hâlen var) ona şöyle söylüyordu: “...ALLAH KORUSUN BU YENİ PARTİ, DİN NAMINA KURULDUĞU İÇİN MÜSLÜMANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRÜR VE HİZMETİMİZE ZARAR VERİR. BU YENİ PARTİNİN BÜYÜK BİR FİTNEYE VESİLE OLACAĞINDAN KORKUYORUM. İNSANLAR ZAHİRE BAKARLAR VE SİYASETİN CAZİBESİNE KAPILIRLAR. BAZI DOSTLARIMIZIN BU KUDSÎ HİZMETİ BIRAKIP SİYASETE GİRECEĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUM.”

Zübeyir Ağabeyin o sözlerine dikkat etmek lâzım. Vefatının, elli ikinci senesine tevafuk eden bugünde de, onu unutmadık, unutmayız bîiznillah! Allah, kahraman Zübeyir Ağabeyimize rahmet eylesin. Makamı, mekânı Cennet olsun inşâallah!

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  • Mehmet Ali

    2.4.2023 00:12:08

    Allah razı olsun muhterem ağabeyim ehemmiyetli bir hatırayı tezekkür ettiniz. Bu manada çok hatıraları der hatır etmeye vesile oldunuz. Bilhassa bu günlerde bu manalara çok ihtiyaç var

Risale-i Nur Külliyatı

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