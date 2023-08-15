2008’in üçü de aynı anda bayilerde olacak

2019 yılının sonunda tanıtılan Peugeot 2008’den 700.000 adetten fazla üretilirken, araç 2021’de Avrupa’nın ve Türkiye’nin en çok satılan B-SUV’si oldu.

Türkiye’deki toplam SUV 2008 satışları 25.000 adedi geride bırakırken, bu başarılı model yenilendi. Eylül ayında Türkiye’de satışa çıkacak yenilenen 2008’in benzinli, dizel ve elektrikli modelleri aynı anda bayilerdeki yeri alacak. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkânı sağlıyor. E-2008’in menzili uzadı Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelecek yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008’deki verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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