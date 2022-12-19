1 milyonluk pazar yeniden olabilir

Fiat, yeni modelleri Scudo ve Ulysse’i lansmanında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Türkiye otomotiv pazarının geçmişte 1 milyon adetleri gördüğünü belirtirken, “Biz şu an pazarın 4’te 3’ünü yaşıyoruz. Uygun şartlar oluştuğunda 1 milyon adetlik pazarı yeniden göreceğiz” dedi.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

Fiat, orta ticari araç segmentindeki yeni modellerini Türkiye’ye getirdi. İtalyan markanın İngiltere’de üretilen yük taşımaya yönelik modeli Scudo, 2 litre dizel motor ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte bayilere gelirken, Fransa’da üretilen 8+1 yolcu kapasitesine sahip Ulysse ise, 2 litre dizel motor ve otomatik şanzıman ile satışa sunuldu. Yeni Fiat Ulysse ise 8+1 Lounge Maxi versiyonu ile showroomlardaki yerini alıyor.

FİAT’IN YENİ MODELLERİ BAYİLERDE YERİNİ ALDI

PAZAR 1 MİLYONA ÇIKAR

İtalyan ticarilerin Türkiye lansmanında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Kasım ayındaki matrah güncellemesi otomotiv piyasasındaki tüketici talebini arttırdı. Aralık’ta pazarın büyüklüğünü araç bulunurluğu etkileyecek. Yıl sonunda toplam pazarın 780 bin adedi bulacağını düşünüyoruz” dedi. Türkiye otomotiv pazarının geçmişte 1 milyon adetleri gördüğünü hatırlatan Aytaç, “Otomotiv pazarının gerçek potansiyeli 1 milyon adet seviyesinde. Biz şuan pazarın 4’te 3’ünü yaşıyoruz. Uygun şartlar oluştuğunda potansiyel hemen ortaya çıkıyor. Şartlar yerine geldiğinde 1 milyon adetlik pazarı yeniden göreceğiz” ifadelerini kullandı.

KREDİLERDE SIKINTI VAR

Aytaç, 1 milyon adetlik pazar için gereken şartları ise, “Enflasyon kontrol altına alınabilirse, kredilere erişim rahatlarsa, arz sorunu çözülürse pazar rahatlıkla 1 milyon adetlere çıkar. Ama kredi kısmında bir rahatlama olacağını kısa vadede öngöremiyoruz” ifadeleri ile anlattı. Aytaç, Otomotiv sektörünün tarihinde en büyük dönüşümü yaşadığı bir dönemde, en büyük krizlerden birini yaşadığı da unutulmamalı. Sektörün, başta çip olmak üzere, lojistik ve hammadde gibi çok fazla değişkenden oluşan bir kriz sarmalı içine girmesi, tüketiciye ise bayide otomobil bulma sorunu şeklinde yansıyor. Arzın talebe yetişemediği bir ortamda da pazar istenen düzeyde büyüyemiyor. Ayrıca, sektörün en büyük ihraç pazarı olan Avrupa’da yaşanan enflasyon ve resesyonun talebi düşürme riski de, Türkiye’nin ihracatını yakın vadede tehdit ediyor” diye konuştu.