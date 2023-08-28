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28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

1 milyonu geçebilir

28 Ağustos 2023, Pazartesi 18:13
Türkiye otomotiv pazarı Ocak ve Temmuz ayını içeren 7 aylık verilere göre toplam 668 bin 828 adet satış gerçekleştirdi. Son 4 ayın kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt, “Tedarikte, ekonomide ve lojistikte bir sorun olmazsa yıl sonunda pazar 1 milyon adedi geçebilir.” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk 7 ayında yüzde 63,1 artışla 668 bin 828 adet satışa ulaştı. Böylece, söz konusu aylarda sadece otomobil yüzde 61,7 artışla 516 bin 288 satarken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 68,0 artarak 152 bin 540 adete ulaştı. Bu veriler ışığında sektörü değerlendiren Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Geçmişte 1 milyona yaklaşmış ama ulaşamamıştık. Yıl sonunda 1 milyon adetleri geçebiliriz” dedi.

Engelli müşterinin araca erişememesi pazarı etkiliyor

Son dört ayın çok kritik olduğunu söyleyen Bozkurt, “Pazarın büyümesinin önüne geçen diğer faktörler olarak, artan araç fiyatların yanı sıra güncellenmeyen matrahlarla 1.6 litre motor hacmine sahip araçların tamamının yüzde 80’lik vergi dilimine girmesi gösterilebilir. Bununla birlikte engelli müşterilerin araçlara erişememesi de pazarı etkileyen önemli bir faktör. Tüm bunlar pazarın daha yavaş seyretmesine yol açıyor. Genel fotoğrafa bakıldığında ise tedarikte, ekonomide ve lojistikte bir sorun olmazsa pazar 1 milyon adetlere ulaşacaktır” diye konuştu.

Yılı 100 bin adetle kapatabilirdik

Toyota’nın ilk 7 aylık satışlarını da değerlendiren Bozkurt, “Bu aylar Toyota olarak 28 bin adetlik satışa ulaştık. Tedarikte ve lojistikte herhangi bir sorun yaşanmaması halinde, 50 bin adedi geçeceğimizi öngörüyoruz. Bu yılı 100 bin adetle kapatacak bir potansiyele sahiptik. Sadece Corolla Sedan Hybrid modelinden 40 bin ve Corolla Cross Hybrid’den en az 30 bin satış gerçekleştirecek potansiyelimiz vardı. 2024’te ise bulunurluk sorununun ortadan kalkmasını ve üretim temposunun normal seviyelere ulaşacağını öngörüyoruz” beyanında bulundu. Hibrit teknolojisinin perakende ve filo müşterileri tarafından çok fazla talep gördüğünü de belirten Bozkurt, “Araçlarda yaşadığımız bulunurluk sorunlarına karşın, ilk 7 ayda toplam satışlarımızın yüzde 40’ını hibrit modellerimiz oluşturdu” ifadesini kullandı.

2035’e kadar vakit var!

“Elektrikli araçlarla ilgili yıllardır ifade ettiğim gibi teknolojik bir devrim olmazsa, şu anki gelişim temposuyla bu tür araçların pazarı domine etmesi 2035 yıllarına kadar sürecektir” diyen Bozkurt, “Elektrikliye geçiş sürecinde hibrit ve plug-in hibrit’lere önemli rol düşüyor. Toyota bu işi en sağlıklı şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Çünkü her ülke ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyor ve bunu pazara doğru zamanda sunuyor. Bu arada markamız, 2026’da 1000 kilometre menzile sahip elektrikli araçlar sunacak” açıklamasını yaptı.

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