"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

11 modeli 2022 ortalarına kadar elektriklenecek

06 Şubat 2022, Pazar 20:00
Opel, elektrifikasyon stratejisini odak noktasında tutmaya devam ediyor.

Marka 2022’den itibaren Combo Life, Vivaro Combi ve Zafira Life modellerini sadece elektrikli olarak sunmaya başlayacak. Bunun yanı sıra, 2024 yılından itibaren her Opel modelinin bir elektrikli versiyonu olacak. 2028 yılından itibaren ise marka, Avrupa’da sadece elektrikli otomobillerle tutkunlarının karşısına çıkacak. Opel, yeni yılda da bütün hafif ticarî araç ürün gamı dahil olmak üzere, 11 Opel modeli 2022’nin ortalarına kadar elektriklenecek.

(Ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kültüre kâğıt krizi darbesi

    Çin, Doğu Türkistan’dan çık

    Yurt arsası TOKİ’ye

    Kesinti Isparta’yı perişan etti

    AKP’yi elektrik çarptı

    Liderler buluşması 12 Şubat’ta

    Bir anda seçim ilan edilebilir

    Öğretmenlerin haberi var mı?

    Çok bilinmeyenli denklem

    Tehlikeye davetiye çıkarıyorlar!

    Fas'ta acı hadise: Minik Rayyan, kurtarma ekipleri ulaşamadan vefat etmiş

    Son 24 saatte 201 kişi vefat etti

    Ukrayna'da siviller de eğitiliyor: "Panik yapma, hazır ol"

    Elazığ'da ilgiyle izlendi

    Bakan Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Galatasaray yine kazanamadı

    Bahçeli: Seçime hazır olun

    Afganistan’a insani yardım

    Filistin'den uluslararası topluma bir çağrı daha

    Türkiye'deki 70 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Maalesef sayfa sayımızı azaltıyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    İstiğfar… İntibah… Ve ferece doğru…
    Genel

    Kültüre kâğıt krizi darbesi
    Mehmet KARA

    Kirli siyaset dilinin geldiği nokta
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. İbrahim’in (as) bakıye-i dîni
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuk ve gençlerin terbiye metotları
    Abdil YILDIRIM

    Ey Allah’ın ayı, sen hoşgeldin!
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda birbirinin yardımına koşmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ferdî ve içtimaî hastalıklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.