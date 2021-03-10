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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sabahaddin Boyacı

10 Mart 2021, Çarşamba
Başlığa ismini yazarken bile, kalbim titredi Sabahaddin kardeşim. Allah rahmet eylesin, mekânın Cennet olsun inşâallah.

Yarım asır kadar evvel, talebelik zamanınızdan arkadaşımızdın. İhlâs, samimiyet ve hizmet erbabıydın. Daha sonraları birbirimizi kaybettik. Ama tekrar bulduk, buluştuk. Seneler sonrasının hasretini giderdik.

Muhterem kardeşim Tahirî Güzel’in kız kardeşiyle evlendin. Üstadın; saff-ı evvel, sadık, muhlis, mübarek, evliya talebesi Tahirî Mutlu Ağabeyin torunu ile evlenmenden dolayı, o mübarek aileye enişte oldun.

Yeni Asya Gazetemiz’e idare heyeti azası olduğuna sevindik. Güzel hizmetler yaptın. Bir mes’ele olduğunda, birbirimizi arar istişare ederdik.

Bursa’dan Ömer Çaloğlu kardeşimle dünür olunca, gelip giderdin. En son yine Bursa’da başbaşa görüşmüş, hâlleşmiştik.

Bir ara korona geçirmiş, geçmiş olsun için açtığımda şakalaşmıştık Sabahaddin kardeşim.

Bu sabah, ( 09.03.2021) arkadaş grubumuzda, anîden rahatsızlanıp, acîlen hastahaneye kaldırıldığını öğrendik. Oğlu Tahir kardeşimizi arayıp, malûmat aldık. Yola çıkıp gideceklerini söyledi. “Vaziyetten haber ver Tahir” dedim. “Tamam abi, inşâallah!” dedi. Ama beş dakika geçti, vefat haberi geldi. Camiamızın ve ailesinin başı sağolsun.

Allah rahmet eylesin. Makamı mekânı Cennet olsun inşâallah.  

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