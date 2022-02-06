11 modeli 2022 ortalarına kadar elektriklenecek

Opel, elektrifikasyon stratejisini odak noktasında tutmaya devam ediyor.

Marka 2022’den itibaren Combo Life, Vivaro Combi ve Zafira Life modellerini sadece elektrikli olarak sunmaya başlayacak. Bunun yanı sıra, 2024 yılından itibaren her Opel modelinin bir elektrikli versiyonu olacak. 2028 yılından itibaren ise marka, Avrupa’da sadece elektrikli otomobillerle tutkunlarının karşısına çıkacak. Opel, yeni yılda da bütün hafif ticarî araç ürün gamı dahil olmak üzere, 11 Opel modeli 2022’nin ortalarına kadar elektriklenecek. (Ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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