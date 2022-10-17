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17 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

1 milyon elektrikli aracımız olursa...

17 Ekim 2022, Pazartesi
Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül,” 8 bin adetlik elektrikli araç parkımız 2030 yılında 1 milyon adede ulaştığı takdirde, 5 Milyon Megawatt gibi devasa bir ek elektrik enerjisine ihtiyacımız olacak. Mevcut elektrik üretimi imkânlarıyla bu kaynağı sağlamamız mümkün gözükmüyor” dedi.

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Avrupa’da yaşanan enerji krizi ile birlikte, Türkiye’nin gelecekte de büyüyebilecek enerji açığı ile ilgili endişeler mevcut. Bu konuya dikkat çekenlerden biri olan Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, ülkemizde elektrik ithalatının günden güne arttığına dikkat çekerken, “Bugün akaryakıt tarafındaki enerji bağımlılığımız maalesef elektrik üretiminde de geçerli, yaklaşık 8 bin adetlik elektrikli araç parkımız 2030 yılında 1 milyon adede ulaştığı takdirde, 5 Milyon Megawatt gibi devasa bir ek elektrik enerjisine ihtiyacımız ortaya çıkacak. Elimizdeki mevcut elektrik üretimi imkânlarıyla bu kaynağı sağlamamız mümkün gözükmüyor. Bu sebeple, Avrupa ülkelerine nazaran doğal kaynakları çok daha zengin olan ülkemizde, doğal kaynaklarla üretilecek enerji için yatırımcılar cesaretlendirilmeli, nitekim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de büyük bir enerji krizi beklediğini düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

Şimdiden çalışmalara başlamalıyız

Günden güne otomobil üreticilerinin seri üretim bantlarını elektrikli araçlara kaydırdığını dile getiren Şengönül, TOGG’u da göz önünde bulundurarak hızla elektrikli araç popülasyonunun artacağını, ancak elektrik açığı ile önemli bir problemle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi; Şengönül, “TOGG’un etkisiyle katlanarak elektrikli araç satışlarımız artacak. 2030 yılında ortalama 1 milyon adet elektrikli aracın ülkemiz yollarında olacağı ortak bir öngörü. Ancak sorun şu, bir elektrikli araç 100 km’de ortalama 20 kWs elektrik tüketir. Şirket araçlarının yılda ortalama 40 bin kilometre ile 8 bin kWs, bireysel araçların yılda ortalama 20 bin kilometre ile 4 bin kWs elektrik tükettiği bir durumda, 5-6 milyon Megawatt gibi devasa bir elektrik kaynağına ihtiyaç olacak. Bugün bu kaynağı karşılayacak bir elektrik enerjisi üretimine sahip değiliz. Bu çerçevede hızla yatırımcılar doğal kaynaktan enerji üretimine yönlendirilmeli ve teşvik edilmeli, belirli teşvikler ve düzenlemeler ile cesaretlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

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