"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Osman Kingir ve Kâmil Koyuncu’ya rahmetler…

27 Ağustos 2020, Perşembe
Âhirete sevkiyat vagonu, hızla dolup dolup boşalıyor.

Son zamanlarda, ne kadar eş, dost ve ahbabımızı o vagonlara bindirdik. Allah, hepsine rahmet eylesin. Artık, biz de bir gün o vagona bineceğimiz günleri bekliyoruz. Rabbimiz, ahir ve âkıbetimizi hayreylesin inşâallah.

Geçen hafta, Bursa mahalle sohbet arkadaşlarımızdan Zeki Kingir kardeş, whatsaptan, babasının vefat ettiğine dair bir mesaj yolladı. Hemen aradım, taziyetlerimi bildirdim. Osman Kingir Ağabey Siirt’in ilk Nur Talebelerindendi.

Gençlik zamanımız olan 70’li senelerde, rahmetli Sungur Ağabeyin getirtip sattırdığı, meşhur bir “Pervari balı” vardı. Meğer daha sonra Zeki kardeşten öğrendiğime göre, o balları Sungur Ağabeye temin eden, Osman Ağabeymiş. O şekilde gıyaben tanıdığımız Osman Ağabeyi, daha sonra, rahatsızlanarak Bursa’ya geldiğinde, rahmetli İhsan Paşalıoğlu ile beraber, Zeki kardeşin evinde ziyaret ettiğimizde tanıştık. Konuştuk, sohbet ettik, adaş olduğumuza sevinmişti. Paşalıoğlu, evden çıkınca, ona acıdığını söyledi, ama işte kader, ne bilebilirdi ki, kendisi ondan önce vefat edecek.

Zeki kardeşe bazen soruyorduk. En son, Yalova Armutlu’daki oğlunun yanında vefat etmiş ve oraya defnedilmiş. Aynen geçen sene benim babam gibi… O da, Yalova’da vefat edip, oraya defnedilmişti. Allah, hepsine rahmet eylesin. Zor zamanların, zor hizmetlerini yapan bu muhteremlere, Rabbimiz, o hizmetlerinden dolayı makamlarını âli eylesin İnşâallah.

Kâmil Koyuncu’ya gelince, Osman Kingir Ağabey ile alâkalı, internette yazılanlara bakarken, birden önüme, Kâmil Koyuncu’nun vefat ettiği haberi gelince şaşırdım. Hemen, Van kahramanlarından, Mustafa Yaprak kardeşimi arayıp, teyid alayım dedim, doğruymuş ve maalesef koronadan vefat etmiş.

Zihnim, yine maziye gitti. 1975 senesi Urfa’daki Bediüzzaman Mevlidi’ne gitmek için, iki arkadaş Konya’ya gitmiştik. Oradan rahmetli Mustafa Özsoy Ağabeyi de alıp, geze geze beraber gidecektik. Fakat o zamanki müftü, Özsoy Ağabeye izin vermedi ve o gelemedi. Biz de büyük oğlu Dursun ve orada tanıştığımız Kâmil Koyuncu ve tam isimlerini de hatırlayamadığım (sanki Cevher İlhan da vardı) arkadaşlarla beraber, Urfa’ya müteveccihen yola çıktık.

Risale-i Nurlar’la müşerref olmama sebeb, Van’lı bir ağabeyimiz olduğundan, benim Vanlılara karşı ayrı bir alâkam vardı. Kâmil kardeşle tanıştık ve hemen kaynaşıp, kırk senedir dostmuşuz gibi, yolda şakalaşarak gittik. Çok enerjik ve hareketli bir kardeşimizdi. 

Daha sonra, bir sene sonraki Van Mevlidi’ne gittiğimizde, orada görüştük. Bir-iki defa da Ankara’ya gelmiş ve görüşmüştük. Bir ara Van Yeni Asya temsilciliği de yaptı. Daha sonra, araya giren, 12 Eylül-80 fitnesinden sonra irtibatımız azalmıştı. Vefatını duyunca üzüldüm. Allah rahmet eylesin, makamı Cennet olsun.

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletsizlik herkesi yakar

    Medya artık hak arama zemini değil

    Yargıya rağmen ihlaller sürüyor

    Filistin meselesi en temel mesele

    Suriye’nin yetimleri

    Gözleri büyüklerden çok KOBİ’lerde

    Öteki biz miyiz, yoksa sen mi?

    Süper Lig'de yeni sezonunun fikstürü çekildi

    Miçotakis: İyon Denizi'ndeki kara sularımızı 12 deniz miline çıkaracağız

    Koca: Bugün 100 binden fazla test yaptık

    Benzine bir zam daha

    Şehit Bilal Yılmaz ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Kısıtlamalar yeniden gündemde

    Polisin vurduğu siyahi felçli kaldı

    Şehir otelleri hâlâ sessiz

    NATO'dan Doğu Akdeniz'de 'diyalog' çağrısı

    Bosna Kasabı lakaplı Mladic'in temyiz duruşması bugün sona eriyor

    ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı

    AB savunma bakanları Berlin'de toplandı

    İzmir'de düğünlere saat sınırlaması

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda - 2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müjdelere herkesin sevinebilmesi için
    Genel

    Adaletsizlik herkesi yakar
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman nuruyla bak!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sen kimsin?”
    Genel

    Yargıya rağmen ihlaller sürüyor
    Faruk ÇAKIR

    Endonezya’dan gelen mesaj
    Halil ELİTOK

    Kutsi hâdiselerin yıl dönümü Aşure Günü - 2
    Süleyman KÖSMENE

    Kaderi tartışmak doğru mudur?
    Genel

    Filistin meselesi en temel mesele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.